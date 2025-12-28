Florian Silbereisen über Silvestershow-Absage in München: "Gab gute Gründe"

Am 31.12. steigt in München mit dem "Silvester-Schlagerbooom" die Schlagerparty des Jahres. Wie Moderator Florian Silbereisen der AZ verrät, stand das Event anfangs auf der Kippe.

Florian Silbereisen feiert an Silvester seinen "Schlagerbooom" in München. Fast wäre daraus nichts geworden, wie er der AZ verrät.

Maite Kelly, Howard Carpendale, Roland Kaiser und Andy Borg wollen sich den "Silvester-Schlagerbooom" nicht entgehen lassen und sorgen dafür, dass sich zum Jahreswechsel die größten Stars der Branche in München versammeln. Das Mega-Event startet am 31. Dezember um 20.15 Uhr im BMW Park (die ARD überträgt live). In der AZ plaudert Gastgeber Florian Silbereisen neue Details aus.

FC Bayern sei Dank: Deshalb wird der "Silvester-Schlagerbooom" in München gefeiert

Warum haben sich die Verantwortlichen bei der besonderen Ausgabe des "Schlagerboooms" für München als Standort entschieden? "Der Bayerische Rundfunk ist seit vielen Jahren für die Silvestershows im Ersten verantwortlich. Da lag es nahe, nach einer Halle in München zu suchen", erklärt Florian Silbereisen der AZ.

Kein leichtes Unterfangen, wie der 44-Jährige betont: "Das war aber gar nicht so einfach, weil natürlich rund um Silvester alles belegt war. Und wir wollten den 'Silvester-Schlagerbooom' auf gar keinen Fall schon Wochen vorher aufzeichnen. Wir wollten unbedingt live senden!"

Dass der "Silvester-Schlagerbooom" dennoch in München stattfinden kann, sei dem FC Bayern München zu verdanken, so der beliebte Showmaster: "Der FC Bayern war dann im vergangenen Jahr bereit, ein Basketballspiel in eine andere Halle zu verlegen, sodass wir live aus dem BMW Park, der Basketballarena des FC Bayern, senden konnten. In diesem Jahr sind wir wieder dort. Und um Mitternacht schalten wir live nach Berlin zum Feuerwerk am Brandenburger Tor."

Wir haben tatsächlich jahrelang alle Silvester-Anfragen immer wieder abgesagt. Es gab viele gute Gründe dafür. - Florian Silbereisen

Eigentlich hätte es heuer keinen "Schlagerbooom" an Silvester geben sollen. Die Show zum Jahreswechsel 2024/2025 war als einmaliges Event geplant. "Wir haben tatsächlich jahrelang alle Silvester-Anfragen immer wieder abgesagt. Es gab viele gute Gründe dafür. Aber dann kam Iris Mayerhofer, die BR-Unterhaltungschefin. Sie wollte den 'Silvester-Schlagerbooom'", verrät Florian Silbereisen. "Und sie hat sich einfach durchgesetzt. Aber wir haben es nicht bereut!"

Florian Silbereisen mit BR-Unterhaltungschefin Iris Mayerhofer auf der Wiesn. © Jürgens TV/Beckmann

Stress vor "Schlagerbooom" in München: Florian Silbereisen erlebt keine staade Zeit

Nun dürfen Fans und Zuschauer eine weitere Ausgabe der beliebten Show zum Jahreswechsel erwarten, was auch den prominenten Gastgeber freut: "Und nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr gibt es in diesem Jahr noch einmal eine Zugabe. Und sogar Roland Kaiser, Maite Kelly und Unheilig kommen nach München und feiern mit uns Silvester! Howard Carpendale, Andy Borg, DJ Ötzi und viele weitere Stars singen die ganz großen Hits. Deshalb kann ich mich wirklich uneingeschränkt auf Silvester freuen!"

So kann das neue Jahr gut eingeläutet werden: Florian Silbereisen freut sich auf den "Silvester-Schlagerbooom" in München. © Jürgens TV/Beckmann

Während andere die Tage zwischen Weihnachten und Silvester nutzen, um sich vom vorangegangenen Stress zu erholen, gibt es für Florian Silbereisen keine staade Zeit. Der Entertainer will sich komplett auf die Show konzentrieren und steckt schon mitten in den Vorbereitungen. Dabei bleiben die Wünsche für das neue Jahr aber nicht auf der Strecke, wie er der AZ mitteilt: "Aktuell wünsche ich mir gerade nur, dass der Dezember im nächsten Jahr mehr Tage hat! Irgendwie ist die Zeit zwischen dem ersten Advent, Weihnachten und Silvester für alles das, was in diesen Wochen ansteht, viel zu kurz."