Freund von Mandy Capristo: Sängerin zeigt erstes Foto

Die ehemalige Monrose-Sängerin Mandy Capristo ist wieder in einer Beziehung. Am Valentinstag gibt sie Einblick in ihr Liebesleben und veröffentlicht ein gemeinsames Bild mit ihrem Freund. Wer ist der Mann an der Seite von Mandy?

15. Februar 2021 - 10:50 Uhr | (eee/spot)

Mandy Capristo ist wieder verliebt. © lev radin / Shutterstock.com

Mandy Capristo (30, ) ist wieder in festen Händen. Pünktlich zum Valentinstag ein erstes gemeinsames Pärchenfoto mit ihrem neuen Partner. "...yours", kommentiert sie das Foto, auf dem das Paar Arm in Arm auf einer hölzernen Hollywoodschaukel liegt und auf einen See blickt. Mandy Capristo: Bild mit neuem Mann - was weiß man über den Freund? Wer der neue Mann an Capristos Seite ist, hat die 30-Jährige bis jetzt nicht verraten. Die Fans müssen sich also noch gedulden, ehe die 30-Jährige mehr Details über ihren Traummann bekannt gibt. Die frühere Monrose-Sängerin war von 2013 bis 2014 mit dem Fußballstar Mesut Özil (32) liiert, nach der Trennung fanden sie 2015 erneut für kurze Zeit zusammen. 2008 waren Capristo und Sänger Kay One (36) ein Paar.