Franca Lehfeldt und Christian Lindner: Einblicke in den Familienurlaub

Franca Lehfeldt und Christian Lindner geben seltene Einblicke in ihr Privatleben. Die Journalistin teilt einige Urlaubsbilder aus dem Sommer. Zu sehen ist auch ihr Ehemann - ungewohnt entspannt und leger gekleidet.

Franca Lehfeldt (35) und Christian Lindner (46) haben ihren ersten Sommer als Eltern offensichtlich in vollen Zügen genossen. In ihrer Instagram-Story teilte die Journalistin und Unternehmerin mehrere Eindrücke vom Familienurlaub zwischen See und Bergen. Neben Erholung standen auch Tennis und Wandern auf dem Programm.

Christian Lindner im Wanderoutfit statt im edlen Anzug

"Sommer 2025 und jetzt back to reality", schrieb Lehfeldt zu den Schnappschüssen. Eine Aufnahme zeigt Christian Lindner auf einer steilen Treppe am Berghang. Darauf trägt er Wanderstiefel, ein weißes Poloshirt und eine kurze Wanderhose. Eine ungewohnt private Aufnahme des ehemaligen Bundesfinanzministers, den man eher in dunklen Anzügen kennt. Sich selbst postete Lehfeldt lachend in einem weißen Kleid mit auffälligen Hängeohrringen vor einem See-Panorama.

Außerdem veröffentlichte sie Aufnahmen von Tennisbällen, Kühen, einer Pfanne mit Kaiserschmarrn, einem idyllischen Hafen und einem urigen Haus mit Holzbalkonen.

Im Frühjahr kam ihr erstes Kind zur Welt

Franca Lehfeldt und Christian Lindner zeigten sich erstmals 2018 zusammen bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth. 2022 heirateten sie auf Sylt. Am 9. April 2025 gaben sie die Geburt ihres ersten Kindes bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden. Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind", teilten sie zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme mit, die die Hände der Eltern sowie des Babys zeigte.