Florian Silbereisen feiert "Schlagerbooom" in Kitzbühel: Das gab es im TV nicht zu sehen

Am Samstagabend präsentierte Florian Silbereisen in der ARD seinen "Schlagerbooom" aus Kitzbühel. Was gab es im TV nicht zu sehen? Die AZ hat vom Gastgeber besondere Einblicke bekommen.

Andrea Berg, Wincent Weiss, Michelle, Andreas Gabalier und sogar US-Star Anastacia – wenn Florian Silbereisen zum "Schlagerbooom Open Air" nach Kitzbühel lädt, lassen sich die Stars der Branche nicht lange bitten. Doch am Samstag (27. Juni) wurde das Format im TV nicht live ausgestrahlt, sondern bereits Anfang Juni aufgezeichnet. Der AZ hat Gastgeber Silbereisen Details zur Show verraten.

Einblicke in Kitzbühler "Schlagerbooom Open Air": Gastgeber verrät Details zur Show

Für den Entertainer ist der "Schlagerbooom" aus Kitzbühel ein ganz besonderes Event. "Wir sind zum zehnten Mal in den Kitzbüheler Alpen! Und das Jubiläum wird ganz besonders emotional", schwärmte Florian Silbereisen im AZ-Interview. "Andrea Berg feiert 25 Jahre 'Tausendmal belogen'. Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden. Wir werden Andreas Gabalier so erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben."

Florian Silbereisen selbst freute sich auf einen ganz besonderen Moment, den er auf der Bühne in Kitzbühel erlebt hat: "Ich darf eine Welthit-Premiere mit Weltstar Anastacia ankündigen. Wincent Weiss sorgt für beste WM-Stimmung und ganz viel 'Feuerwerk'! Mark Medlock startet das Comeback des Jahres – und Mireille Mathieu den Countdown zu ihrem 80. Geburtstag. Nachdem ich monatelang für das 'Traumschiff' gedreht habe, ist die Showpause nach 168 Tagen am Samstag endlich zu Ende, und wir können wieder alle gemeinsam singen und feiern!"

Andrea Berg, Andreas Gabalier, Anastacia und Mark Medlock: Beim "Schlagerbooom Open Air" geben sich die größten Stars der Branche die Ehre. © Jürgens TV/Beckmann

Das gibt es beim "Schlagerbooom" im TV nicht zu sehen

In der ARD wurde am Samstagabend ab 20.15 Uhr eine Show der Superlative abgefeuert. Aber was passierte eigentlich kurz vor dem Start? Wie sahen für Florian Silbereisen die letzten Momente im Backstage-Bereich aus? "Nach der letzten Probe esse ich eine Kleinigkeit, gegen 18 Uhr lege ich mich eine Stunde schlafen", verriet er der AZ. "Um 19 Uhr kommt Sylvia, die Maskenbildnerin, gegen 19.20 Uhr sehe ich halbwegs ordentlich aus … Danach mache ich Liegestütze, um ein bisschen hochzufahren. Anschließend schlüpfe ich in meine rote Glücksunterhose und den Anzug und dann geht's Richtung Bühne. Kurz bevor die Show beginnt, spreche ich ein Gebet, und schon heißt es: raus und loslegen!"

Bereits vor der TV-Ausstrahlung wurden in den sozialen Medien zahlreiche Clips zum "Schlagerbooom Open Air" veröffentlicht – allerdings waren diese noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Für den Gastgeber war das kein Problem, wie er im Interview versicherte: "Das ist auf jeden Fall ein Kompliment: Wenn es langweilig wäre, würde niemand sein Handy draufhalten." Dennoch betonte Florian Silbereisen, dass es für den ARD-Zuschauer einige Überraschungen geben werde, die noch nicht vorab gespoilert wurden: "Aber ich kann versprechen: Das, was man am Samstagabend im Fernsehen sieht, ist viel besser! Unsere neue Drohnenkamera kann sogar durchs Feuerwerk fliegen! Das sind wirklich spektakuläre Bilder. Da kann kein Handy-Video mithalten."

Auch einen Auftritt an der Seite von Beatrice Egli lässt sich Florian Silbereisen nicht entgehen. © Jürgens TV/Beckmann

Ganz privat: Florian Silbereisen verfolgt eigene Show mit Freunden im Garten

Über die Jahre hat Florian Silbereisen die größten Stars der Branche auf seiner Bühne begrüßt. Aber gibt es einen Künstler oder eine Künstlerin, die er bislang nicht für seine "Schlagerbooom"-Show begeistern konnte? Wen will der Entertainer unbedingt in seiner Sendung dabei haben? Mit Blick auf seine Gästeliste scheint der 44-Jährige rundum zufrieden zu sein über die bisherigen Schlager-Promis. "Was kann ich mir mehr wünschen, als dass Nena beim 'Schlagerbooom Open Air' in Kitzbühel endlich mal wieder die '99 Luftballons' fliegen lässt, während tausende LED-Armbänder das ganze Stadion in ein Lichtermeer verwandeln und hunderte Lichterdrohnen in den Himmel über dem Stadion aufsteigen – und dann auch noch alle mitsingen? Das sind unvergessliche Momente!"

Für Florian Silbereisen ist der Auftritt von Nena ein absolutes Highlight. © Jürgens TV/Beckmann

Für Silbereisen selbst wurde das "Schlagerbooom Open Air" aus Kitzbühel ein außergewöhnliches Event. Normalerweise präsentiert der Moderator die Show live im TV, doch dieses Mal war alles anders. Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft wurde die Aufzeichnung knapp drei Wochen später ausgestrahlt. Ob der 44-Jährige selbst einschaltet hat? "Ich werde mir dieses TV-Ereignis definitiv anschauen", freute er sich vorab in der AZ. "Vielleicht mache ich ein kleines Public Viewing mit Freunden und wir feiern im Garten eine Schlagerparty. Wie sehr ich das Ganze dann bewerte, weiß ich noch nicht, da wir sonst immer live senden und diese Situation ungewohnt für mich ist."

Natürlich gibt es viele interessante und reizvolle Angebote, doch die meisten sage ich ab. - Florian Silbereisen

In der Öffentlichkeit ist Florian Silbereisen aber nicht nur als Sänger und Entertainer bekannt. Seit 2019 steht er als Kapitän "Max Parger" am Steuer des ZDF-Traumschiffs vor der Kamera und navigiert seinen Kreuzfahrtdampfer an die schönsten Orte der Welt. Bei diesem hohen Arbeitspensum fehlt dem Schlagerstar die Zeit, weitere Rollenangebote als Schauspieler anzunehmen. "Ich bin sehr dankbar für das, was ich machen darf! Ich weiß, dass es beispielsweise überhaupt nicht selbstverständlich ist, mit dem 'Schlagerbooom Open Air' eine große Eurovisionsshow in einem Stadion präsentieren zu dürfen", sagte er der AZ. "Natürlich gibt es viele interessante und reizvolle Angebote, doch die meisten sage ich ab. Das ist manchmal echt schwer, aber ich finde es besser, die Aufgaben richtig und ordentlich anzugehen, als überall ein bisschen mitzumachen." Hinter dieser Entscheidung steckt allerdings noch ein ganz persönlicher Grund, wie er verriet: "Und außerdem: So verlockend manches auch sein mag, die Zeit mit Familie und Freunden kommt nicht zurück."