Franziska van Almsick über private Probleme: "Habe meine Kämpfe"

Franziska van Almsick ist für vieles in ihrem Leben dankbar: Eine Tugend, die für die Schwimmerin von großer Bedeutung ist. Denn selbst wenn mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sich die zweifache Mutter ihre Grundzufriedenheit nicht nehmen.

Franziska van Almsick führt vielleicht kein perfektes, aber ein sehr zufriedenes Leben.

Franziska van Almsick (48) hat als Schwimmerin deutsche Sportgeschichte geschrieben. Das olympische Gold blieb der Ost-Berlinerin allerdings verwehrt. Warum Franzi van Almsick dennoch von großer Dankbarkeit erfüllt ist? In einem Interview gewährt sie persönliche Einblicke.

Franziska van Almsick: "Dass ich so friedvoll Abschied nehmen konnte"

Als Franziska van Almsick im Jahr 2004 ihre Schwimmkarriere beendete, verzichtete sie bewusst auf die Chance, eines Tages doch noch das olympische Gold zu holen. Im Podcast "M wie Marlene" erzählt sie, mit ihrer Entscheidung auch rückblickend im Reinen zu sein – immerhin hatte sie diese aus freien Stücken getroffen.

"Dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar", so Franzi van Almsick. "Dass man so gut durchgekommen ist. Dass das Leben dann so eine gute Wendung genommen hat. Dass ich so friedvoll Abschied nehmen konnte von meiner Karriere."

2004 beendete Franzi van Almsick ihre aktive Karriere. Bis heute ist sie froh, diese Entscheidung aus freien Stücken getroffen zu haben. © imago/Camera4

"Grundzufriedenheit": Franziska van Almsick über das Leben

Ob sie ihr Karriere-Aus je bereut hat? Zumindest räumt Franzi van Almsick ein, heute als Zuschauerin bei Wettkämpfen ein gewisses Kribbeln zu spüren: "Also natürlich: Bei den Olympischen Spielen denke ich manchmal irgendwie: 'Mein Gott, wärst du noch mal, 20 oder 30 Jahre jünger. Das ist schon toll, wenn plötzlich 30.000 Menschen in so einem Schwimmstadion sind. Bei uns waren es vielleicht 15 oder 10. Das war schon toll."

Doch davon abgesehen sei die zweifache Mutter von einer großen "Grundzufriedenheit" erfüllt. "Ich habe auch meine kleinen Kämpfe irgendwie täglich. Mein Leben ist nicht perfekt. Und trotzdem ist es schön, [...] wenn man sich zurücklehnen und sagen kann: 'Ach, es läuft schon alles. […] Ich bin zufrieden'."

Mit dem Unternehmer Jürgen B. Harder bekam Franziska van Almsick nach ihrer aktiven Karriere zwei Söhne. Das Paar lebt in Heidelberg. © imago/Mandoga Media

Während aktuell viele Menschen mit ihrem Schicksal hadern, hält Franzi van Almsick ihre "Grundzufriedenheit" für einen gesunden Gegenentwurf: "Ich glaube, unsere Welt wäre eine bessere, wenn mehr Leute zufriedener wären mit Kleinigkeiten oder mit kleinen Dingen im Leben." Worte, die sich vielleicht der eine oder andere Fan zu Herzen nehmen wird.