Fränkische Dorfrocker wollen mit dem Traktor nach Mallorca

Landwirte bekommen zu wenig Anerkennung und Respekt - deswegen haben die Dorfrocker Bauern ein Lied gewidmet. Und auch gleich eine kuriose Aktion angekündigt.

Oberaurach - Die fränkische Band Dorfrocker hat den deutschen Bauern einen Song gewidmet - und will mit dem Traktor nach Mallorca reisen. Gemeinsam mit dem Comedian Thomas Willibald ("Addnfahrer") haben die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann das Lied "Der King" aufgenommen. "Landwirte arbeiten 365 Tage im Jahr, das soll unser spezieller Dank sein", sagte Bassist Markus Thomann in Oberaurach. "Wir sind der Meinung, dass den Landwirten und Landwirtinnen gerade in letzter Zeit zu wenig Anerkennung und Respekt entgegengebracht wird. Sie sind es, die dafür sorgen, dass wir alle Milch im Supermarkt, Brot beim Bäcker oder Wurst beim Metzger kaufen können."

Die Dorfrocker haben zudem ein Versprechen gegeben: Sollte das Video zum Lied auf den Plattformen Facebook und Youtube bis zum kommenden Wochenende mehr als eine Million Views haben, wollen sie mit dem Traktor nach Mallorca fahren - 1500 Kilometer und das letzte Stück per Fähre. Bereits drei Tage nach der Veröffentlichung habe man auf den verschiedenen Plattformen insgesamt 540 000 Views gehabt, sagte Thomann. Das habe die Band und ihren Mitstreiter "Addnfahrer" sehr überrascht, schließlich richte sich das Lied an eine vergleichsweise kleine Zielgruppe.

In dem Musikvideo werden zunächst Szenen auf einem Bauernhof gezeigt, dann fahren die Interpreten mit einem Oldtimer-Traktor über die Wiese und singen: "Ich bin der King auf dem Bulldogsitz".

Vor einem Jahr landete die Band, die auch bei der "Fastnacht in Franken" dabei war, bereits einen Internet-Hit mit dem Song "Stille Helden" für die Helfer in der Corona-Krise.

Die Dorfrocker waren nach eigenen Angaben für den Musikpreis "Echo" nominiert, Alben schafften es in die Top 10 der deutschen Album-Charts.