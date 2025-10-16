Florian Silbereisen und die Frauen: Jetzt spricht sein Vater Franz

Das Liebesleben von Florian Silbereisen ist von großem Interesse für die Öffentlichkeit. Das weiß auch sein Papa Franz. In einem Interview redet der 77-Jährige nun ganz offen über die Familienplanung seines berühmten Sohnes – und legt eine klare Haltung an den Tag.

Florian Silbereisen hat schon so mancher Dame den Kopf verdreht. Doch möchte er auch Nachwuchs? Jetzt äußert sich Papa Franz Silbereisen.

Karrieretechnisch läuft es bei Florian Silbereisen (44) rund. Der Moderator zählt zu den beliebtesten Gesichtern in der Schlagerbranche. Außerdem begeistert er regelmäßig als "Kapitän Max Parger" die Zuschauer von "Das Traumschiff". Doch wie sieht es privat beim Entertainer aus? Papa Franz Silbereisen (77) verrät nun, wie es um die Familienplanung vom berühmten Sohnemann steht.

Vater von Florian Silbereisen: "Der Junge ist doch erwachsen"

Im Interview mit "Freizeit Revue" kommt Franz Silbereisen auf seinen erfolgreichen Sohn zu sprechen. Der 77-Jährige schwärmt: "Flori ist der liebste Sohn, den man sich vorstellen kann." Offenbar ist dem Schlagerstar der Ruhm nicht zu Kopf gestiegen, denn sein Vater erzählt stolz: "Er kennt alle Geburtstage, ruft an, gratuliert, kümmert sich um jeden Einzelnen."

Es klingt, als wäre Florian Silbereisen ein echter Familienmensch. Doch wie sieht es mit der Gründung seiner ganz eigenen Familie aus? Was das betrifft, möchte Franz Silbereisen seinen Sohn überhaupt nicht unter Druck setzen: "Der Junge ist doch erwachsen! Da werde ich den Teufel tun und fragen: 'Wann heiratest du denn endlich, wann kommt denn das Baby?'"

Florian Silbereisen als 17-Jähriger mit Mutter Helga und Vater Franz © BrauerPhotos / BMC

Florian Silbereisen und die Frauen: Wem gehört sein Herz?

Wie "Freizeit Revue" berichtet, träumt Florian Silbereisen tatsächlich von eigenem Nachwuchs. Doch ob es derzeit eine Herzdame im Leben des viel beschäftigten Entertainers gibt, ist offiziell nicht bekannt. Nach der Trennung von Helene Fischer (41), die mittlerweile stolze Zweifachmama ist, gab es immer mal wieder Gerüchte um das Liebesleben des "Traumschiff"-Stars.

Mit Schlagerkollegin Beatrice Egli versteht sich Florian Silbereisen blendend. © imago/Christian Schroedter

Fans des sympathischen TV-Stars vermuten schon länger, dass es zwischen ihm und Sängerin Beatrice Egli (37) funken könnte. Doch bislang schwärmen die beiden nur als geschätzte Kollegen und Freunde voneinander. In einem Interview meinte Egli vor wenigen Monaten: "Florian Silbereisen ist ein wichtiger Wegbegleiter meiner musikalischen Reise – und er ist und bleibt für mich ein wichtiger Mensch." Klingt nach ganz viel Vertrautheit und Freundschaft.