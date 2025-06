"Frasier"-Star Kelsey Grammer: Ist sein achtes Kind unterwegs?

Wird Kelsey Grammer noch einmal Vater? Der 70 Jahre alte Schauspieler ist zum vierten Mal verheiratet und hat bereits sieben Kinder. Nun soll seine vierte Ehefrau erneut schwanger sein.

Kayte Walsh und Kelsey Grammer lernten sich 2009 im Flugzeug kennen, wo sie als Flugbegleiterin arbeitete. Als sie sich 2010 verlobten, befand er sich noch mitten in der Scheidung von seiner dritten Ehefrau.

Der aus der Serie "Frasier" bekannte Schauspieler Kelsey Grammer (70) wird angeblich zum achten Mal Vater. Seine vierte Ehefrau soll wieder schwanger sein. Das berichtet die britische Zeitung von Kayte Walsh (46), auf denen sie einen sichtbar großen Bauch hat.

Spätes Vaterglück bezeichnete er mal als "echtes Geschenk"

Das Medium zitiert auch eine nicht näher beschriebene Quelle, die die Schwangerschaft bestätigt. "Kelsey ist begeistert, endlich wieder Zeit zu haben, das Vatersein in vollen Zügen zu genießen", wird diese zitiert. Denn der Star beendete erst kürzlich die Neuauflage von "Frasier".

Kelsey Grammer und Kayte Walsh seit 2011 verheiratet und haben bereits drei gemeinsame Kinder: Tochter Faith (12) sowie die Söhne Kelsey (10) und Auden "James" (8). Der Schauspieler, der zuvor schon dreimal verheiratet war, hat außerdem mit seiner Ex-Frau Doreen Alderman die Tochter Spencer (41), mit seiner Ex-Freundin Barrie Buckner die Tochter Greer (33) sowie mit seiner Ex-Frau Camille Grammer zwei Kinder, Tochter Mason Olivia (23) und Sohn Jude Gordon (20).

Nun scheint sich bald ein weiteres Mitglied zur großen Patchworkfamilie zu gesellen. "Ehrlich gesagt, das Schöne daran, ein älterer Vater zu sein, ist, dass man die Chance bekommt, es irgendwie noch einmal zu versuchen. Das war ein echtes Geschenk", sagte er 2018 über die Geburt seines bis dato jüngsten Kindes.

Mit "Cheers" und "Frasier" erfolgreich

Kelsey Grammer ist bekannt für die Rolle des Psychiaters Dr. Frasier Crane, die er zunächst in der Sitcom "Cheers" (1984-1993) und dann in der eigenen Serie "Frasier" spielte. Die Serie lief zwischen 1993 und 2004 elf Staffeln lang und ist damit eines der erfolgreichsten TV-Spin-offs aller Zeiten. Frasier gewann 37 Primetime Emmy Awards, was damals einen Rekord für die meisten Emmys für eine Drehbuchserie darstellte, darunter fünf aufeinanderfolgende Auszeichnungen für die herausragendste Comedyserie. Eine Neuauflage von "Frasier" feierte 2023 Premiere und wurde zwei Staffeln lang ausgestrahlt, bevor sie von Paramount+ wieder abgesetzt wurde.

Große Tragödien in seiner Familie

Der Schauspieler machte auch mit privaten Schicksalsschlägen Schlagzeilen. Sein Vater wurde 1968 vor seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln von einem psychisch kranken Taxifahrer erschossen. Sieben Jahre später starb seine zwei Jahre jüngere Schwester Karen im Alter von nur 18 Jahren nach einem Raubüberfall. Die Täter hatten sie entführt, vergewaltigt und mehrfach auf sie eingestochen. Der damals 20-jährige Grammer musste ihre Leiche identifizieren. 1980 verlor er dann auch noch seine zwei jüngeren Halbbrüder väterlicherseits, die bei einem Tauchunfall vor der Küste von Saint Thomas ums Leben kamen.