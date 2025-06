Frauenpower beim "WoMen on Top"-Award 2025: Promi-Investor überrascht mit großzügiger Ankündigung

Gleichberechtigung geht uns alle an. Unter diesem Motto fand am Donnerstag (26. Juni) der vierte "WoMen on Top"-Award in Düsseldorf statt. VIPs wie Lilly Becker, Frank Thelen, Christian Lindner und Katja Burkard waren für den Anlass in die Rheinmetropole gereist. Und auch die AZ war vor Ort, um mit den Gästen über starke Frauen, männliche Supporter und veraltete Vorurteile zu sprechen.

Zum "WoMan on Top"-Award 2025 in Düsseldorf erschienen zahlreiche bekannte Gesichter aus Wirtschaft, Medien, Unterhaltung und Politik.

Mit der "WoMen on Top"-Initiative haben Nena Brockhaus (32), Vivien Wulf (31) und Franca Lehfeldt (35) einen wichtigen Schritt in Sachen Chancengerechtigkeit getan. Am 26. Juni wurde in Düsseldorf zum vierten Mal eine Studentin mit dem "WoMen on Top"-Award ausgezeichnet – und durfte sich über die Rückzahlung ihres Studienkredits freuen. Zahlreiche Promis, weibliche wie männliche, waren vor Ort, um gemeinsam herausragende Leistungen zu feiern. Und auch die AZ war dabei.

"WoMen on Top" 2025: Frank Thelen überrascht mit großzügiger Ankündigung

Bildung muss zugänglich sein und besondere Leistungen gehören belohnt: Aus diesem Grund entschieden sich die Initiatorinnen in diesem Jahr dafür, der Medizinstudentin Juliane Luft den Studienkredit zurückzuzahlen. Die 26-Jährige arbeitete während der Corona-Pandemie ehrenamtlich als Sterbebegleiterin im Hospiz und träumt davon, als Mund-Kiefer-Chirurgin bei "Ärzte ohne Grenzen" tätig zu werden. Eine beeindruckende junge Frau – deren Leistungen von Franca Lehfeldt, Nena Brockhaus und Vivien Wulf gewürdigt wurden.

Stolze Preisträgerin: Juliane Luft mit der Investorin Sevilay Wilhelm, die sich für das Preisgeld verantwortlich zeigte. © Getty/Andreas Rentz

Gestellt wurde die Summe von 30.000 Euro in diesem Jahr von Investorin Sevilay Wilhelm. Die Unternehmerin weiß, was es bedeutet, wenn jemand an das eigene Potenzial glaubt – weshalb es ihr eine Herzensangelegenheit war, Juliane Luft zu unterstützen. Autor und Investor Frank Thelen (49) empfindet offenbar ähnlich: Kurzerhand begab er sich mit Ehefrau Nathalie vors Publikum und verkündete, hinter dem nächsten "WoMen on Top"-Award stehen zu wollen.

Frank Thelen and Nathalie Thelen-Sattler wollen den nächsten "WoMen on Top"-Award sponsern. © Getty/Andreas Rentz

Gastgeberin Vivien Wulf: "Es geht eigentlich nicht ums Geschlecht"

"WoMen on Top"-Initiatorin Vivien Wulf, die seit Februar 2025 bei "Sturm der Liebe" zu sehen ist, zeigte sich im Gespräch mit der AZ sehr zufrieden über den Verlauf des Abends: "Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der den Weg auf sich genommen hat." Für die Schauspielerin ist klar: "Es ist ganz wichtig, dass Männer und Frauen gemeinsam über Gleichberechtigung sprechen."

Laut Vivien Wulf sollte aber vor allem die Leistung im Vordergrund stehen: "Es geht ja eigentlich nicht ums Geschlecht, sondern es geht darum, wie gut jemand ist. Dahin müssen wir zurückkommen. Deswegen ist es leider immer noch so wichtig, dass jemand nicht nur besetzt wird, um eine bestimmte Quote zu erfüllen, sondern weil man gut ist, in dem, was man tut." "WoMen on Top" setzt auf die enge Zusammenarbeit beider Geschlechter, anders als viele "Female Empowerment"-Initiativen, die Männer ausschließen.

Die Gastgeberinnen Franca Lehfeldt (l.), Nena Brockhaus und Vivien Wulf (r.) mit Burda-Vorstand Philipp Welte. Der Journalist hielt einen eindrucksvollen Vortrag über Geschlechtergerechtigkeit und die Verantwortung der Presse. © Getty/Andreas Rentz

Promi-Gäste beim "WoMen on Top"-Award 2025

Der Einladung nach Düsseldorf waren an diesem Donnerstag einige bekannte Gesichter gefolgt. Politiker Christian Lindner (46), der mit Gastgeberin Franca Lehfeldt im April 2025 das erste gemeinsame Kind begrüßt hatte, war vor Ort, um seine Ehefrau zu unterstützen. Lindners langjährige FDP-Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (67) zählte ebenfalls zu den Gästen.

Auch Katja Burkard (60) und Ehemann Hans Mahr (76), die gemeinsam zwei Töchter haben, waren zur Preisverleihung angereist. Gegenüber der AZ meinte die "Punkt 12"-Moderatorin anerkennend: "Ich finde, es ist sehr wichtig gewesen, dass wir Frauen uns immer mehr emanzipiert haben, Female Empowerment ist absolut notwendig und da gibt es auch immer noch einiges zu tun. Aber wir müssen auch langsam dazu kommen, mit den Männern einen gemeinsamen Nenner zu finden. Von daher finde ich es toll, dass die Mädels von 'WoMen on Top' darauf den Fokus legen."

Katja Burkard beim "WoMen on Top"-Award 2025. © Getty/Andreas Rentz

Ob sie als Frau im Laufe ihrer Karriere schon mal unterschätzt wurde? Dazu meinte Katja Burkard ehrlich: "Oh ja, da gab es ganz typische Situationen: Blonde Locken, da wird man gleich in Schubladen gesteckt. Aber das waren für mich immer tolle Momente, die Leute vom Gegenteil zu überzeugen."

Lilly Becker über Ex Boris Becker: "Ich habe diesen Namen verdient"

Auch für die amtierende Dschungelkönigin Lilly Becker (49), die schon bald mit Sohn Amadeus (15) nach Düsseldorf ziehen wird, ist die Unterstützung der Initiative eine Selbstverständlichkeit. Zur AZ sagte sie: "Wir Frauen müssen uns gegenseitig feiern. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, können wir wirklich so viel erreichen. [...] Dann sind wir nicht aufzuhalten." Das Unterschätztwerden ist auch für Lilly Becker kein unbekanntes Gefühl: "Es ist für mich wie Treibstoff, ich mag es. Ich empfinde es nicht als Beleidigung, denn es gibt mir die Chance, mich zu beweisen."

Die 49-Jährige nahm gemeinsam mit Gastgeberin Franca Lehfeldt auf der Bühne Platz, um über ihr Image als "Frau von Boris Becker" zu sprechen. Respektvoll erklärte die Niederländerin, den Tennis-Profi einst sehr geliebt zu haben – weshalb sie mit der Bezeichnung nie ein Problem hatte: "Ich liebte es, die Frau von Boris Becker zu sein. [...] 'Frau von' habe ich geliebt, 'Ex von', das nervt."

Franca Lehfeldt und Lilly Becker im Live-Interview beim "WoMen on Top"-Award. © Getty/Andreas Rentz

Den Namen von ihrem Ex-Mann abzulegen, kommt für Lilly Becker derzeit nicht infrage: "Ich habe diesen Namen verdient." Es sei eine Ehre für sie, den Namen zu tragen – und ihn mit Boris Beckers erster Ehefrau Barbara (58) sowie deren Söhnen Noah (31) und Elias (25) zu teilen, für die sie nur positive Worte übrighatte. Nach diesem finalen Programmpunkt endete der Abend schließlich mit einer ausgelassenen Aftershow-Party.