"Freakier Friday"-Premiere: Lindsay Lohan strahlt neben ihrem Ehemann

Lindsay Lohan legte einen strahlenden Auftritt bei der Premiere von "Freakier Friday" in Los Angeles hin. Die Schauspielerin kam in Begleitung ihres Ehemannes Bader Shammas.

Schauspielerin Lindsay Lohan (39) nutzte die Premiere ihres neuen Films "Freakier Friday" für eine Date-Night: Auf dem lilafarbenen Teppich des Events im El Capitan Theatre in Hollywood zeigte sie sich mit Ehemann Bader Shammas (geb. 1987). Die beiden absolvieren nur selten gemeinsame Auftritte.

Premierenfeier mit Co-Star Jamie Lee Curtis

Doch für "Freakier Friday", der Fortsetzung des 2003er-Hits "Freaky Friday", machten die beiden eine Ausnahme. Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist und seit Juli 2023 einen Sohn hat, strahlte in seinen Looks in hellen Farben. Lohan trug eine bodenlange, funkelnde Traumrobe von Miu Miu in zartem Rosa. Ihre blonden Haare fielen ihr in glamourösen Wellen offen über die Schultern. Als besonderes Accessoire wählte die Schauspielerin ein mit Glitzersteinen besetztes Mikrofon als Anspielung auf ihre fiktive "Freaky Friday"-Band Pink Slip. Ihr Ehemann erschien in einem beigefarbenen Leinenanzug mit weißem Hemd.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

durfte natürlich auch Jamie Lee Curtis (66) nicht fehlen, die in einem knallroten Minikleid erschien. Sie kehrt an der Seite von Lohan auf die große Leinwand zurück. Die beiden verkörpern erneut das chaotisch liebenswerte Mutter-Tochter-Duo aus "Freaky Friday". Die Fortsetzung soll im August in den Kinos starten (deutscher Kinostart: 7. August).