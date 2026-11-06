"Forsthaus Rampensau" verschoben: Fans vermuten mehr hinter der plötzlichen Absage

Nur Minuten vor dem geplanten Start hat Joyn die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" auf 2027 verschoben. Die Entscheidung sorgt bei den Kandidaten für Verwunderung und unter den Fans für Ärger und Spekulationen.

Diese Nachricht hat offenbar nicht nur die Zuschauer kalt erwischt: Nachdem Joyn die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" praktisch in letzter Minute auf 2027 verschoben hat, herrscht auch bei den prominenten Teilnehmern Verwunderung. , mit dem Joyn die Entscheidung kurz vor Mitternacht bekannt gab, sammeln sich zahlreiche Reaktionen. Auch mehrere Kandidaten der neuen Staffel melden sich zu Wort.

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Reality-Star Claudia Obert (65) bringt ihre Verwunderung mit nur zwei Worten auf den Punkt: "Was los?" Ihr Mitstreiter Gino Bormann (38) kann die Entscheidung ebenfalls kaum glauben. "Ich fasse es gerade nicht", kommentiert er. Wenig begeistert zeigt sich auch Reality-Newcomerin LilliPop, die gemeinsam mit Jessica Zemer die "Realitystar Academy" gewonnen hat. "Das doch Quatsch jetzt", macht sie ihrem Unmut Luft.

Katy Bähm nimmt es mit Galgenhumor

Dragqueen Katy Bähm (34) reagiert dagegen mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. "Irgendwie habe ich immer Pech", schreibt sie, versehen mit mehreren lachenden Emojis. Anschließend fragt sie scherzhaft: "Ob's an mir liegt?"

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Bähm von einer kurzfristigen Programmänderung bei einer Realityshow betroffen ist. Bereits 2021 nahm sie an der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" teil. Die Ausstrahlung stand damals wegen homophober Äußerungen von Prinz Marcus von Anhalt gegenüber Bähm massiv in der Kritik. Nach dem überraschenden Tod von Kandidat Willi Herren (1975-2021) zog Sat.1 schließlich die Konsequenzen und nahm die Sendung aus Pietätsgründen nach nur zwei Folgen aus dem Programm. Die übrigen Episoden wurden nie gezeigt.

Fans vermuten mehr hinter der plötzlichen Absage

Auch unter den Zuschauern macht sich Unmut breit. Viele fordern vor allem mehr Transparenz vom Sender. "Statt einfach Tacheles gesprochen wird, was wirklich los ist", kritisiert etwa ein Nutzer.

Besonders die knappe Begründung von Joyn liefert reichlich Stoff für Spekulationen. Der Streaminganbieter hatte lediglich "produktionstechnische Gründe" für die Verschiebung genannt. In den Kommentaren wird nun unter anderem darüber gerätselt, ob bestimmte Szenen aus der bereits produzierten Staffel entfernt werden müssen oder möglicherweise rechtliche Schwierigkeiten dahinterstecken. Konkrete Hinweise darauf gibt es allerdings nicht.

Doch nicht alle teilen die Empörung. "Wir atmen jetzt alle erst mal durch und warten ab", ruft ein anderer Nutzer zur Gelassenheit auf. Schließlich sei es zu schätzen, "wenn Sender verantwortlich handeln".

Was tatsächlich hinter der ungewöhnlich kurzfristigen Verschiebung steckt, bleibt vorerst unklar. Einen neuen Starttermin hat Joyn bislang nicht genannt. Die zehn Promi-Duos und die Zuschauer müssen sich damit bis 2027 gedulden.