Florian Silbereisen privat: So steht es um sein Liebesleben

Wenn es um sein Liebesleben geht, hält sich Florian Silbereisen sehr bedeckt. Dabei interessieren sich seine Fans brennend dafür, ob er eine Freundin hat oder nicht. Die AZ bringt Licht ins Dunkel.

Als Moderator und Entertainer steht Florian Silbereisen regelmäßig für die größten TV-Events vor der Kamera. Auch als Schauspieler kann man den gebürtigen Niederbayer immer wieder im Fernsehen bestaunen – beispielsweise als Kapitän "Max Parger" in der beliebten Serie "Das Traumschiff". Doch während über Silbereisens TV-Engagements viel bekannt ist, weiß man über sein aktuelles Privat- und Liebesleben recht wenig. Die AZ gewährt einen Einblick in vergangene Beziehungen des Moderators und klärt die Frage: Ist er momentan vergeben?

Liebesleben von Florian Silbereisen: Verhältnis mit Schwägerin von Andy Borg

Von 2003 bis 2006 war Florian Silbereisen mit Michaela Strobl liiert. Sie ist die Schwägerin von Schlagersänger und Entertainer Andy Borg – und die Schwester von Borgs Ehefrau Birgit. Zu dem "Schlager-Spaß"-Moderator pflegt Silbereisen, trotz Trennung von Michaela, bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. Im Interview mit "Bild" erklärte der Niederbayer die Gründe für das Liebes-Aus: "Wir haben uns immer noch lieb, aber wir konnten es einfach nicht mehr ertragen, wie ein Ehepaar zusammenzuleben – auch wenn die heile Volksmusikszene das gern gesehen hätte."

Auch Michaela Strobl äußerte sich zur Trennung und gab zu, dass sie mit dem öffentlichen Druck zu hadern hatte. "Der ganze Rummel war mir zu groß", so die Ex von Florian Silbereisen. Strobl fand einen neuen Partner – und auch bei ihrem einstigen Freund drehte sich das Liebeskarussell weiter.

Florian Silbereisen und seine Ex-Freundin Michaela Strobl im Jahr 2006. © imago/Eventpress

"Traumpaar des Schlagers": Florian Silbereisen und Helene Fischer

Im August 2008 machte Florian Silbereisen seine bekannte Beziehung mit Schlagerkönigin Helene Fischer öffentlich. Die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin teilt bis heute eine ganz besondere Erinnerung mit dem "Traumschiff"-Darsteller. Denn sie hatte bereits 2005 an der Seite von Silbereisen ihren allerersten Fernsehauftritt im Rahmen des "Hochzeitsfest der Volksmusik". Fischer und der "Schlagerbooom"-Moderator galten lange als das "Traumpaar des Schlagers" und fanden ununterbrochen im deutschen Boulevard statt.

Trennung bei Florian Silbereisen und Helene Fischer: "So traurig wir darüber sind"

Im Dezember 2018 wurde dann die Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer bekannt gegeben. In einem mittlerweile gelöschten Social-Media-Posting schrieb Fischer: "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!" Die "Herzbeben"-Interpretin betonte: "Wir haben uns zehn Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt, und das spiegelt sich jetzt auch in unserer Trennung wider. Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus."

Vertrauter Kuss zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer. Die beiden bildeten das "Traumpaar des Schlagers". © imago/Star-Media

Nach Trennung: Florian Silbereisen und Helene Fischer pflegen freundschaftliches Verhältnis

Florian Silbereisen und Helene Fischer gelang, womit viele andere Ex-Pärchen hadern. Tatsächlich blieben sie sich freundschaftlich erhalten und hegen keinen Groll für den jeweils anderen. Das wird auch im gemeinsamen Song " " der Schlagerkünstler offensichtlich. Darin besingen beide, wie wichtig ihnen die Freundschaft ist – "auch wenn kein Feuer mehr brennt", wie es im Text heißt. Zudem sind Fischer und Silbereisen nach wie vor im Rahmen von Shows gemeinsam auf der Bühne zu sehen.

Helene Fischer fand nach dem Liebes-Aus mit Silbereisen ihr Eheglück in den Armen des Akrobaten Thomas Seitel. Die beiden traten im Dezember 2021 vor den Traualtar und bekamen kurz darauf eine Tochter. 2025 erblickte ihr zweites Kind das Licht der Welt.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen während eines TV-Auftritts. Fans sind der Meinung: Zwischen den beiden knistert es gewaltig. © imago/Andreas Weihs

Gerüchteküche brodelt: Was läuft zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli?

Seit dem Liebes-Aus mit Helene Fischer hat Florian Silbereisen keine neue Beziehung bekannt gegeben. Offiziell ist der TV-Entertainer Single. Jedoch kochten seit 2019 immer wieder Gerüchte über neue Liebschaften bei Silbereisen auf. Beispielsweise vermuten Fans eine angebliche Beziehung mit der ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Siegerin und erfolgreichen Schlagersängerin Beatrice Egli. Ein gutes Verhältnis zwischen Florian Silbereisen und Egli besteht – ob da mehr sein könnte? Bislang ist davon auszugehen, dass sie sich als gute Freunde betrachten.

Das Liebesleben von Florian Silbereisen bleibt also ein heiß diskutiertes Thema. Klar ist, seine Fans würden sich über Liebes-News des Entertainers sicherlich freuen.