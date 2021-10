Frederick und Annika Lau: Glamour-Auftritt beim Deutschen Filmpreis

Beim Deutschen Filmpreis strahlt am Freitagabend viel Prominenz auf dem Berliner Parkett. In Sachen Glamour ganz vorn mit dabei: das Ehepaar Lau.

In Berlin wurde am Freitagabend (01. Oktober) der Deutsche Filmpreis verliehen. Auf dem roten Teppich versprühte besonders ein Ehepaar eine gehörige Portion Glamour: Annika (42) und Frederick Lau (32, "Das perfekte Geheimnis").

Die 42-jährige Radio- und TV-Moderatorin strahlte in einer bodenlangen mit Glitzersteinen besetzten Robe in Grau, die im Blitzlichtgewitter funkelte. Dazu kombinierte sie eine rote Clutch. Ihre langen Haare hatte Lau in der Mitte gescheitelt und zu einem festen Zopf am Hinterkopf zusammengebunden. Das Make-up hielt sie dezent in Erdtönen.

Frederick Lau zeigte sich im James-Bond-würdigen Look

Ehemann Frederick Lau entschied sich für ein edles Ensemble in bester James-Bond-Manier - bestehend aus einem weiß-dunkelblauen Dinnerjacket, weißem Hemd, dunkelblauer Hose und schwarzen Schuhen. Zwei besondere Highlights fügte er seinem Look in Form einer Fliege und eines Einstecktuchs in verschiedenen Hellblautönen hinzu.

Der 32-jährige Schauspieler konnte sich schon im Vorfeld der Verleihung des Deutschen Filmpreises freuen, denn es stand bereits fest, dass sein Film "Nightlife" (2020) das Rennen um die Lola in der Kategorie "Besucherstärkster Film" macht. Neben ihm sind in der Komödie von Regisseur Simon Verhoeven (49) unter anderem Palina Rojinski (36) und Elyas M'Barek (39) zu sehen.