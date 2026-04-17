Franziska van Almsick gewährt einen intimen Einblick in ihr Familienleben. Dabei verrät sie Details über ihre Eltern und ihr strenges Aufwachsen.

Nach den Olympischen Spielen 2004 beendete Franziska van Almsick (48) ihre Karriere als Profischwimmerin. Heute ist sie in erster Linie Ehefrau und Mutter zweier Söhne. Über ihre Familie spricht die Ex-Sportlerin in der Öffentlichkeit eher selten. Doch jetzt macht sie eine Ausnahme und blickt auf ihre prägende Jugend zurück.

Früher Erfolg: Franziska van Almsick über Verantwortung der Eltern

Franziska van Almsick war erst 14 Jahre alt, als sie im Schwimmsport bereits zur Weltspitze gehörte. Schon als Teenager konnte sie bei den Olympischen Spielen mehrere Medaillen abräumen. Im Sky-Sport-Format " " spricht Moderator Riccardo Basile (34) mit van Almsick darüber, welche Rolle ihre Eltern bei ihrem frühen Erfolg für sie gespielt haben.

Dabei blickt Basile auf ein Gespräch mit Boris Becker (58) zurück, welches er vor wenigen Wochen geführt hat. Wie van Almsick schwamm auch der Ex-Tennisprofi früh auf der Erfolgswelle. "Boris hat gesagt, er würde sich heute wünschen, dass er Wimbledon mit 17 nicht gewonnen hätte, weil da zu viel auf ihn eingeprasselt ist." Der Moderator möchte von seiner Gesprächspartnerin wissen, wie sie zu dieser Aussage steht. "Ich kann das nachvollziehen, absolut", versichert van Almsick, ohne lange zu überlegen.

Dankbar für Familie: "Auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt"

Die Blondine weiß, dass großer Erfolg für einen jungen Spitzensportler überfordernd sein kann. Dabei sei die Familie in der Verantwortung, eine Stütze zu sein. Zugleich sei es die Aufgabe der Liebsten, dafür zu sorgen, dass einem der Erfolg nicht zu Kopf steigt. An ihr eigenes Umfeld spricht van Almsick ein großes Lob aus: "Bei mir war es ganz eindeutig die Familie, die mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat." Sie bezieht sich vor allem auf ihren Vater Bernd und ihre Mutter Jutta, mit denen sie und ihr Bruder Sebastian in jungen Jahren in einer Dreizimmerwohnung im Berliner Stadtbezirk Treptow lebten.

Franziska van Almsick und Boris Becker bei einem Event der Stiftung Deutsche Sporthilfe im Jahr 2017. © imago/Eventpress

Franziska van Almsick über Familienleben: "Nicht immer einfach"

Als Teenager sei es für Franziska van Almsick manchmal schwierig gewesen, das Verhalten ihrer Eltern einzuschätzen: "Es war zwischendurch nicht immer einfach und ich hab auch gedacht: 'Die spinnen wohl.'" Die Ex-Schwimmerin schildert: "Meine Mutter war da zum Beispiel sehr strikt. Die hat gesagt: 'Da draußen kannst du ja der Star sein, aber wenn du hier zu Hause bist, hier gibts Familienregeln. Du bringst jetzt den Müll raus, du hast hier deine Pflichten. Und komm jetzt mal runter von deinem hohen Ross.'" Klare Ansagen, die van Almsick sehr prägten: "Es verfolgt mich manchmal sogar bis heute. Und trotzdem war es gut."

Franziska van Almsick und ihre Eltern Bernd und Jutta van Almsick im Juni 2015. © imago/Eventpress

Im Nachhinein ist die 48-Jährige also froh, dass ihre Mutter und ihr Vater sie nicht mit Samthandschuhen angefasst haben. Ob sich Franziska van Almsick vom Erziehungsstil ihrer Eltern etwas abgeschaut hat, wenn es um ihre eigenen Kinder geht? Das weiß wohl nur die ehemalige Profi-Schwimmerin selbst.