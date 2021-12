Franziska van der Heide verkündet Geburt ihrer Tochter

"AWZ"-Star Franziska van der Heide ist Mutter geworden. Auf Instagram zeigt sich die Schauspielerin mit ihrer Tochter auf dem Arm und verrät den Babynamen.

Franziska van der Heide (29) schwebt im Babyglück. Die Schauspielerin gibt bekannt: "Ihr habt ja alles ein bisschen mitverfolgt. Am Donnerstag ist unsere kleine Romy auf die Welt gekommen. Für dieses Gefühl, für dieses Glück fehlen mir einfach die Worte." Dazu veröffentlichte die "AWZ"-Schauspielerin zwei Fotos, auf dem einen ist sie mit ihrer Tochter im Arm zu sehen, das andere zeigt das Geburtsbändchen der kleinen Romy Luise mit dem 9. Dezember als Geburtstermin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"AWZ"-Kollegen gratulieren

In der Serie "Alles was zählt" (RTL) spielt Franziska van der Heide die lesbische Köchin Ina Ziegler. So sendeten einige "AWZ"-Kollegen wie Jo?rg Rohde (37), Jasmin Minz (28) oder Tijan Njie (29) bereits ihre Glückwünsche zur Geburt unter das Posting. Zuvor spielte van der Heide von 2013 bis 2015 die Rolle der Mieke "Mieze" Lutze bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Im September 2021 hat die Schauspielerin ihrem Freund Tim Christian K. in Berlin im kleinen Kreis das standesamtliche Jawort gegeben. Auf Instagram des schönen Tages mit der Unterschrift "Wir haben es getan". Mit Babybauch habe sie kaum ins Kleid gepasst, . Ihren Tim Christian lernte sie kurz vor ihrem 21. Geburtstag kennen. Er war als Kameramann bei einem kreativen Projekt von ihr aktiv. Silvester 2020 machte er ihr einen Antrag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert