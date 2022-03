Frederick Lau: Süße Geburtstagsbotschaft an seine Frau Annika

Frederick Lau hat bei Instagram seiner Frau Annika liebevoll zum Geburtstag gratuliert. Der Schauspieler erklärt unter anderem: "Ich kann einfach nur dankbar sein, dass sie mit einem Typen wie mir verheiratet ist."

Frederick Lau (32) hat seiner Ehefrau Annika Lau mit einem süßen Posting zum Geburtstag gratuliert. Die Moderatorin wird an diesem Samstag (12. März) 43 Jahre alt. "Meine Traumfrau hat heute Geburtstag", beginnt der Schauspieler sein Posting, in dem er ein Pärchenfoto der beiden veröffentlichte.

Weiteres Geburtstagskind meldet sich

"Annika würde jetzt einen tollen Text schreiben und euch berichten, wie anstrengend und schön es mit mir ist. Aber da ich weder lesen noch schreiben kann, kann ich einfach nur dankbar sein, dass sie mit einem Typen wie mir verheiratet ist", zeigt der 32-Jährige sich bescheiden und erklärt weiter: "Was würde ich nur ohne dich machen. Danke, dass du immer an meiner Seite bist und es ist so wichtig, dass es dich gibt - ick liebe dir."

Annika Lau kommentierte den Post mit "Liebe" und einem Lach- und einem Herzchen-Emoji. Die Moderatorin und der Schauspielstar sind seit 2015 verheiratet und haben drei Kinder.

Zahlreiche Fans und Kollegen kommentierten ebenfalls den liebevollen Post. Simone Thomalla (56) und Sönke Möhring (49) hinterließen Herz-Emojis. "Bester Tag, um Geburtstag zu haben", schrieb Caro Daur unter das Bild. Die Influencerin feiert an diesem Samstag ihren 27. Geburtstag.