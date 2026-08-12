Franziska van Almsick über privates Leben in Heidelberg: "Ist mir unangenehm"

In ihrer Heimat Heidelberg fühlt sich Franziska van Almsick sehr wohl. Doch bei Marktbesuchen kommt es durchaus zu unangenehmen Momenten ...

Seit über 20 Jahren lebt Franziska van Almsick (48) in Heidelberg. Auf den Straßen ihrer Wahlheimat bleibt die einstige Profi-Schwimmerin nur selten unerkannt. Die Blondine gewährt jetzt einen privaten Einblick.

Franziska van Almsick: "Das ist mir persönlich sehr unangenehm"

Für die Menschen aus Heidelberg sei es längst keine Seltenheit mehr, van Almsick in der Stadt zu begegnen. Die Ex-Sportlerin erklärt hierzu im Podcast " ": "Ich glaube, die Leute haben sich daran gewöhnt und das ist echt nett." Über die Jahre habe sie ihre ganz eigene Routine entwickelt – die örtlichen Wochenmärkte zu besuchen, sei für die 48-Jährige ein fester Bestandteil des Alltags. "Ich bin auch [...] sehr oft zur selben Zeit am selben Platz. Vielleicht ist das ein Ritual, was ich habe", schildert van Almsick begeistert. Doch wenn die Blondine dabei erkannt werde, halte sich ihre Begeisterung oft in Grenzen. Auf dem Marktplatz werde sie oft mit ihrem prominenten Namen angesprochen. "Das ist mir persönlich sehr unangenehm", verrät die einstige Schwimmerin offen.

Auf Marktplatz enttarnt: Das verrät Franziska van Almsick

"Man steht dann erst inkognito unter all den Menschen. Und dann sagt die Obst- und Gemüsefrau: 'Ach, Frau van Almsick, das ist aber schön, dass Sie wieder da sind.'" Jegliche Anonymität sei ab dem Zeitpunkt schnell verflogen, erzählt sie seufzend. Doch die Ex-Sportlerin habe sich angewöhnt, nach außen hin stets positiv zu bleiben. Dass die Heidelberger einen sehr persönlichen Draht zu ihr pflegen, wisse sie zu schätzen. Van Almsick ärgere sich nicht darüber, "dass jemand meinen Namen laut über den Marktplatz schreit. [...] Wenn es denjenigen guttut, dann können sie das gerne machen".

Franziska van Almsick und ihr Partner Jürgen B. Harder im Jahr 2025. Mit dem Unternehmer baute sich die einstige Schwimmerin ein Leben in Heidelberg auf. © imago/Mandoga Media

Privates Geständnis: "Ja, ich bin ein Kaffee-Junkie"

In Heidelberg wohnt Franziska van Almsick gemeinsam mit ihrem Partner Jürgen B. Harder und ihren zwei Söhnen. Die Rolle als Mutter ist mittlerweile die größte in ihrem Leben. Für einen guten Start in den Tag darf für van Almsick ein ganz bestimmtes Getränk nicht fehlen. "Ja, ich bin echt ein Kaffee-Junkie. Das muss man schon so sagen", gesteht die 48-Jährige im Podcast augenzwinkernd.

Auf dem Weg zur Schule ihres Sohnes mache van Almsick täglich Halt an einer Bäckerei, wo sie ihren ersten Kaffee abholt. Auch dort kenne man die einstige Profi-Schwimmerin. "Ich liebe es, wenn ich dann eigentlich nichts mehr sagen muss, und der Kaffee schon so kommt, wie ich es will." Für Franziska van Almsick sei es ein Moment zum Innehalten, den sie sehr zu schätzen weiß.