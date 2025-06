Florian Silbereisen widerspricht Stefan Mross – und schmettert Kritik in der AZ ab

Florian Silbereisen zählt zu den erfolgreichsten Entertainern Deutschlands. Kurz vor seiner ARD-Show "Schlagerboom" spricht der 43-Jährige in der AZ über Rituale hinter den Kulissen, seine Pläne zur TV-Rente, die Schattenseiten eines Promis und die Kritik, dass in seinen Sendungen immer die gleichen Schlager-Gesichter auftreten.

Florian Silbereisen hat das erreicht, wovon viele träumen: Der 43-Jährige ist als Schauspieler, Musiker und Moderator erfolgreich. Wenn er nicht gerade als "Kapitän Max Parger" mit dem "Traumschiff" über die Weltmeere schippert, führt er durch Live-Shows, die ein Millionenpublikum erreichen. In der AZ spricht der erfolgreiche Entertainer nun ganz offen über die Schlager-Branche – und verrät sogar ein geheimes Ritual, das manchen Fan noch überraschen könnte.

Florian Silbereisen vor TV-Shows: "Spreche noch ein Gebet"

Für Florian Silbereisen wird es am 21. Juni wieder ernst: Nach 161 Tagen Pause wagt der Entertainer den Sprung zurück auf die große Show-Bühne und ist ab 20.15 Uhr in der ARD mit dem "Schlagerbooom" zu sehen. Bei der großen Open-Air-Show in Kitzbühel werden hochkarätige Gäste erwartet.

AZ: Herr Silbereisen, haben Sie geheime Rituale, bevor Sie am Samstag die Bühne betreten?

FLORIAN SILBEREISEN: Ja, es gibt ein paar feste Rituale: Gegen 18 Uhr lege ich mich aufs Sofa, mache die Augen zu und versuche, ein bisschen zu schlafen. Dann kommt die Maskenbildnerin und versucht, noch was aus mir rauszuholen, anschließend mache ich Liegestützen und wärme mich auf, dann ziehe ich meine rote Glücksunterhose an und los geht's. Unmittelbar bevor ich auf die Bühne gehe, spreche ich noch ein Gebet und dann heißt es Vollgas geben.

Fühlt sich der "Schlagerbooom" für Sie noch wie Arbeit an oder ist es eine Art großes Klassentreffen?

Eine so große Live-Show vorzubereiten, ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Idealerweise bereite ich mich so gut vor, dass ich dann auf der Bühne auch Spaß haben und genießen kann. Da ich dabei tausend Dinge beachten muss, bin ich über Stunden hochkonzentriert, trotzdem lasse ich mich von der unfassbaren "Schlagerbooom"-Stimmung und -Atmosphäre natürlich anstecken. Es ist für mich also die schönste Arbeit der Welt!

Florian Silbereisen überzeugt: "Der 'Schlagerbooom' ist Champions League"

Es wird kritisiert, dass in Schlager-Shows immer dieselben Künstler auftreten. Das hat auch Stefan Mross kürzlich in der AZ gemeint. Wie sehen Sie das?

Ich kann nur über unsere Shows sprechen und hier sehe ich das überhaupt nicht. Mit den "Feste"-Shows haben wir in den letzten Jahrzehnten so vielen neuen Stars eine Chance gegeben: Semino Rossi, Helene Fischer, Voxxclub, Ben Zucker und viele mehr hatten alle ihren ersten großen TV-Auftritt im deutschen Fernsehen bei uns, als sie noch unbekannt waren. Ross Antony, Maite Kelly, Giovanni Zarella, Eloy de Jong und viele mehr haben ihre Schlagerkarriere bei uns gestartet.

Können Sie das weiter ausführen?

Wir versuchen immer wieder, neue Stars zu entdecken und natürlich begleiten wir sie dann auch weiter. Es gibt so viele TV-Formate und für jeden ist etwas dabei. Wenn ich das mit dem Fußball vergleiche, dann gibt es dort auch ganz unterschiedliche Ligen, Vereine und Mannschaften. In der Champions League spielen auch immer mal überraschende Teams mit, aber sicher dabei sind Bayern München, Real Madrid, Liverpool und Manchester City und das erwarte ich als Fan auch. Genauso ist es beim "Schlagerbooom". Der "Schlagerbooom" ist Champions League und deshalb spielen hier die Besten, die Erfolgreichsten und die Beliebtesten!

Mit Ex-Partnerin Helene Fischer: Florian Silbereisen ist von der Vielfalt in seinen TV-Shows überzeugt. © ddp/STAR-MEDIA

Florian Silbereisen beklagt Verfolgung durch Fotografen: "Man braucht ein dickes Fell"

Was sind die Vor- und Nachteile eines öffentlichen Lebens?

Es gibt sicher viele Vorteile und genauso viele Nachteile. Ich kann nur sagen, dass es nicht angenehm ist, wenn man von Paparazzi verfolgt wird, wenn man irgendwelche erfundenen Geschichten über sich lesen muss. Man braucht ein dickes Fell und vor allem ein gutes Umfeld und echte Freunde. Ich persönlich würde diesen Weg aber immer wieder genauso gehen und bin sehr, sehr dankbar und glücklich, dass ich diesen Job machen darf!

Florian Silbereisen über TV-Rente: "Entscheiden die Zuschauer"

Mit 43 Jahren haben Sie unglaublich viel erreicht. Haben Sie je über einen verfrühten Ruhestand nachgedacht?

In meinem Beruf entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer über den Ruhestand. Insofern bin ich sehr glücklich, dass ich seit über zwanzig Jahren so große Shows vor einem Millionenpublikum präsentieren darf. Das ist ein absolutes Privileg und ich weiß das sehr zu schätzen. Aber keine Angst, ich klebe nicht an meinem Stuhl. Ich werde hoffentlich rechtzeitig aufhören. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf eine spannende Live-Show mit Andrea Berg, Andreas Gabalier, Dieter Bohlen, Andy Borg, DJ Ötzi, Semino Rossi und vielen weiteren Stars!