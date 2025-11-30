Florian Silbereisen stellt skurrile Frage – Sängerin reagiert empört in Live-Show

Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" sorgte Moderator Florian Silbereisen am Samstagabend für einen peinlichen Moment auf der Bühne: Mit einer skurrilen Frage brachte er Sängerin Stefanie Hertel kurz aus der Fassung.

Zum 20. Mal eröffnete Florian Silbereisen kurz vor dem ersten Advent "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". ARD und ORF übertrugen die große Eurovision-Feier live aus Suhl. Die Gästeliste war lang wie mancher Wunschzettel: Andrea Berg (59), Wincent Weiss (32), Simone Thomalla, Howard Carpendale (79), Unheilig, Ella Endlich (41), Andy Borg, die No Angels, Lang Lang, Stefanie Hertel (46), Ross Antony, Semino Rossi (63), Vanessa Mai (33), Thomas Anders, DJ Ötzi (54) mit Tochter Lisa-Marie sowie das Nürnberger Christkind gaben sich die Ehre.

Vanessa Mai spricht mit Florian Silbereisen über ihren "Namenswechsel"

Vanessa Mai sorgte mit ihrer Version "Es schneit" zu Beginn der Show für jede Menge glitzernde Kinderaugen. Das mochte vielleicht auch am vielen Kunstschnee liegen, den die Produktion vom Studiohimmel regnen ließ. Die Sängerin hatte nach ihrem Auftritt deshalb einige Mühe, sich auf den Plausch mit Florian Silbereisen zu konzentrieren – offenbar hatte sie eine Kunstschneeflocke verschluckt. Auch der Moderator blieb vom funkelnden Schneesturm nicht verschont.

Vanessa Mai kämpfte beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit dem fliegenden Kunstschnee auf der Bühne. © Screenshot ARD

In seinem Haar glitzerte eine besonders große Flocke, die Vanessa kurzerhand entfernte: "Sie ist zu groß, ich muss sie dir wegmachen!" Silbereisen nutzte die Gelegenheit, um Vanessa auf ihren spontanen "Namenswechsel" anzusprechen. "Ich durfte den 'Amazon Music Weihnachtssong' singen", verkündete die Sängerin daraufhin lachend. Und betonte: "Jetzt lasse ich das Jahr ruhig ausklingen."

Florian Silbereisen überrascht Stefanie Hertel mit skurriler "Zipfelpass"-Frage

"Deshalb bist du jetzt bis Weihnachten 'Vanessa Dezember', aber dann nicht 'Vanessa Januar', sondern wieder Vanessa Mai", scherzte Silbereisen, bevor er die nächste Künstlerin auf die Bühne bat: Stefanie Hertel. Mit einer skurrilen Frage brachte Silbereisen Hertel kurz aus dem Konzept: "Ich traue mich gar nicht, diese Frage zu stellen. Du besitzt jetzt einen Zipfelpass?"

Hertel reagierte gespielt empört: "Woran denkst du bitte, wenn du an Zipfel denkst?" Und erklärte dann: "Den habe ich tatsächlich schon länger. Es handelt sich dabei um die vier Zipfel Deutschlands – Ost, Süd, West und Nord." Sie freue sich nach wie vor sehr darüber, dass ihr der Pass ausgehändigt wurde.

Florian Silbereisen verwechselt Joey Kelly beim "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Joey Kelly trat mit seiner Familie auf der großen Weihnachtsbühne auf und beantwortete nach seinem Auftritt noch einige Zuschauerfragen – unter anderem, wie seine Familie mit Joeys ständiger Abenteuerlust umgehe. Töchterchen Lisann antwortete zögerlich: "Es ist nicht schön, aber man wächst rein."

Der Extremsportler nutzte die Gelegenheit, um seiner Frau Tanja einen besonderen Dank auszusprechen: "Ich komme gerade vom Amazonas. Es war ein Traum… Ich habe die Rückendeckung von meiner Familie." Dass Silbereisen ihn zuerst mit "John" ansprach, nahm Joey gelassen. Immerhin bemerkte der Moderator seinen Fehler recht schnell und korrigierte sich umgehend selbst.

Extremsportler Joey Kelly trat mit seiner Familie beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" auf. © Screenshot ARD

Starpianist Lang Lang wird live von Florian Silbereisen überrascht

Für eine musikalische Überraschung und eine echte TV-Premiere sorgte Weltstar Lang Lang – der Rolf Zuckowskis Dauerbrenner "In der Weihnachtsbäckerei" auf dem Flügel spielte. Der Pianist wurde nach seinem Auftritt allerdings selbst überrascht: Florian Silbereisen überreichte Lang Lang gemeinsam mit Rolf Zuckowski den Award für eine Million verkaufte Exemplare seines Albums "Piano Book". Der Starpianist zeigte sich sichtlich überwältigt: "Was für eine Überraschung!"

Lang Lang beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" – der Starpianist wurde mit einer Auszeichnung für sein Album "Piano Book" überrascht. © Screenshot ARD

Semino Rossi löste Polizeieinsatz an Weihnachten aus

Von Schlagerstar Semino Rossi wollte Florian Silbereisen dagegen wissen, wieso er einmal an Weihnachten in Österreich einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. "Ich habe gedacht, wir feiern genau wie in Argentinien mit lauter Musik. Um elf Uhr haben wir alle getanzt und auf einmal klingelte die Polizei und sagte: 'Können Sie die Musik leiser machen?' Ich habe das ehrlich nicht gewusst", lachte Rossi.

Semino Rossi erklärt Florian Silbereisen, wieso er an Weihnachten einen Polizeieinsatz auslöste. © Screenshot ARD

Fans dürfen sich auf "Silvester-Schlagerboom" mit Florian Silbereisen freuen

Der gebürtige Argentinier erklärte, dass man Weihnachten in seiner Heimat ähnlich wie Silvester feiert – mit Tanz, Musik und Freunden. "Weihnachten ist ein Fest der Freude, da darf es auch mal ein bisschen turbulent zugehen", fand Silbereisen, für den das Jahr arbeitstechnisch noch lange nicht vorbei ist. Pünktlich zu Silvester dürfen sich die Fans auch in diesem Jahr wieder auf einen "Schlagerboom" mit dem beliebten Moderator freuen.