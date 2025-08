Frank Mill: Das "Schlitzohr des deutschen Fußballs" ist tot

Nach Andreas Brehme ist der nächste Fußballweltmeister von 1990 gestorben. Frank Mill starb an den Folgen eines Herzinfarkts. Der Torjäger bleibt als "Schlitzohr des deutschen Fußballs" in Erinnerung.

Frank Mill ist tot. Der ehemalige Fußballnationalspieler starb am Dienstagmorgen (5. August 2025) in seiner Geburtsstadt Essen. Als Todesursache nannte die Zeitung die Folgen eines Herzinfarkts. Frank Mill wurde 67 Jahre alt.

Den Herzinfarkt hatte Frank Mill bereits Ende Mai dieses Jahres erlitten, wie jedoch erst Anfang Juli . Der Ex-Fußballer erlitt ihn in einem Taxi auf der Fahrt vom Flughafen Malpensa in Mailand. Mit einem Hubschrauber musste er in eine Klinik geflogen werden. Dort versetzten ihn die Ärzte in ein künstliches Koma. Daraus ist er zwischendurch erwacht, nun hat er den Kampf aber verloren.

Besonders tragisch an dem Herzinfarkt: Frank Mill war in Italien, um in einer Doku über die Weltmeisterschaft 1990 zu drehen. Der WM-Titel ist Mills größter Erfolg als Fußballer, auch wenn er sich nie als Weltmeister betrachtete. Schließlich gehörte er neben Günter Hermann (60) und Paul Steiner (68) zu den drei Feldspielern, die bei der WM keine einzige Minute auf dem Platz standen.

Einer der erfolgreichsten Torjäger der Bundesligageschichte

Frank Mills Karriere als Fußballprofi begann 1976 bei Rot-Weiss Essen. 1981 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach, 1986 für die damals stolze Summe von 1,3 Millionen D-Mark zu Borussia Dortmund. Von 1994 bis 96 ließ er seine Karriere bei Fortuna Düsseldorf ausklingen.

Insgesamt erzielte der kleine, dribbelstarke Stürmer 123 Tore in der Bundesliga. Damit liegt er in der Liste der erfolgreichsten Torschützen der Ligageschichte auf Platz 31.

Von 1982 bis 1990 absolvierte Frank Mill 17 Länderspiele, ein Tor gelang ihm dabei allerdings nicht. Erfolgreicher war seine Karriere in der deutschen Olympia-Auswahl. Bei diesem Team ist er Rekordspieler und Rekordtorschütze. 1988 war er Kapitän der Mannschaft, die in Seoul Bronze gewann.

"Mit allen Abwässern gewaschen"

Während seiner Laufbahn war Mill, der aus einfachen Verhältnissen stammt, als Schlawiner bekannt. "Der Mill ist mit allen Abwässern gewaschen", sagte einmal sein Dortmunder Teamkamerad Norbert Dickel. Seine 2017 erschienene Autobiografie trug dann auch den Titel "Das Schlitzohr des deutschen Fußballs".

Mit Frank Mill ist der zweite Fußballer aus dem WM-Kader von 1990 gestorben. Andreas Brehme starb bereits am 20. Februar 2024 mit 63 Jahren. Bundestrainer Franz Beckenbauer ist ebenfalls 2024 von uns gegangen, er wurde 78 Jahre alt.