Florian David Fitz und seine Kinder: Private Einblicke in sein Familienleben

Florian David Fitz ist Vater von Zwillingen – und hält sich mit konkreten Äußerungen zu seinem Privatleben zurück. Jetzt plaudert der Kino-Star über seine Familie: Seine beiden Buben verbieten ihm manchmal den Mund.

Ein neuer Film, eine charmante Anekdote – und seltene Einblicke in sein Familienleben: Florian David Fitz (50) zeigt sich dieser Tage wieder von seiner humorvollen, aber auch privaten Seite. Der Münchner Schauspieler und Drehbuchautor, der sonst äußerst zurückhaltend ist, wenn es um seine Familie geht, plauderte in der "NDR Talk Show" am Freitagabend (24. Oktober, ab 22 Uhr im NDR) über das Leben zu Hause mit seinen Kindern – und brachte damit das Publikum zum Lachen.

"Ich singe die ganze Zeit – und meine Kinder verbieten mir den Mund"

Eigentlich kennt man Florian David Fitz als Mann mit vielen Talenten: Schauspieler, Regisseur, Autor – und gelegentlich auch Sänger. Doch offenbar kommt das nicht bei jedem gut an – zumindest nicht bei seinen eigenen Kindern. "Ich singe die ganze Zeit, und meine Kinder verbieten mir den Mund", erzählte Fitz in der Talkshow und schmunzelte. "Ich kann ja schon okay singen, trotzdem kommt: 'Ich kann die Musik nicht hören, hör auf!‘"

Mit dieser ehrlichen Alltagsbeobachtung sorgte der gebürtige Münchner für laute Lacher – und gewährte zugleich einen seltenen Blick hinter die sonst streng verschlossenen Türen seines Privatlebens.

Florian David Fitz: Vaterglück mit Zwillingen

Florian David Fitz gehört zu den Schauspielern, die ihr Liebes- und Familienleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraushalten. Umso überraschender war 2021 die Nachricht, dass der Kino-Star Vater geworden ist – und das gleich doppelt. Fitz ist Vater von Zwillingen. Wer die Mutter seiner Kinder ist und mit wem er zusammen lebt, verrät er öffentlich nicht. Auch die Namen seiner beiden Söhne hat er nie preisgegeben.

Florian David Fitz in der "NDR Talk Show" © NDR/Uwe Ernst

Zwischen Drehbuch und Familienalltag

Der Spagat zwischen Dreh-Alltag und Familienleben gelingt Fitz hervorragend. In seinem neuen Film "No Hit Wonder" spielt er einen in die Jahre gekommenen Popstar, der nach einem gescheiterten Suizidversuch in der Psychiatrie zu sich selbst findet. Wie so oft hat Fitz nicht nur die Hauptrolle übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben.

Florian Dietrich (li.) führte Regie bei Florian Davids Film "No Hit Wonder" © imago/pictureteam

Diskreter Familienmensch mit Sinn für Humor

Dass Florian David Fitz trotz seiner Popularität kaum private Details preisgibt, enttäuscht manche Fans. Umso bemerkenswerter sind kleine Momente wie dieser, in denen er einen kurzen, sympathischen Blick auf sein Leben als Vater gewährt.