Foreigner bewerben sich als Band für Taylor Swifts Hochzeit

Das Buhlen um Taylor Swift und Travis Kelce geht weiter: Die Band Foreigner möchte ihren Hit "I Want to Know What Love Is" auf der Hochzeit der beiden spielen.

Taylor Swift und Travis Kelce, hier vor knapp einem Jahr, haben sich kürzlich verlobt.

Solche Angebote dürften Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) in den kommenden Wochen und Monaten noch häufiger bekommen. Nachdem das Paar kürzlich seine Verlobung öffentlich gemacht hat, möchte die vor allem in den 70ern und 80ern erfolgreiche Band Foreigner auf der Hochzeit der beiden auftreten.

Sie wissen, was Liebe ist

"Liebe Taylor Swift und Travis Kelce, wir wissen, was Liebe ist", in einem "offenen Brief" an die Sängerin und den American-Football-Star. "Wir haben 40 Jahre damit verbracht, es herauszufinden... und jetzt habt ihr es auch geschafft", spielt die Band auf ihren größten Hit, die 1984 erschienene Power-Ballade "I Want to Know What Love Is", an. Dies sei das offizielle Angebot von Foreigner, "eure Hochzeitsband zu sein". Ob Swift und Kelce wohl darauf eingehen werden?

Nach der Verlobung des Paares, die , hatte es schon andere Bewerbungen gegeben. Als "perfekter Ort" für die Zeremonie hatte sich etwa die Veltins-Arena mit ihrer Kapelle in Gelsenkirchen als Hochzeitslocation ins Spiel gebracht. Die neuseeländische Tourismusbehörde : "Wir glauben, dass die Swifties zustimmen würden: Es ist die perfekte Kulisse für ein 'Ja, ich will' mit Stargästen."

Allzu bald möchten Swift und Kelce aber offenbar noch nicht heiraten. Ein Insider aus dem Umfeld der beiden soll , dass das Paar derzeit "einfach nur die Verlobung genießen und sich Zeit damit lassen" wolle. Die beiden befänden sich "noch nicht in der Phase der Hochzeitsvorbereitungen".