Die Journalistin und Mutter Franca Lehfeldt rechnet mit Mom-Fluencerinnen, Alleingeburten und deutscher Familienpolitik ab. Sie spricht über gefährliche Geburts-Trends, Leihmutterschaft, Social Freezing und warum Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland oft am Kontostand scheitert. Außerdem verrät sie, welcher neue Lebensabschnitt der gemeinsamen Tochter mit Christian Lindner nun bevorsteht.

Was macht eine gute Mutter aus? Welchen Einfluss haben Mom-Fluencerinnen auf junge Frauen? Wo hakt es hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders? Darüber macht sich die Journalistin Franca Lehfeldt in ihrem Buch "Gute Mütter, schlechte Mütter" Gedanken, das vor Kurzem erschienen ist.

Die 37-Jährige leitet eine Agentur für Kommunikation und Marketing. Seit 2022 ist sie mit dem früheren FDP-Chef Christian Lindner (47) verheiratet, im April 2025 wurden die beiden Eltern einer Tochter, deren Namen sie nicht öffentlich bekannt gegeben haben.

AZ: Frau Lehfeldt, Ihr Buch hat einen durchaus provokanten Titel: "Gute Mütter, schlechte Mütter". Wie sind die Reaktionen darauf?

Die erste kam von meinem Vater. Als ich ihm von meinem Vorhaben erzählte, sagte er: "Mach das doch nicht, damit beurteilst du ja die Frauen!" Da habe ich kurz gezuckt. Dann habe ich ihm erklärt, dass die Provokation gewollt ist. Seit das Buch erschienen ist, läuft mein Postfach über, und dafür bin ich dankbar. Frauen schreiben mir über ihr Leben, ihre Entscheidungen, wo sie sich im Buch wiederfinden. Besonders überrascht und gefreut hat mich die Resonanz von Männern, vor allem ü60. Einer schrieb: "Hätte ich dein Buch vor 30 Jahren gelesen, hätte ich mit meiner Frau das Thema Familie anders besprochen." Ich wollte einem der drängendsten Themen unserer Zeit Aufmerksamkeit verschaffen und das ist gelungen.

Die erste Titel-Kritik kam von ihm: Franca Lehfeldt und ihr Vater, der Unternehmer Claus-Holger Lehfeldt, bei einer Veranstaltung in Düsseldorf. © Christoph Hardt / imago

Gute Mütter, schlechte Mütter – wozu zählen Sie sich?

Das Buch richtet sich genau gegen diese Frage. Früher hatten wir in Westdeutschland einen klaren Maßstab. Die gute Mutter war die Aufopferungsvolle, die immer Präsente, die sich selbst zurückgenommen hat, zu Hause geblieben ist, eine gute Ehefrau war und für ihren Mann gesorgt hat wie für ein Kind. Heute gibt es diesen Maßstab nicht mehr. Und wer einen Maßstab erreichen will, den es per Definition nicht gibt, kann ihn nur verfehlen. Ich bin gerne Mutter und ich hoffe, dass das die beste Grundlage für unser Familienleben ist.

Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2022 bei ihrer Hochzeit auf Sylt. © Axel Heimken / dpa

Schaut man ins Internet, erzielen sogenannte Mom-Fluencerinnen große Reichweiten. Was macht sie so erfolgreich?

Die Mom-Fluencerin ist zu einer Autorität geworden. Sowohl die erschöpfte Mutter mit Augenringen als auch die perfekt gestylte, beides sind Inszenierungen und Geschäftsmodelle. In den meisten Fällen sind sie weder Hebammen noch Pädagoginnen oder Psychologinnen, sie sind Mütter und haben damit keiner anderen Mutter etwas voraus. Mein Problem mit den Mom-Fluencerinnen ist, wenn sie Care-Arbeit sichtbar machen und suggerieren, das sei ihr Alltag, gehen sie am Monatsende mit einem sehr guten Einkommen nach Hause. Die Frauen, die ihnen folgen, bekommen für denselben Alltag keinen einzigen Rentenpunkt. Das ist Täuschung und hat mit Emanzipation, finanzieller Aufklärung oder Freiheit von Frauen wenig zu tun. Hinzu kommt, wenn Mutterschaft permanent als erschöpfend und furchtbar anstrengend erzählt wird, prägt das das Bild, das junge Frauen von Mutterschaft haben.

Mom-Fluencerinnen: "Für mich ist das eine Perversion unserer Zeit"



Sie kritisieren vor allem, dass Kinder Teil dieser Inszenierungen sind.

Studien zeigen, dass Beiträge besser funktionieren, wenn die Gesichter von Kindern gezeigt werden. Aber muss ich mein Kind wirklich ungeschützt ins Internet stellen, wenn es im Garten in Badehose durch den Rasensprenger springt oder sich im Wutanfall auf dem Boden windet? Das Kind hat jedenfalls nicht zugestimmt, verdient nicht mit und hat keine Rechte am eigenen Bildmaterial. Wenn ein Kind im Werbe- oder Kinofilm mitspielt, ist das minutiös geregelt und wird monetär entlohnt. Aber wenn ein Kind 24 Stunden pro Tag in den eigenen Räumen von der Mutter mit dem iPhone verfolgt wird, fragt niemand danach. Für mich ist das eine Perversion unserer Zeit.

"Wir brauchen einen Rechtsrahmen in Deutschland"

Was fordern Sie?

Frankreich hat seit 2020 einen Rechtsrahmen, der das regelt, den brauchen wir in Deutschland auch. Drei Punkte: eine treuhänderische Lösung, bei der die Kinder den Erlös zur Volljährigkeit bekommen. Ein Löschanspruch am eigenen Bild, auch gegen den Willen der Eltern. Und dass für diese Kinder gilt, was der Jugendarbeitsschutz längst regelt: Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Grenzen.

"Gegen die Autorität der Natur kann man nur schwer argumentieren"

Beim Lesen Ihres Buches bekommt man den Eindruck, um die Themen Stillen und Geburt verlaufe ein regelrechter Kulturkampf. Warum – und wo verlaufen die Fronten?

Im Kern geht es immer um das vermeintlich Natürliche. Gegen die Autorität der Natur kann man schwer argumentieren. Es gibt immer noch Stimmen, auch unter Stillberaterinnen und medizinischem Personal, die der Frau das "Natürliche" abverlangen: Du musst den richtigen Schmerz erfahren, nur dann hast du eine echte Geburt erlebt. Lass dich dieses Schmerzes nicht berauben, weder durch eine PDA noch durch einen Kaiserschnitt. Das hat uns so weit gebracht, dass man heute "Bauchgeburt" sagt, um einer Frau, die einen Kaiserschnitt hatte, das Gefühl zu nehmen, sie habe nicht geleistet, was sie hätte leisten müssen. Also sagt man, ein Kaiserschnitt ist auch eine Geburt. Natürlich ist er das! Aber dass diese Rechtfertigung überhaupt nötig ist, finde ich furchtbar. Die Frage ist doch nicht, ob eine Geburt natürlich war, sondern ob sie sicher war und im Sinne der Frau.

Blick in einen modernen Kreißsaal. © Kerstin Bögeholz via imago-image

Was macht es mit einer Frau, die nicht stillen kann, wenn sie liest, sie raube ihrem Kind sechs IQ-Punkte?



Und beim Stillen?

In einem Dokument der "La Leche Liga" mit dem Titel "Gefahren der künstlichen Säuglingsernährung" steht, nicht gestillte Kinder hätten als junge Erwachsene einen um sechs Punkte niedrigeren IQ. Daneben: plötzlicher Kindstod. Gerade diese beiden Punkte beruhen auf fraglichen Annahmen. Mütterliche Intelligenz und Sozialstatus lassen sich kaum herausrechnen, je nach Methode verschwindet der Zusammenhang. Christoph Bührer, langjähriger Direktor der Neonatologie an der Charité, hat mir gesagt, das Allergierisiko wird durch Muttermilch gerade nicht gesenkt, und Pre-Nahrung ist das am strengsten regulierte Lebensmittel, das wir haben. Was macht es mit einer Frau, die nicht stillen kann, wenn sie liest, sie raube ihrem Kind sechs IQ-Punkte?

Eine Frau stillt ihr Baby. Doch ist Stillen wirklich ein Muss? © Anne-Sophie Bost,via www.imago-images.de

Sie haben selbst mit einem Kaiserschnitt geliebäugelt, sich dann aber für eine "natürliche" Geburt entschieden. Warum?

Ich bin pragmatisch veranlagt. Früh in der Schwangerschaft dachte ich, mit einem geplanten Kaiserschnitt ist alles organisiert, dann kann ich Ruhe finden. Später sprach medizinisch nichts dafür und meine Ärztin sah keinen Grund. So ist es dann anders gekommen. Entscheidend ist für mich ohnehin nicht, welchen Weg ich genommen habe, sondern dass ich ihn wählen konnte, ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen. Genau das fehlt vielen Frauen.

Lehfeldt über die Geburt ihrer Tochter: "Ruckizucki wäre wohl übertrieben, aber es war wirklich nicht lang"

Wie lange hat die Geburt Ihrer Tochter gedauert?

Ich kann es nicht genau sagen – Ruckizucki wäre wohl übertrieben, aber es war wirklich nicht lang.

Im Buch greifen Sie das Phänomen der Alleingeburten auf und fordern ein Verbot. Weshalb?

Es gibt in Amerika eine große "Free Birth Society", die sich aus der Erfahrung von Frauen speist, die mit der Geburtsmedizin negative Erfahrungen gemacht haben, deren Nein nicht gehört wurde, als es um Interventionen wie einen Dammschnitt oder die Saugglocke ging. Sie haben das als gewaltvoll erlebt und wollten das nicht mehr. Das ist auch der Ursprung der Hausgeburten. Ich kann nachvollziehen, dass eine Frau dann sagt, ich versuche es mit meiner Hebamme erst mal zu Hause und begebe mich dann gemeinsam mit ihr in eine Klinik.

Wer einen Reanimationskurs für Säuglinge anbietet, hat den Tod schon eingepreist

Aber?

Das Geschäftsmodell der Alleingeburten ist zynisch. Da geht es nicht darum, Leben zu schützen oder die Erfahrung für die Frauen besser zu machen. Es ist ein Geschäft mit der Naivität von Frauen, die glauben, alle in dieser Community hätten dasselbe Ziel, eine friedvolle Geburt zu Hause, auf einer Lichtung oder im Stall. Das Gegenteil ist der Fall.

Inwiefern?

Der "Guardian" recherchierte 2025 über die "Free Birth Society". Wortführerin Emilee Saldaya verlangt bis zu 1000 Dollar für ein Telefonat und 1800 Dollar für das Einsteigerprogramm. In den Foren wird den Frauen sektenhaft eingetrichtert: keinen Notarzt rufen, keine Hebamme dabeihaben und auch wenn das Kind über Tage nicht kommt, keinen Arzt aufsuchen. Gleichzeitig wird ein Reanimationskurs für Säuglinge angeboten. Wer den anbietet, hat den Tod schon eingepreist. In Österreich sind Alleingeburten verboten, Deutschland verharrt aus Angst vor der Selbstbestimmungsdebatte. Ich bin keine Abtreibungsgegnerin, das sind zwei Paar Schuhe. Aber mit dem Einsetzen der Wehen ist das Kind Träger von Grundrechten, sagt der frühere Verfassungsrichter Udo di Fabio. Selbstbestimmung endet, wo ein Schutzbefohlener gefährdet wird.

Der frühere Verfassungsrichter Udo di Fabio. © Jürgen Heinrich / imago

Vor Kurzem wurde bekannt, dass der CDU-Politiker Jens Spahn und sein Ehemann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden sind. Das hat Herrn Spahn letztendlich seinen Job als Unionsfraktionsvorsitzender gekostet. Wie stehen Sie dazu?

Die Causa Spahn ist in zwei Teilen zu bewerten. Erstens geht es um die Glaubwürdigkeit eines Spitzenpolitikers. Rechtlich ist ihm nichts vorzuwerfen, in den USA war das legal. Aber wer dem Gesetzgeber angehört, der dieses Verfahren in Deutschland untersagt, und es im Ausland für sich in Anspruch nimmt, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Debatte um den Rücktritt wurde zu Recht geführt.

Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke. © imago

Und zweitens?

Was ich viel schlimmer finde, es gab eine Riesenempörung, aber keine inhaltliche Auseinandersetzung. Über die kommerzielle Leihmutterschaft muss man nicht streiten, die lehne ich ab. Über die altruistische schon. Die Kommission der Ampel-Regierung hat 2024 empfohlen, sie unter strengen Bedingungen zuzulassen. Wir dagegen verbieten, moralisieren und schauen weg, wenn Paare ins Ausland gehen.

Die Union wollte die Causa Spahn abräumen und weitermachen. Das ist rückschrittlich

Was verstehen Sie darunter?

Nehmen Sie eine Frau, die nach einer Krebserkrankung keine Gebärmutter mehr hat, aber vor der Chemotherapie Eizellen einfrieren konnte. Ihre Schwester sagt: Ich trage das Kind für dich aus. Niemand verdient daran, niemand wird ausgebeutet. Die Reproduktionsmedizin hat längst verändert, was Familie heißt, unsere Gesetzgebung nicht. Darüber hätte man reden müssen, ob sie noch aktuell, alltagstauglich und mehrheitsfähig ist. Das Papier liegt seit 2024 auf dem Tisch, es fehlte der politische Mut. Die Union wollte die Causa Spahn abräumen und weitermachen. Das ist rückschrittlich.

Das Gute an einem Angebot ist ja, dass man es auch ablehnen kann

Thema Reproduktionsmedizin: Einige große Unternehmen bieten ihren Angestellten mittlerweile "Fertility Benefits" an, also finanzielle Unterstützung, wenn sie beispielsweise Eizellen einfrieren lassen und erst zu einem späteren Zeitpunkt Eltern werden wollen. Besteht da nicht die Gefahr der Ausbeutung?

Manuela Schwesig nannte das als Familienministerin "völlig daneben", Marcus Weinberg von der Union sprach von einem "unmoralischen Angebot". Beide weisen den Frauen eine Opferrolle zu, statt ihnen eine Entscheidung zuzutrauen. Gefragt hat die Frauen in diesen Unternehmen keiner. Social Freezing ist kein Lifestyle, sondern Vorsorge und bisher eine Sache der Besserverdienerinnen. Merck übernimmt die Kosten seit 2023, unabhängig vom Geschlecht. Ein Arbeitgeber, der das finanziert, holt es aus der Oberschicht in die Breite. Das Gute an einem Angebot ist ja, dass man es auch ablehnen kann.

Lehfeldt: "Teilzeit in Deutschland ist weiblich"

Das bringt uns zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wo hakt es da Ihrer Meinung nach am meisten?

Da gibt es keine zwei Meinungen, an der Kinderbetreuung! Kita-Ausfall, zu wenig Personal, Notbetreuung, unser frühkindliches Betreuungs- und Bildungssystem verdient diesen Namen zu oft nicht mehr. Eine Fachkraft für sechs Zweijährige ist keine Betreuung, das ist Verwahrung. Dann heißt es, die Familien müssten das privat regeln und es ist die Frau, die zurücksteckt, in Teilzeit geht und die Kinderkrankentage nimmt. Teilzeit in Deutschland ist weiblich. Das ist nicht emanzipiert, das ist rückständig.

Sie haben sich eine Nanny ins Haus geholt.

Die ersten sechs Monate haben mein Mann und ich uns allein um unsere Tochter gekümmert. Ich hätte mir nicht vorstellen können, sie in dieser ersten Lebensphase jemand anderem anzuvertrauen. In den ersten vier Wochen habe ich von zu Hause gearbeitet, Neugeborene schlafen ja noch viel. Dann haben wir Termin-Mikado gespielt. Wer macht wann was? Schließlich haben wir uns Hilfe geholt, vier Stunden am Tag.

Haben sich Unterstützung ins Haus geholt: Franca Lehfeldt und Christian Lindner. © Christoph Hardt / imago

Nicht jede Familie kann sich eine Nanny leisten.

Dass ich mir eine private Lösung kaufen konnte, ist kein Argument gegen meine Kritik, es ist mein Hauptargument. In einem Land, in dem Vereinbarkeit vom Kontostand abhängt, hat der Staat das Problem nicht organisiert, sondern bei den Müttern abgeladen. Da sind wir eine Zweiklassengesellschaft. Ich habe nichts geerbt, niemandem etwas weggenommen und gehe jeden Tag arbeiten, und wer leistet, darf ausgeben, was er sich erarbeitet hat. Aber die Pflegekraft im Schichtdienst hat denselben Maßstab im Kopf wie ich. Sie erfüllt ihn nur allein.

Unsere Tochter hat eine enge Bindung zu uns beiden

Wie sieht die elterliche Arbeitsteilung im Hause Lehfeldt-Lindner aus?

Wir machen beide alles und wir haben alles zum ersten Mal zusammen gemacht – von Wickeln über Fläschchen bis Einkaufen und Kinderarzt. Mein Mann macht manche Sachen anders, definitiv. Das kann er über mich aber genauso sagen. Unsere Tochter hat eine enge Bindung zu uns beiden, das freut mich und war mir immer wichtig.

"Es gibt ja diese Vater-Phasen..."

Was macht Ihr Mann denn anders?

Als ich in Hamburg gearbeitet habe, habe ich hinterher die Milchflaschen gesehen – eine ordentliche Portion, sie hatte deutlich mehr bekommen als sonst. Aber das schadet ja nicht, also habe ich nichts gesagt. Umgekehrt kommentiert er mich auch nicht. Wenn ich Äpfel schneide, sagt er ja auch nicht, kauf doch mal Möhren. Diese Gelassenheit ist der eigentliche Punkt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sie mit ihm loszieht, total happy ist und ich vorübergehend abgemeldet bin – es gibt ja diese Vater-Phasen…



Ist Ihre Tochter schon in der Kita?

Sie beginnt nächste Woche. Wir hatten schon den ersten Elternabend und waren beim Martinsfest, wir kennen die Leute und sie kennt die Kinder vom Spielplatz. Ich bin wirklich sehr gespannt auf diese neue Phase.

© Piper

"Gute Mütter, schlechte Mütter" von Franca Lehfeldt ist im Piper-Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Am 28. Januar um 19 Uhr stellt die Autorin ihr Buch im Bergson Kunstkraftwerk in Aubing vor.