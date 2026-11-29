Florian Silbereisen fragt Vanessa Mai nach Küssen unterm Mistelzweig, Andy Borg spannt seine Nachbarn während Show-Auftritte ein und Barbara Wussow nimmt ihren "Traumschiff"-Kollegen mit in die Welt der Kitschläden. Beim ARD-"Adventsfest der 100.000 Lichter" gibt es neben großen Schlager-Momenten auch jede Menge amüsante Einblicke abseits der Bühne.

Mit seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter" läutet Florian Silbereisen (45) jedes Jahr musikalisch die Weihnachtszeit ein. Im thüringischen Suhl feierte der Schlagerstar auch diesmal wieder live mit zahlreichen Gästen – darunter Vanessa Mai (34), Andy Borg (66), Ross Antony (52), Andrea Bocelli (68) und Ministerpräsident Mario Voigt (49).

Vanessa Mai plaudert über ihren Ehemann: "Ganz andere tolle Qualitäten"

In der neuen "Bibi Blocksberg"-Hörspielfolge "Das Winterhexenfest" (Folge 167) schlüpft Vanessa Mai in die Rolle der singenden Hexe Vala Virtuosa. Neben ihrer Sprechrolle steuert sie auch den Bonustrack "Nie wieder allein" bei, den die Sängerin auch beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" live präsentierte.

Nach ihrem Auftritt verriet sie Florian Silbereisen außerdem, wie sich ihre Familie auf die Weihnachtszeit vorbereitet. "Wir basteln immer einen Adventskranz", erzählte die Sängerin. Zudem hänge über der Tür jedes Jahr ein Mistelzweig. Das brachte Silbereisen auf eine neugierige Frage: "Ist Andreas so romantisch, küsst er dich unter dem Mistelzweig?" Damit gemeint war Mais Ehemann Andreas Ferber (43), der Stiefsohn von Andrea Berg.

Florian Silbereisen führt jedes Jahr durch das "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl. © Screenshot ARD

Andrea Bergs Schwiegertochter: Als es um verpasste Küsse geht, wechselt Florian Silbereisen lieber das Thema

"Macht er nicht", antwortete Mai. Und schob schmunzelnd hinterher: "Aber gut, er hat ganz andere tolle Qualitäten." Welche genau, behielt die Schlagersängerin allerdings für sich. "Wir gehen nicht weiter drauf ein, oder? Liebe Grüße noch mal", grinste Silbereisen. Stattdessen wechselte Silbereisen schnell das Thema und erkundigte sich nach ihren liebsten Weihnachtsleckereien. "Ich bin nicht so der Süße. Ich bin eher herzhaft", offenbarte der Schlagerstar direkt. Vanessa Mai hingegen verriet, welches Gebäck sie an Weihnachten am liebsten isst: Vanillekipferl.

Andy Borg feiert Weihnachten mit seinem Kater auf der Couch

Auch Andy Borg plauderte über seine ganz persönlichen Weihnachtstraditionen: "Ich werde nicht schick gekleidet auf dem Sofa liegen. Auf meinem Bauch liegt unser Kater und wird sich wahrscheinlich den 'Schlager-Spaß' anschauen." Wie sehr ihm seine tierischen Mitbewohner am Herzen liegen, machte er anschließend deutlich.

Andy Borg verrät beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" seine große Tierliebe und erzählt, wie sehr er seine Katzen verwöhnt. © Screenshot ARD

"Ich oute mich jetzt: In meiner Seele und meinem Herzen mache ich keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier", so Borg. Seine Katzen seien immer gut betreut – auch wenn er mit seiner Frau gemeinsam auf Tour ist. Dann passen nämlich die Nachbarn der Borgs auf die Vierbeiner auf. "Das darf ich im Fernsehen gar nicht sagen – wenn der nicht rüber geht, dann schlafen die bei uns im Gästezimmer, nur damit die Katze nicht allein ist", verriet der "Schlager-Spaß"-Moderator.

Florian Silbereisen entschuldigt sich bei thüringischem Ministerpräsidenten

Neben musikalischen Gästen war auch der thüringische Ministerpräsident Mario Voigt (49) zu Gast. Vor dem Eintreffen des Nürnberger Christkinds entschuldigte sich Silbereisen humorvoll bei dem Politiker: "Es tut mir leid, Herr Ministerpräsident – aber jetzt bekommen wir Besuch von ganz oben." Der Auftritt des Christkinds ist mittlerweile zu einer festen Tradition beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" geworden. Auf der Bühne beantwortete es ausführlich die Fragen der kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer und sorgte für viele glänzende Kinderaugen.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Suhls Oberbürgermeister André Knapp sind beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" zu Gast. © Screenshot ARD

Barbara Wussow springt für Marie-Luise Marjan ein

Zu einem festen Programmpunkt gehört außerdem das Vorlesen der Adventsgeschichte. Dieses Jahr sollte der "Lindenstraßen"-Star Marie-Luise Marjan (86) übernehmen. Die Schauspielerin fiel allerdings krankheitsbedingt aus. Kurzerhand sprang Silbereisens "Traumschiff"-Kollegin Barbara Wussow ein.

Florian Silbereisen plaudert aus dem "Traumschiff"-Nähkästchen

Im Gespräch mit Florian Silbereisen verriet die Schauspielerin nicht nur, dass sie seit 1972 Tagebuch schreibt, sondern auch, dass sie auf ihren "Traumschiff"-Reisen regelmäßig zahlreiche Andenken für ihre Liebsten mitnimmt. "Barbara reist aufs Schiff, kommt mit einem Koffer an und verlässt das Schiff mit zehn Koffern", offenbarte Florian Silbereisen. Und scherzte: "Durch dich lerne ich jeden Souvenirladen kennen, den es da gibt."

Andrea Bocelli als Überraschungsgast beim "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Für einen besonders emotionalen Moment sorgte Überraschungsgast Andrea Bocelli (68), der mit seinem Hit "Time to Say Goodbye" für feuchte Augen im Publikum sorgte. Doch nicht nur musikalisch gab es Grund zur Freude:

Auch für die Zukunft des "Adventsfests" gab es gute Nachrichten. Florian Silbereisen versprach Ministerpräsident Mario Voigt und Oberbürgermeister André Knapp (53), dass die Show trotz der Platzprobleme in der Halle auch im kommenden Jahr wieder in Suhl stattfinden werde.

Andrea Bocelli sorgt mit seinem Auftritt für einen emotionalen Höhepunkt. © Screenshot ARD

"Es gibt immer wieder Beschwerden, dass es zu wenig Tickets gibt", erklärte Silbereisen. Suhl habe alle Mitwirkenden aber immer mit offenen Armen empfangen. "Wir stehen zu Suhl...Wir rücken einfach ein bisschen zusammen", versprach Silbereisen. Zum Dank bekam er von Ministerpräsident Voigt "Das grüne Herz Deutschlands" überreicht – seit November 2026 wieder die offizielle Landesmarke des Freistaats Thüringen.

Pavel Trávníček überrascht mit besonderer TV-Premiere

Für eine besondere TV-Premiere sorgte außerdem Pavel Trávníček (77), der als Märchenprinz aus dem Weihnachtsklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Generationen von Zuschauern bekannt ist. Gemeinsam mit dem jungen tschechischen Sänger Nikolas Put (23) präsentierte Trávníček das Lied "Wo, kleiner Vogel, ist dein Nest?".

Pavel Trávníček, bekannt als Prinz aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", singt gemeinsam mit Nikolas Put beim "Adventsfest der 100.000 Lichter". © Screenshot ARD

Obwohl Karel Gott (†80) das bekannte Schlusslied auch auf Deutsch gesungen hat, ist im Film bis heute nur die Instrumentalversion zu hören. Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" bekam das Lied nun eine ganz neue Bühne.