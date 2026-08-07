Franziska van Almsick offenbart: "Ist für mich schwierig"

Als mehrfache Welt- und Europameisterin gehört Franziska van Almsick auch heute noch zu den größten Stars des Schwimmsports. Doch bei einer Sache steht die 48-Jährige vor einer großen Herausforderung, wie sie jetzt verraten hat.

Vor über 20 Jahren hängte Franziska van Almsick ihre Schwimm-Karriere an den Nagel, nachdem sie bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 zwei Bronzemedaillen gewonnen hatte. Als ehemalige Profi-Sportlerin legt die gebürtige Berlinerin auch heute noch großen Wert auf Bewegung. Mit der AZ hat sie nun darüber gesprochen, warum Stillstand im Alltag für sie schwierig ist.

Herausforderung für Franziska van Almsick: "Für mich schwierig"

"Das A und O für mich: immer in Bewegung bleiben, körperlich und geistig, dass man sich immer weiterentwickelt, etwas erschafft, sich engagiert, etwas macht", sagt Franziska van Almsick im AZ-Gespräch. Aufgrund ihrer Erfahrungen im Hochleistungssport sei es für die 48-Jährige aber schwierig, wenn nichts vorangehe. Das sei für sie "kaum zu ertragen", wie sie betont: "Das Stehen bei einer roten Ampel ist für mich schon schwierig."

Franziska van Almsick stellt sich gerne neuen Herausforderungen und will trotz ihrer überaus erfolgreichen Karriere als Schwimmerin weiterhin erfolgreich durchs Leben gehen. "Ich mag es, abends ins Bett zu gehen und zu sagen: Heute habe ich wieder etwas Tolles geschafft."

An Aufgaben scheint es der ehemaligen Weltmeisterin nicht zu mangeln, wie sie verrät: "Ich bin ja auch im Aufsichtsrat bei dem Berliner Frauenfußballclub, um die Frauenfußballgesellschaft zu stärken, da herrscht echter Zusammenhalt. Das ist ein Experiment. Wir gehen unseren eigenen Weg und wollen den Frauenfußball eigenständig weiterentwickeln. Unser Ziel ist die 1. Bundesliga."

Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen: Mit ihren Teamkolleginnen gewann Franziska van Almsick (2. v. l.) Bronze. © imago/Sven Simon

Selbstkritischer Blick zurück: "Keine einfache Karriere"

Ob van Almsick aus heutiger Sicht noch mal alles genauso machen würde? Die Schwimm-Legende ist sich sicher: "Ich wäre mit fünf Jahren wieder ins Wasser gesprungen und hätte mich wahrscheinlich wieder sofort ins kühle Nass verliebt, das ist schon ein wunderbares Element."

Trotz ihres Talents musste die 48-Jährige hart für ihren Erfolg arbeiten. "Natürlich war es rückblickend keine einfache Karriere", sagt sie der AZ. "Es war schwierig, spannend, schön, lehrreich, aber – und das ist vielleicht jetzt eine Altersweisheit –, wenn all das nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist, wäre ich vielleicht nicht so happy, wie ich es im Moment bin und wie alles bei mir läuft."