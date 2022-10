Fotokünstler Felix Hörhager hebt ab: Nachricht aus dem All

Der Münchner Fotograf und Fotokünstler Felix Hörhager hebt ab. Vor 13 Jahren machte er sich mit Foto- und Filmkamera auf die Suche, den Sinn des Lebens visuell zu erfassen.

"Denn die Sterne, die wir von der Erde aus sehen sind die Vergangenheit, und die Foto- und Filmaufnahmen davon sind die Vergangenheit in die Zukunft gesichert", erklärt er gegenüber der AZ. Und: "Wo komm ich her, wo geh ich hin? Diese Frage beschäftigt mich schon seit meines Kunststudiums an der Münchner Kunstakademie .."

Fotograf Felix Hörhager ist stolz auf sein Langzeit-Herzensprojekt

Bei seinem Langzeit-Herzensprojekt orientierte er sich an den vier Himmelsrichtungen und an der dritten Dimension, an den physikalischen Grundelementen Erde, Wasser, Luft und Feuer, hat das Ganze mit Denkanstößen wie aus "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende oder "Das Universum in deiner Hand" von Christophe Galfard literarisch untermalt, mit Nasa-Aufnahmen gespickt und "echte" Astronauten, sowie Top-Musiker wie Steffen Harning ("Milk & Sugar"), Violinistin Beatrix Löw-Beer oder das Attacca Jugendorchester des Bayerischen Staatsorchesters in sein Boot – respektive Raumschiff – geholt.

Dazu fertigte der kreative freie Fotograf und Videograf digitale und analoge Kunstwerke an, inszenierte aufwändige, künstlerische Szenarien mit den Schauspielerinnen Silke Popp, Darya Birnstiel und Helen de Muro, den Schauspielern Ralf Bauer und Florian Simbeck oder Profi-Sportlerinnen wie Christine Theiss und Marie Lang.

Videokunstfilm im Mathäser Filmpalast präsentiert

Der beeindruckende Videokunstfilm wurde nun am Sonntag im Mathäser Filmpalast präsentiert: "Spaceprojekt – meine Reise ins Ich. Eine Weltraumoper". Das Weltall als Metapher, was verbindet der Künstler damit? " Meine Themen sind Loslassen und Gravitation.Und das Verlassen des Schachspielerdenkens nach dem vorherrschenden Motto: Wenn einer gewinnt, verliert der andere! Es zeigt den Weg in das Vernetzen von Raum und Zeit in allen Dimensionen – um Altes loszulassen und mit einer schwebenden Leichtigkeit eine neue Art des Weltverständnisses zu entwickeln. Das ist an der Zeit, Ökologie und Raumfahrt sind die Zukunft! Und Kunst ist eine Reise in sich selbst die niemals endet", so das Hörhagersche, spacige Fazit.

TV-Star Silke Popp ("Dahoam is Dahoam") verriet nach der Filmvorführung, begeistert: "Wir begleiten uns seit neun Jahren Seite an Seite, der Künstler Felix Hörhager und ich. Heute hier sein gesamtes Werk auf der Leinwand zu sehen und selbst ein Teil davon zu sein ist wirklich überwältigend. Ich bin total geflasht..."

Ferner dabei: Sängerin Linda Jo Rizzo, Schauspielerin Irina Wanka, Dr. Stefan Schneider, Direktor Zentrum für integrative Physiologie im Weltraum, Musiker Arno Wahler, BR-Gesicht Sophie von Puttkamer, die auch moderierte.