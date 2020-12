Freundin oder Single? Luke Mockridges Privatleben interessiert die Fans

Luke Mockridge (31) zählt du erfolgreichsten Komikern Deutschlands, saß bei "FameMaker" in der Jury und hat seine eigene Primetime-Show. Doch was weiß man über ihn privat? Wer sind seine Eltern und Geschwister? Und ist Luke Mockridge aktuell vergeben und hat er eine Freundin?

Er präsentiert diverse Sat.1-Shows, ist mehrmaliger Comedypreis-Abräumer und ist seit Jahren mit seinen Live-Shows unterwegs - seit August 2019 ist Luke Mockridge außerdem als der junge Mann bekannt, der mit einem Peinlich-Auftritt im "Fernsehgarten" Witze auf Kosten alter Menschen machte.

Familie Mockridge: Luke hat fünf Brüder

Sehr selten plappert Mockridge dagegen über sein Privatleben. Sein Vater, der bekannte Ex-"Lindenstraße"-Schauspieler Bill Mockridge aus Kanada, und seine italienische Mutter Margie Kinsky wissen, wie schützenswert der Raum abseits der Öffentlichkeit ist. Es ist allerdings bekannt, dass er fünf Brüder hat, die ebenfalls allesamt in der Medienbranche tätig sind.

Luke Mockridge: Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Luke studierte nach seinem Abitur Medien- und Kommunikationswissenschaft in Kanada, England und Deutschland. Offiziell ist er seit Jahren Single. Er habe aktuell keine Freundin, teilte er der "Bild" mit. Insgesamt habe er bislang zwei Beziehungen geführt: "Beim ersten Mal war ich 20 Jahre alt – und sie hat Schluss gemacht. Ich hatte schlimmen Liebeskummer, ich dachte, ich werde nie wieder glücklich."

Deshalb hat Luke Mockridge sich von seiner Freundin getrennt

Grund für das zweite Liebes-Aus: sein kometenhafter Aufstieg und die Karriere. Man hätte unterschiedliche Vorstellungen vom Leben gehabt, sagte er der "Bild". Noch wartet Luke Mockridge also auf die Richtige, die trotz seines Erfolgs und den vielen Terminen an seiner Seite sein möchte. Denn momentan scheint der Comedian beruflich alles richtig zu machen...

Single-Leben mit "eingebildeter Laktoseintoleranz"?

Im Radio-Talk mit Barbara Schöneberger verriet Mockridge im Oktober 2020, dass er seinen Eiskaffee am liebsten mit einem Schuss Hafermilch trinke: "Ich habe eine eingebildete Laktoseintoleranz, um ein wenig interessanter zu wirken." Angeblich klappts, lacht er. Letztendlich sei er "richtiges Marriage-Material", sagt er überzeugt.

"Fernsehgarten"-Auftritt von Luke Mockridge: Grund steht fest

Am 18. August 2019 legte Mockridge einen Gaga-Auftritt beim "ZDF-Fernsegarten" hin. Er machte sich über ältere Menschen lustig, imitierte Affengeräusche und hampelte über die Lerchenberg-Bühne. Moderatorin Kiwi musste gar seinen Auftritt abbrechen und reagierte entsetzt: "Der Auftritt übertrifft all meine Vorstellungen an Unkollegialität, die ich jemals erlebt habe!"

Luke Mockridge saß in Jury von Stefan-Raab-Show

Für die ProSieben-Sendung "FameMaker" stand Luke Mockridge zusammen mit Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan vor der Kamera. Produziert wurde das Ganze von Entertainer Stefan Raab, der allerdings nicht selbst auftrat.

Raab sei bei den Dreharbeiten allerdings stets dabei gewesen. Komiker Luke Mockridge berichtete vor diesem Hintergrund, wie Raab ihm aus dem Off über einen Knopf im Ohr im Minutentakt "irgendwelche schlechten Gags" zugeflüstert habe. "Das war eine schöne Erfahrung", fasste Mockridge die Erlebnisse gegenüber dpa zusammen.