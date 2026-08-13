Franziska van Almsick spricht über Geld: So sieht ihr Luxusleben mit den Kindern aus

Franziska van Almsick ist finanziell gut aufgestellt. Wie denkt die Ex-Sportlerin über Geld und Wohlstand? Was sie jetzt über ihr luxuriöses Privatleben verrät...

Mit Werbeverträgen, Markenkooperationen und TV-Auftritten verdient Franziska van Almsick (48) seit Ende ihrer Karriere als Profi-Schwimmerin ihr Geld. Nach eigener Aussage müssen sie und ihre Kinder (13 und 19) im Leben auf nichts verzichten. Die 48-Jährige gewährt einen Einblick in ihre Finanzen.

Franziska van Almsick spricht über Finanzen: "Stehe auf der Sonnenseite des Lebens"

"Ich würde fast behaupten, dass ich ein normales Leben führe", sagt Franziska van Almsick in einem aktuellen Podcast-Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen. Nach kurzer Überlegung muss sich die Ex-Sportlerin korrigieren: "So normal ist es natürlich doch nicht. Weil ich natürlich schon weiß, dass ich ein bisschen auf der Sonnenseite des Lebens stehe und dass bestimmte Sachen, die ich tue, nicht normal sind." Über Geld muss sich van Almsick keine Sorgen machen. "Mir geht es finanziell sehr gut. Das heißt, ich mache mir über viele finanzielle Dinge nicht so viele Gedanken, wie das vielleicht der eine oder andere tut", erklärt van Almsick im Podcast " ".

Klarer Unterschied zu Eltern: "Führen ein ganz normales Leben"

Die Ex-Schwimmerin weiß, dass sie sehr privilegiert ist. "Ich habe ja einen Bruder, der ein ganz normales Leben führt. Und auch meine Eltern führen ein ganz normales Leben. Die gucken schon, wenn Dinge im Supermarkt mal im Angebot sind." Ihre Familie habe demnach einen sehr genauen Blick auf die eigenen Finanzen. Van Almsick ticke da anders: "Ich habe, glaube ich, noch nie gewusst, wann irgendwo ein Angebot ist. Und ich sehe die Schilder auch gar nicht, die ganz groß vor meiner Nase sind. Also ich würde jetzt nicht losgehen und würde nach Angeboten kaufen."

Franziska van Almsick (li.) an der Seite ihrer Eltern Jutta und Bernd. © imago/Eventpress

Dabei würde die Ex-Sportlerin gern finanziell bewusster leben und sich ein Beispiel an ihren Eltern nehmen. "Das tut manchmal gut, weil man dann den Boden unter den Füßen nicht verliert", meint sie nachdenklich.

Kein Verzicht auf Reisen: Franziska van Almsick über Luxusleben mit Kindern

Nichts als selbstverständlich zu betrachten, sei van Almsick "schon früher sehr wichtig" gewesen. Auch heute wisse sie zu schätzen, dass es ihr und ihren Söhnen an nichts mangelt. Mit den zwei Jungs und ihrem Partner Jürgen B. Harder wohnt Franziska van Almsick seit über 20 Jahren in Heidelberg. Zwar lebe die Familie in vielerlei Hinsicht sehr bodenständig, doch in manchen Punkten wolle man auf einen gewissen Luxus nicht verzichten. Bei Reisen greife van Almsick zum Beispiel gern tiefer in die Tasche. "Ich sitze im Flugzeug nicht in der letzten Reihe. Wenn ich fliege, dann sitze ich relativ weit vorn. Meine Kinder sitzen auch nicht in der letzten Reihe, sondern die sitzen halt auch mit vorn."

Franziska van Almsick und ihr Partner Jürgen B. Harder sind finanziell gut aufgestellt. © imago/Star-Media

Trotz dieser Einstellung wolle sie ihren Söhnen vermitteln, dass Wohlstand sie nicht von anderen Menschen abhebt. "Die müssen das verstehen und müssen auch checken, dass es nichts Besonderes ist und dass es nicht der große Burner ist", betont die 48-Jährige. Der Genuss von Luxus scheint für Franziska van Almsick nicht verwerflich zu sein. Vielmehr sei wichtig, daraus keine große Sache zu machen und die eigenen Privilegien nicht zu überbewerten.