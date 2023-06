Fotografin verklagt Rapper Kanye West

Hat er ihr Smartphone genommen und auf den Boden geschmissen? Eine Fotografin hat Rapper Kanye West wegen eines Zusammenstoßes verklagt.

Hat Skandalrapper Kanye West (45), alias Ye, aus Wut das Telefon einer Paparazzi-Fotografin entwendet und es auf die Straße geworfen? Das behauptet die Fotografin in einer im Ventura County eingereichten Klage, . Ein Video des Vorfalls wurde demnach am 27. Januar vor einer Sportanlage in Newbury Park aufgenommen. ein Spiel eines seiner Kinder besucht, wie offenbar auch aus dem von der Klägerin Nichol Lechmanik aufgenommenen Clip hervorgeht. Als er wegfahren wollte, soll der Rapper bemerkt haben, dass er von Paparazzi verfolgt werde.

Den Berichten nach soll Kanye West angeblich zunächst einen der anderen Fotografen angegangen sein, bevor er zu Nichol Lechmanik kam. Der Musiker habe ihr das Smartphone entrissen und es angeblich in den Gegenverkehr geworfen, behauptet die Fotografin. Sie verklagt den Medienberichten zufolge Kanye West nun unter anderem wegen Körperverletzung. Lechmanik erklärte demnach, sie sei "traumatisiert und gedemütigt worden". Außerdem habe sie Einnahmen verloren, weil sie nicht in der Lage gewesen sei, zu arbeiten.

Viele Negativschlagzeilen

Mit der nun eingereichten Klage sorgt Kanye West erneut für negative Schlagzeilen. Aufgrund von rassistischen und antisemitischen Äußerungen im vergangenen Jahr haben mehrere Unternehmen die Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt. Er wurde auch von Twitter und Instagram gesperrt.

Kanye West ist vierfacher Vater

Kanye West war von Mai 2014 bis November 2022 mit Unternehmerin und Reality-TV-Star Kim Kardashian (42) verheiratet, das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Bereits im Februar 2021 reichte sie die Scheidung ein. Anfang des Jahres gab es Medienberichte, wonach der Rapper und Designer wieder geheiratet haben soll: Die Designerin Bianca Censori soll angeblich die neue Ehefrau von Kanye West sein.