Franziska van Almsick beschwert sich über laute Kinder: "Wenig umsichtig"

Franziska van Almsick zeigt sich genervt. Die zweifache Mutter beklagt sich jetzt über das Verhalten anderer Eltern. Auch spricht sie über ihren eigenen Erziehungsstil.

Als Mutter zweier Kinder hat Franziska van Almsick (48) alle Hände voll zu tun. Ihren Söhnen Don Hugo (19) und Mo Vito (13) die richtigen Werte zu vermitteln, ist der Ex-Sportlerin sehr wichtig. Jetzt spricht die einstige Profischwimmerin über ihren Erziehungsstil und übt Kritik an anderen Eltern.

Franziska van Almsick sieht sich als "strenge Mutter": Ex-Sportlerin verrät "Grundregeln im Leben"

In Sachen Erziehung hat Franziska van Almsick klare Vorstellungen. "Ich bin, glaube ich, schon eine strenge Mutter, ich sage aber immer liebevoll streng", verrät die Heidelbergerin im Podcast " ". "Es gibt für mich so ein paar Grundregeln im Leben", stellt sie klar. Van Almsick habe in ihrer Kindheit bestimmte Werte mit auf den Weg bekommen – diese seien in ihrem Kopf tief verankert. "Platz machen" und "umsichtig sein" gehören für die 48-Jährige zu den wichtigsten Prinzipien im Alltag. Doch nicht jeder nehme diese Grundsätze ausreichend ernst. "Ich finde es Wahnsinn, wie wenig Menschen umsichtig sind im täglichen Leben", beklagt van Almsick.

Franziska van Almsick beschwert sich über andere Eltern: "Echt strikt"

Diese Beobachtung habe die Blondine beispielsweise beim Essengehen machen müssen. Ihr Ärger gilt vor allem Eltern, die nicht richtig mit ihrem lauten Nachwuchs umzugehen wissen. "Ich habe überhaupt nichts gegen schreiende Kinder", betont van Almsick. "Aber dass die Eltern dann so tun, als würden sie es gar nicht hören oder es gar nicht merken, und dass man so wenig umsichtig ist und dann nicht mal rausgeht, geht nicht." Als Vater oder Mutter habe es in solchen Fällen mit Respekt zu tun, sich darum zu bemühen, dass sich das Umfeld nicht gestört fühlt: "Vielleicht will sich jemand halt echt einen ruhigen, schönen Abend machen", beschwert sich die Ex-Sportlerin.

Franziska van Almsick und ihr Partner Jürgen B. Harder im Juli 2025. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. © imago/Star-Media

Franziska van Almsick ist ein harmonisches Miteinander sehr wichtig. Doch einen gewissen Anstand verlange sie von jedem: "Da lege ich schon viel Wert darauf. Da bin ich echt strikt."

Veränderung durch Muttersein: "Habe erfahren, was wirklich wichtig ist"

Diese Haltung prägt sicherlich auch ihren Familienalltag. Ihre Söhne Don Hugo und Mo Vito stammen aus der Beziehung mit dem Unternehmer Jürgen B. Harder. Mit ihm ist die einstige Profischwimmerin seit 2005 liiert.

Das Elternsein ist für Franziska van Almsick jedoch nicht nur mit Regeln und Erziehungsfragen verbunden. Mutter zu werden, habe auch ihre eigene Sicht auf das Leben nachhaltig verändert. "Als meine Kinder geboren wurden, war das für mich persönlich noch mal ein totaler Wendepunkt – weil sich nicht mehr so viel um mich selbst gedreht hat und ich mit der Geburt meines großen Sohnes eigentlich erfahren habe, was wirklich wichtig ist im Leben und worum es geht."