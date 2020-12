Frau und Kinder: Jan Hofer genießt Privatleben nach "Tagesschau"-Abschied

1985 fing Jan Hofer bei der "Tagesschau" an. 2004 wurde er Chefsprecher. Am 14. Dezember 2020 liest Jan Hofer zum letzten Mal die "Tagesschau". Hofer will dann mehr Zeit für sein Privatleben und die Familie haben.

Mit 68 Jahren ist Schluss. Jan Hofer wird am 14. Dezember zum letzten Mal die Zuschauer der "Tagesschau" begrüßen – nach fast 36 Jahren. Sein Nachfolger als Chefsprecher wird Jens Riewa (57).

Was macht Jan Hofer nach der "Tagesschau"?

Jan Hofer hat so mehr Zeit für seine Familie und auch Trash-TV-Sendungen. Er ist Fan von Reality-Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" und hat die vergangene Staffel verfolgt.

Der gebürtige Rheinländer will nicht ganz in TV-Rente gehen und weiterhin "irgendetwas im Fernsehen" machen, wie er "Bild" versicherte. Auf YouTube ergänzte der bekennende Social-Media-Fan: "Eins kann ich versprechen: Ich bin nicht verschwunden. Ich bin auch nicht im Ruhestand. Ich höre zwar mit der 'Tagesschau' auf und mit dem Schichtdienst und diesen Dingen. Aber ich werde euch noch ein bisschen erhalten bleiben. Seid mal gespannt." Jan Hofer, der auch eine Leidenschaft für Oldtimer hat, wird also an einer anderen Stelle ein TV-Comeback feiern.

Privatleben: Jan Hofer hat vier Kinder - von zwei Frauen

Jan Hofer hat vier Kinder. Zwei Söhne und eine Tochter stammen aus der Ehe mit einer Schlagsängerin, die in den Neunzigern in die Brüche ging. 2018 heiratete Hofer erneut. Mit seiner zweiten Ehefrau Phong Lan hat er einen fünfjährigen Sohn.

Emotionale letzte Schlussworte von Jan Hofer bei der "Tagesschau"

In der "NDR Talkshow spezial" kündige Jan Hofer vor wenigen Tagen an, dass er am Ende seiner letzten "Tagesschau" am 14. Dezember ein paar persönliche Worten sagen wird.

#ehrenjan: Jan Hofer bedankt sich für Grußbotschaften

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt vom Anbieter "youtube". Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Seit Bekanntwerden des Abschieds von Hofer haben viele Menschen unter dem Hashtag #ehrenjan Grußbotschaften geschickt. Auch viele junge Menschen würdigen Hofer dabei als wichtige Instanz für seriöse Nachrichten und als wertvolle Konstante im News-Alltag. "Hab' ich nicht mit gerechnet, dass so viele Sachen kommen. Mich rührt das richtig an", sagte er dazu in einem Video, das die "Tagesschau" in den sozialen Medien verbreitete.

Verdienst bei der "Tagesschau": Jan Hofer bekommt 260 Euro für Hauptausgabe

Im Podcast "Entscheider treffen Haider" vom "Hamburger Abendblatt" hat Jan Hofer erklärt, was man als Sprecher der "Tagesschau" verdient. Für eine Hauptausgabe der Nachrichtensendung gebe es dann ungefähr 260 Euro. "Das ist das Höchstbezahlte." Da jeder Sprecher aber mehrere Ausgaben pro Tag präsentiert, kommt eine kleine Summe zusammen.

Am Ende des Monats habe man dann "ein paar Sendungen gemacht", die mal besser und mal schlechter bezahlt wurden. Reich könne man damit nicht werden. Allerdings wolle Hofer sich "jetzt wirklich nicht beschweren. Ich habe ein Leben lang wirklich gut leben können davon." Das Honorar sei das eines "gut bezahlten Angestellten".