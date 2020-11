Freddie Mercurys liebevolle Nachricht an Elton John

Freddie Mercury starb am 24. November 1991 mit nur 45 Jahren an AIDS. Wenige Tage nach seinem Tod erreichte Elton John eine liebevolle Nachricht.

Der legendäre Queen-Sänger Freddie Mercury starb mit nur 45 Jahren an AIDS

Am 24. November 1991 starb einer der größten Popstars an AIDS: Freddie Mercury, der Sänger der britischen Band Queen. Nur einen Tag zuvor hatte Mercury die Wahrheit über seine Erkrankung öffentlich gemacht. HIV positiv zu sein, homosexuell zu sein, galt vor rund 30 Jahren an vielen Orten noch als Stigma. Einem anderen berühmten, britischen und homosexuellen Musiker Elton John.

Von Mercurys Erkrankung wussten wenige: seine Bandkollegen, Mercurys Ex-Freundin Mary Austin mit der er auch nach seinem Coming-out verbunden blieb. Und Musik-Kollege Elton John. Die beiden Männer standen sich nahe, Elton John sagte später, Mercury hätte ihm geholfen von seiner Kokainsucht loszukommen. Auch John hatte erst spät ein öffentliches Coming-out gewagt.

Elton John beschrieb in seiner Biografie die letzten Begegnungen mit dem vom Tod geweihten Sänger: "Er war zu gebrechlich, um aus dem Bett zu kommen, er verlor sein Augenlicht, sein Körper war mit Kaposi-Sarkomen bedeckt." Dennoch ließ er sich davon nicht unterkriegen.

Tolle Geschenk zu Weihnachten

Wirklich Trauer um den Verlust des Freundes hätte Elton John erst nach dessen Tod zeigen können. Anlass gab ein sehr persönliches Geschenk und eine Nachricht von Freddie Mercury, die ihn im Dezember erreichten: Ein in einen Kissenbezug gewickeltes Gemälde von Henry Scott Tuke, einem der Lieblingskünstler Elton Johns, und dazu eine Notiz.

John: "Jahre zuvor hatten Freddie und ich uns Kosenamen füreinander gegeben - unsere Alter Egos als Drag-Queens. Ich war Sharon und er war Melina. Freddies Notiz lautete: 'Liebe Sharon, ich dachte, das würde dir gefallen. Alles Liebe, Melina. Frohe Weihnachten.'" Elton John habe geweint wie ein Kind. Doch so traurig dieser Moment auch gewesen sei, hätte er ihm noch einmal den guten Charakter des Freundes vor Augen geführt: In seinen letzten Tagen sei es ihm noch wichtig gewesen, dem Freund ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen.