Florian Silbereisen verkündet in der ARD: "Ja, ich will"

Esther Sedlaczek verabschiedet sich mit einer turbulenten letzten "Maus-Show" in die Babypause. Johannes B. Kerner konnte sich eine kleine Stichelei gegen die schwangere Moderatorin nicht verkneifen.

Mit der aktuellen Ausgabe der "Maus-Show" verabschiedete sich Moderatorin Esther Sedlaczek (38) am vergangenen Samstag in die Babypause. Unterstützt wurde sie von einem hochkarätigen Rate-Team. Annette Frier (50), Jan Köppen (41), Jens Riewa (61), Johannes B. Kerner (60), Wincent Weiss (32) und Nilam Farooq (34) stellten sich gemeinsam mit Sedlaczek kuriosen Kinderfragen wie: "Wie entsteht ein Ohrwurm?", "Woher weiß die Milch, welcher Käse sie werden soll?" oder "Können Babys in Mamas Bauch etwas schmecken?"

Johannes B. Kerner stichelt in "Maus-Show" gegen schwangere Esther Sedlaczek

Für Aufsehen sorgte unter anderem das Spiel "Kakerlakenorgel", bei dem Musikausschnitte in die richtige Reihenfolge gebracht werden mussten. Johannes B. Kerner zeigte vollen Einsatz – und ließ sich auch nicht ablenken.

Als Sedlaczek während des Spiels sprach, unterbrach er sie plötzlich: "Ich konzentriere mich. Bitte nicht von der Seite ansprechen." Tatsächlich konnte sich sein Team durchsetzen – und Kerner gönnte sich nach dem Sieg sogar einen kleinen Siegeslauf durchs Studio.

Ein ehrgeiziger Johannes B. Kerner zu Gastgeberin Esther Sedlaczek: "Ich konzentriere mich. Bitte nicht von der Seite ansprechen." © ARD/Screenshot

Als Sedlaczek im Anschluss nochmals das Punktesystem erklärte, kommentierte Kerner scherzhaft: "Haben wir eine Hebamme hier? Falls es länger dauert." Für weiteren Gesprächsstoff sorgte eine kurze Videobotschaft von Michael Kessler (56) an Annette Frier: "Genau wie beim letzten Mal, erinnerst du dich Annette, nimm dir doch ein Beispiel an mir und dann klappt es auch." Frier, die bereits zum vierten Mal zu Gast in der Show war, reagierte prompt – und spitz: "Was für ein Ar***loch."

Jan Köppen, Annette Frier und Jens Riews in der "Maus-Show" © ARD/Screenshot

Jens Riewa überrascht mit ungewöhnlichem Haustiergeständnis

"Tagesschau"-Chefsprecher Jens Riewa (61) überraschte mit einem eher ungewöhnlichen Geständnis: Er besaß 15 Jahre lang eine Vogelspinne als Haustier. "Du redest doch Käse", meinte Annette Frier fassungslos.

Johannes B. Kerner über Jens Riewa: "Ich wusste, mit dem Kerl stimmt was nicht"

Kerner setzte noch einen drauf: "Ich wusste, mit dem Kerl stimmt was nicht." Riewa ließ die Sticheleien unkommentiert und erklärte stattdessen, worauf man bei der Haltung einer Vogelspinne achten muss.

Jens Riewa (61) zeigte große Begeisterung, als eine Vogelspinne ins Studio gebracht wurde – für ihn ein vertrautes Tier. © Screenshot ARD

Unter anderem verriet Riewa, dass er nach der Häutung seiner Spinne beinahe einen folgenschweren Fehler begangen hätte: "Ich habe schon mal fast das Original weggeschmissen." Trotz mancher Spinnen-Phobie wagten sich die Promis sogar ans Streicheln einer echten Vogelspinne, die mit ihrem Halter zu Gast im Studio war.

Florian Silbereisen verkündet feierlich: "Ja, ich will"

Kurz vor Schluss betrat dann Florian Silbereisen (43) die Bühne – als Überraschungsgast und zukünftiger Moderationsvertreter. Auf die Frage von Esther Sedlaczek, ob er ihren Job bei der "Maus-Show" übernehmen wolle, antwortete er entschlossen: "Ja, ich will."

Dass er für die "Maus-Show" alles gibt, hat Florian Silbereisen bereits vor einigen Jahren bewiesen. Damals sprang er im Neoprenanzug durch ein Becken voller grünem Wackelpudding. Noch heute erinnert er sich an das ungewöhnliche Erlebnis: "Ich habe zwei Tage noch danach gerochen."

Zum krönenden Abschluss sicherte sich Team Elefant, bestehend aus Johannes B. Kerner, Wincent Weiss und Nilam Farooq, den Gesamtsieg – und damit die Gewinnsumme von 25.000 Euro für den guten Zweck. Zum Abschied wurde es dann doch noch ein wenig emotional. "Mein Sohn kommt im August auf die Welt. Die erste große 'Maus-Show' wird er mit dir schauen, Florian", kündigte Sedlaczek an.