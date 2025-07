Florian Silbereisen: Zahnputz-Panne und Foto mit Angela Merkel

Florian Silbereisen hat einen ereignisreichen Abend bei den Bayreuther Festspielen hinter sich. Nach einer kleinen Panne konnte er unter anderem für ein Foto mit Altkanzlerin Merkel posieren.

Florian Silbereisen bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth.

Zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele am Grünen Hügel hat sich am Freitag auch wieder die deutsche Politprominenz eingefunden. Mit dabei waren unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (69), Altkanzlerin Angela Merkel (71), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58), Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) sowie die frühere Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang (31). Unter all den Politikerinnen und Politkern fand sich aber auch Florian Silbereisen (43) wieder.

Florian Silbereisen: Kleine Panne direkt vor dem Event

Der beliebte Moderator und "Traumschiff"-Kapitän war einer Einladung von Söder gefolgt und nahm seine Followerinnen und Follower auf Instagram mit zum Event. Schon vor Beginn des Abends musste er jedoch zunächst von einer kleinen Panne berichten. "Das geht ja gut los", , das einen bekleckerten Smoking zeigt. "Zum ersten Mal darf ich heute in Bayreuth bei der Premiere der Festspiele dabei sein. Das ist wirklich aufregend! Ich war schon fix und fertig zur Abfahrt bereit und wollte in letzter Minute nochmal ganz schnell Zähne putzen..." Gut also, dass er noch einen zweiten Smoking im Gepäck hatte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf Bildern von der Eröffnung ist Silbereisen , wie er Söder die Hand schüttelt. Das Lachen war dem Moderator zum Glück nicht vergangen. Dazu schrieb er: "Trotz Zahnputz-Panne pünktlich bei Ministerpräsident Markus Söder angekommen - im sauberen blauen Smoking!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Weitere Fotos zeigen den Moderator mit anderen berühmten Gästen. Eines der Highlights darunter dürfte wohl ein Schnappschuss mit Merkel sein. , lächeln beide in Richtung Kamera. Silbereisen kommentierte: "Ein toller Abend in Bayreuth mit Bundeskanzlerin a.D. Dr. Angela Merkel, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bundesministerin Dorothee Bär, Landrat Dr. Oliver Bär, Ministerpräsident Prof. Dr. Mario Voigt, Dr. Constanze Fünfstück, Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff, Dr. Gabriele Haseloff und vielen, vielen mehr!"