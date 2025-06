Freundin erteilt Stefan Mross Absage für "Immer wieder sonntags"-Auftritt: "Will sie nicht"

In seiner kultigen ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" begrüßt Stefan Mross die größten Stars der Schlagerbranche. Doch eine Künstlerin erteilt ihm eine deutliche Absage: Freundin Eva Luginger. Warum will die Partnerin des Entertainers nicht in seiner Show auftreten?

Stefan Mross präsentiert seit über 20 Jahren das ARD-Format "Immer wieder sonntags". In der Vergangenheit empfing er vor der Kamera auch Gäste, die privat mit ihm verbandelt waren – wie Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack oder Ex-Frau Stefanie Hertel. Seine aktuelle Freundin Eva Luginger stand bislang noch nicht für die Sendung auf der Bühne und lehnt das auch weiterhin ab. Was steckt dahinter? Der AZ hat Mross die Entscheidung der 37-Jährigen erklärt.

Mit Eva Luginger ist Stefan Mross seit März 2023 liiert. Das Paar präsentiert sich gerne zusammen auf roten Teppichen. Auch bei "Immer wieder sonntags" ist die Partnerin des Entertainers oft zu sehen – allerdings nicht als Künstlerin. Die Sängerin nimmt meist bei den Zuschauern Platz und unterstützt ihren Liebsten hinter den Kulissen.

Stefan Mross über Freundin Eva Luginger: "Eine Zusammenarbeit hat sie abgelehnt"

Auf die Frage, ob Eva Luginger denn in der Saison 2025 in der Show auftreten werde, antwortet Stefan Mross der AZ klar: "Nein, denn Eva macht mittlerweile mein Management und die Büroarbeit." Dass sie kein aktiver Teil vor der Kamera sein wolle, sei ihre eigene Entscheidung gewesen, wie der 49-Jährige betont.

"Sie hat immer von Anfang an gesagt: 'Ich werde als Eva Luginger bestimmt ein paar Auftritte bei Schlagerveranstaltungen wahrnehmen.' Doch von 'Immer wieder sonntags' wird sie kein Teil sein, denn das will sie nicht. Sie unterstützt mich aber in meiner Arbeit und ist jede Sendung dabei, was mir auch sehr wichtig ist."

Sie möchte nicht, dass wir in unseren Karrieren in Verbindung gebracht werden. - Stefan Mross

Warum lehnt Eva Luginger diese große Chance ab? Immerhin gehört "Immer wieder sonntags" zu den beliebtesten Schlagershows im deutschen TV. Stellt sie ihre Karriere für Stefan Mross hinten an? Im AZ-Gespräch sagt der Schlagerstar dazu: "Eva war vor unserer gemeinsamen Zeit schon als Sängerin aktiv. Davor hat sie als Erzieherin gearbeitet, einen Kindergarten geleitet und viele eigene Projekte umgesetzt."

Dennoch verzichte sie freiwillig auf die Promi-Unterstützung durch ihren Freund, wie Mross betont: "Eine Zusammenarbeit hat sie abgelehnt. Sie möchte nicht, dass wir in unseren Karrieren in Verbindung gebracht werden. Das habe ich ja schon hinter mir. Eva will die Frau an meiner Seite sein, mich begleiten und unterstützen. Das ist mir sehr angenehm, denn sie nimmt mir damit viel Arbeit ab."

Eva Luginger und Stefan Mross sind seit März 2023 ein Paar. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Stefan Mross schwärmt von "Immer wieder sonntags"-Publikum

Das brave Hausmütterchen wird Eva Luginger deshalb aber nicht geben, sie arbeitet hart an ihrer Karriere. Am 10. Juli etwa feiert sie ihre achte "Schlagernacht in Taufkirchen" und begrüßt dort unter anderem Stars wie Claudia Jung, die Schlagerpiloten oder Laura Wilde. Scheint so, als sei die 37-Jährige nicht unbedingt auf den VIP-Support ihres Partners angewiesen – und er respektiert ihre Entscheidung.

Dass Stefan Mross 2005 die Moderation von "Immer wieder sonntags" von Kollege Sebastian Deyle übernahm und seither als Gastgeber durch die Show führt, macht den Schlagerstar sehr stolz. "Es geht ja fast schon in das Guinnessbuch der Rekorde ein, dass ein Moderator 20 Jahre durchgehend für eine Sendung vor der Kamera steht, die in dieser Zeit nicht umbenannt wurde", schwärmt er im Gespräch mit der AZ. "Das ist für uns absoluter Rekord. Das liegt vor allem an der Treue des Publikums."