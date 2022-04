Frédéric von Anhalt wird wieder heiraten: "Es ist keine Liebes-Hochzeit"

Seit 40 Jahren lebt Frédéric von Anhalt in Hollywood, 30 Jahre lang war der Adoptiv-Prinz mit Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (†99) verheiratet. Jetzt soll "schon bald" eine erneute Hochzeit anstehen – eine passende Frau muss dafür aber noch gefunden werden.

"Mal wieder muss ich eine Enttäuschung hinnehmen." Frédéric von Anhalt klingt verdrossen. "Ich habe keine Lust mehr auf junge Träumer", sagt der 78-Jährige zur AZ. Was ist vorgefallen?

Frédéric von Anhalt vom neuen Adoptiv-Sohn enttäuscht

Sein neuestes Familienmitglied, der Münchner Kevin (28), meldet sich kaum noch bei ihm. "Es ist immer das Gleiche: Kaum tragen meine Adoptiv-Söhne den Namen, schon sind sie weg und denken, die Kohle fliegt ihnen hinterher. Kevin kümmert sich nicht wirklich um mich, dabei war das eigentlich ausgemacht. Er ist nicht bei mir", sagt Frédéric von Anhalt verstimmt zur AZ.

Zsa Zsa Gabor und Prinz Frederic von Anhalt heirateten 1986. Im Dezember 2016 starb die Schauspielerin mit 99 Jahren. © imago/Horst Galuschka

Eine Frau soll sich um von Anhalt kümmern – eventuell auch pflegen

Doch der rüstige 78-Jährige hat schon einen neuen Plan: "Jetzt bleibt nur noch eins: Ich werde noch einmal heiraten!" Eine kleine Hürde muss er aber noch nehmen: Frédéric von Anhalt ist aktuell Single. Aber das kann sich ja schnell und mit (viel) Geld (aus dem Millionen schweren Gabor-Trust) ändern!

Frau fürs Schlafzimmer und Alltagshilfe gesucht

"Ich habe meine Frau und deren Mutter bis zum Tod gepflegt und unterhalten. Daher weiß ich sehr genau, wie es ist, ein Pflegefall zu sein. Wenn das auch auf mich zukommt, brauche ich seelische und physische Hilfe. Ich muss heiraten, weil mich all meine Adoptiv-Söhne bitter enttäuscht und allein gelassen haben. Ich brauche jemanden fest an meiner Seite", resümiert Frédéric von Anhalt und erklärt, warum dafür eine (Ehe-)Frau geeigneter ist: "Wer sich wahrhaftig um mich kümmert und aufpasst, der wird die Nacht auch in meinem Schlafzimmer verbringen. Und nah an mir dran sein müssen. Das kann nur eine Frau."

Zuletzt hat es wegen der mangelnden Nähe Streit mit Adoptiv-Sohn Kevin gegeben. Als von Anhalt nachts rausmusste, stellte er fest, dass sämtliche Räume, die der 28-Jährige in seiner Wohnung in Beverly Hills zur Verfügung hat, geschlossen waren. Ein Unding für den 78-Jährigen! "Ich habe ihn am nächsten Tag zur Rede gestellt. Er muss doch die Türen offen lassen, damit er hört, wenn ich um Hilfe rufe oder einen Herzinfarkt habe!"

"Ich bin jetzt 78 Jahre alt, es kann täglich etwas passieren"

"Schon bald" will Frédéric von Anhalt eine Frau finden und mit ihr in den Hafen der Ehe schippern. "Natürlich wird es keine Liebes-Hochzeit sein. Ich bin jetzt 78 Jahre alt, es kann täglich etwas passieren. Ich möchte noch einmal auf dem Papier heiraten und keine Zeit verlieren", so von Anhalt fest entschlossen im AZ-Gespräch.

Ein lukrativer Deal, der sich für beide Seiten lohnt, soll ausgehandelt werden. "Ich zahle für die Verantwortung. Die Frau passt auf mich auf und erhält dafür jeden Monat einen Scheck von mir. Ich werde eine Dame finden und glücklich machen." Das Aussehen ist von Anhalt nicht so wichtig: "Sie muss mit beiden Beinen im Leben stehen und für mich da sein." Ja, wenn's so einfach wäre...