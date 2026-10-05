Francesca Morgese: Warum ist die Kandidatin aus "Promi Big Brother" berühmt?

Gerade noch suchte sie bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" nach ihrem Perfect Match, schon steht sie für das nächste Format vor der Kamera. Francesca Morgese zieht in den "Promi Big Brother"-Container ein. Was sollte man über die Schweizerin wissen?

Francesca Morgese (28) zählt zu den VIPs, die 2026 im "Promi Big Brother"-Container um das Preisgeld von 100.000 Euro buhlen. Damit möchte die Schweizerin in die Fußstapfen von Ex-Teilnehmern wie Jimi Blue Ochsenknecht (34) oder Leyla Heiter (30) treten. Für Morgese ist das Reality-Business kein Neuland. Aus welchen Formaten man die 28-Jährige kennen könnte? Die Abendzeitung gibt einen Überblick.

Nach Schulden: So wurde Francesca Morgese erfolgreich

Francesca Morgese wurde am 19. Juli 1998 im schönen Zürich geboren. Im Alter von 18 Jahren hatte die Schweizerin erhebliche Schulden angehäuft, wie unter anderem Joyn berichtet. Damals brach sie ihre Ausbildung zur Dentalassistentin ab und arbeitete vorübergehend in einer Werkstatt, um Unterstützung vom Sozialamt zu bekommen. Später machte sie eine zweite Ausbildung, diesmal zur Kosmetikerin.

Inzwischen hat sich Francesca Morgese laut eigenen Angaben ein lukratives Business aufgebaut. Sie vertreibt online selbst erstellte Foto-Presets (Filter für Bildbearbeitung) und E-Books, außerdem ist sie als Model auf der Plattform "OnlyFans" erfolgreich. Ihre Einnahmen investiert sie in Immobilien, die sie unter anderem auf "Airbnb" vermietet. Natürlich nutzt sie ihren Bekanntheitsgrad auch für Social Media: Als folgen ihr auf Instagram (Stand Oktober 2026) 190.000 Menschen.

Francesca Morgese hat sich aus den Schulden gekämpft und hat inzwischen mehrere Standbeine. © imago/Gartner

Liebe im Reality-TV: Mit diesen Männern bandelte Francesca Morgese an

Der Einzug bei "Promi Big Brother" ist für Francesca Morgese die Fortsetzung einer bunten TV-Laufbahn. 2020 heimste sie beim Schweizer "Bachelor" die allerletzte Rose ein. Die Liebe zu Rosenkavalier Alan Wey war zwar nicht von langer Dauer, doch nutzte Morgese dieses Sprungbrett, um in weiteren Formaten aufzutreten. 2026 traf sie bei "Match My Ex" wieder auf ihren einstigen "Bachelor" – und machte ihm dort heftige Fremdgehvorwürfe.

Bei "Reality Island" kam es 2025 zu einem großen Streit mit ihrer besten Freundin Mara. Nachdem diese mit Morgeses Ex-Freund geflirtet hatte, eskalierte die Situation und die Freundschaft der Ladys war beendet. Bei dem umkämpften Mann handelte es sich um Giuliano Hediger: Der Schweizer Reality-Star dürfte vielen als Ex-Partner von Dschungelcamperin Ariel bekannt sein, mit der er eine gemeinsame Tochter (*2024) hat. Weder mit Ariel, noch mit Francesca ist Hediger heute noch zusammen.

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Hat Francesca Morgese einen Freund?

2025 ging es für Francesca Morgese munter im Reality-Game weiter, als sie für das Format "Match in Paradise" gecastet wurde. Durch Beziehungsdramen und einen geheimen Pakt mit einem Ex-Flirt wurde sie zur meistdiskutierten Kandidatin der Staffel. Francesca geht Konflikten nicht aus dem Weg, was ihr in der Reality-Bubble schon den Spitznamen "La Toxica" einbrachte.

Einen Partner scheint Francesca Morgese aktuell keinen zu haben. Die Schweizerin nimmt damit als Single an "Promi Big Brother" 2026 teil.

"Promi Big Brother" 2026: Mit diesen Stars zieht Francesca Morgese ein

Nach ihrer Teilnahme bei "Are You The One? – Realitystars in Love" darf die Schweizerin nun bei "Promi Big Brother" 2026 ihre Entertainment-Qualitäten außerhalb des Dating-Fernsehens unter Beweis stellen.

Der "Promi Big Brother"-Cast 2026. Francesca Morgese (2.v.li.) zieht ebenfalls in den Container ein. © imago/Bobo

Im Sat.1-Container trifft Francesca Morgese auf zum Teil relativ bekannte Mitstreiter. Zum diesjährigen Cast zählen unter anderem Box-Legende Axel Schulz, Ex-FC-Bayern-Spieler Christian Lell sowie die No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa. Ob sich Francesca in diesen Kreisen eher zurückhalten wird? Es bleibt spannend, in welchen Situationen das Temperament der Schweizerin ans Tageslicht treten könnte.

Beauty-Eingriffe von Francesca Morgese: Wie sah sie früher aus?

Seit ihrem Sieg beim Schweizer "Bachelor" im Jahr 2020 hat sich Francesca Morgese stark verändert. Betrachtet man alte Aufnahmen der Influencerin, muss man zweimal hinsehen, um die heutige TV-Bekanntheit zu erkennen. Ist Morgese einfach nur vom Mädchen zur Frau herangewachsen oder hat da eventuell der Beauty-Doc nachgeholfen?

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Mit ihren Schönheitseingriffen geht Francesca Morgese offen um. 2021 ließ sie sich an einer Klinik in Luzern die Brüste vergrößern. Im selben Jahr verabschiedete sie sich von ihrer alten Nase, als sie in der Türkei eine Rhinoplastik vornehmen ließ. 2022 machte sie dann publik, ihre XXL-Brüste sattzuhaben, weshalb sie die Implantate wieder entfernen ließ.