Frage entlarvt Boris Becker: "Ich wollte Lilian nicht mehr anlügen" 

Boris Becker musste 2022 ins Gefängnis – ein privater Tiefpunkt für den einstigen Tennisprofi. Doch schon zuvor musste er einige Rückschläge verkraften. Emotional ging es ihm lange schlecht, wie Becker jetzt verrät. Er spricht von Chaos und Mitleid. Was hat seine Frau Lilian damit zu tun?

Am 11. September stand für Boris Becker (57) ein bedeutsamer Termin an. Der einstige Tennisprofi stellt sein neues Buch "Inside" vor, in welchem er von seinen Erfahrungen im Gefängnis erzählt. 2022 musste Becker wegen verschwiegener Vermögenswerte in Großbritannien für acht Monate hinter Gitter. Eine Zeit, die wohl ihre Spuren hinterließ. Doch bereits zuvor lief für den 57-Jährigen längst nicht alles so, wie er es sich wünschte. In einem aktuellen Interview gewährt Becker einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt.

Boris Becker verrät: "Gerade die Kurve bekommen"

Im Podcast " " will Medienunternehmer Matze Hielscher (45) von Boris Becker wissen: "Wie geht es Ihnen heute?" Der einstige Tennisprofi hat darauf eine klare Antwort: "Mir geht's wahrscheinlich so gut wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Also ich hab gerade wirklich die Kurve bekommen und bin privat und beruflich wieder auf dem Höhenflug." Vielversprechende Worte des 57-Jährigen, die jedoch darauf hindeuten, dass er in den letzten Jahren emotional zu kämpfen hatte.

Boris Becker über emotionales Gespräch mit Frau Lilian: "Anlügen wollte ich sie nicht"

Becker klärt auf: "'Wie geht es dir?' – das war die Frage, die mich meine frühere Freundin und heutige Frau gefragt hat, als ich wohl bei ihr etwas ausgelöst habe. [...] Und als sie mir die Frage gestellt hat, das war 2018, wusste ich erst mal nicht, was ich ihr antworten darf oder will." Der einstige Tennisprofi spielt auf seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (35) und ein Gespräch mit ihr an, das ihn wohl sehr geprägt hat. "Anlügen wollte ich sie nicht, dann hab ich gesagt: 'Eigentlich [geht's mir, d. R.] beschissen. Mein Leben ist ein totales Chaos, ich bin insolvent und wenn du jetzt nicht sofort wegrennst, kann ich dir jetzt meine Leidensgeschichte sagen'", so Becker im Podcast.

Boris Becker erzählt von einem emotionalen Gespräch mit seiner Frau Lilian. © imago/Zuma Press Wire

Boris Becker spricht von Mitleid: "Ehrlich sein"

2017 kam es bei Boris Becker zu einem Insolvenzverfahren. Er hatte große Geldsorgen – ein Grund dafür, warum es ihm auch während des prägenden Gesprächs mit seiner heutigen Frau wohl schlecht ging. Als er Lilian de Carvalho Monteiro davon erzählte, sei sie "nicht weggerannt und blieb dann eine halbe Stunde sitzen". Beckers Worte hätten "irgendwas in ihr ausgelöst – Mitleid, Interesse, Nächstenliebe, von allem etwas". Dann habe der 57-Jährige gemerkt, dass es sich "bei den richtigen Menschen" lohne, "ehrlich zu sein". Boris Becker schwärmt: "Und heute ist sie meine Ehefrau und wir erwarten unser erstes Kind. Deshalb war es wohl die richtige Antwort."

Boris Becker privat: Ex-Tennisprofi erwartet weiteres Kind

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro gaben im Juni dieses Jahres bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Später verriet der 57-Jährige, dass das Kind im Dezember das Licht der Welt erblicken soll. Becker hat bereits mehrere Kinder von verschiedenen Müttern. Mit Ex-Frau Barbara (58) begrüßte er die Söhne Noah (31) und Elias (26), die einstige "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova (25) ist die gemeinsame Tochter mit Angela Ermakova (57). Aus Beckers Beziehung mit Ex-Partnerin Lilly (49) ging ein weiteres Kind – Sohnemann Amadeus (15) – hervor.