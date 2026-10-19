Florian David Fitz über Zeit mit Promi-Freundin: "Hat immer jemand geweint"

Als Schauspieler knüpfte Florian David Fitz auch am Film- und TV-Set ein paar Freundschaften. Der Münchner blickt jetzt auf die gemeinsame Zeit mit einer ganz besonderen Kollegin zurück. Diese war auch mal von Tränen geprägt – die Emotionen kochten hoch ...

Als "Dr. Marc Meier" in der RTL-Serie "Doctor's Diary" schaffte Florian David Fitz (51) den großen Durchbruch. Von 2007 bis 2010 stand er für das Format unter anderem mit Diana Amft (50, "Gretchen Haase") vor der Kamera. Die beiden wurden Freunde und verbrachten viel Zeit miteinander. Neckereien standen an der Tagesordnung, wie Fitz jetzt bestätigt.

Florian David Fitz über Zeit mit Diana Amft: "In Tränen geendet"

Am Set von "Doctor's Diary" habe der Schauspieler seine Freundin gern geärgert, erfahren die Zuschauer der " ". Oft habe Fitz Diana Amft einen Schreck eingejagt, indem er so tat, als würde er ihr Insekten direkt vors Gesicht halten. Florian David Fitz betont: "Es war nicht traumatisierend, es funktionierte einfach bei Diana." Mit einem Grinsen im Gesicht stellt Amft nun klar: "Also früher habe ich da wirklich geschrien. Heute funktioniert das nicht mehr!"

Fitz und die "Gretchen Haase"-Darstellerin sind ab dem 22. Oktober im Film "Der perfekte Urlaub" in den Kinos zu sehen. Davor traten sie rund 15 Jahre lang nicht mehr gemeinsam vor die Kamera – zuletzt für "Doctor's Diary". Die Erinnerungen an diese Zeit sind bei beiden noch sehr frisch. Diana Amft verrät: "Der Flo hat, glaube ich, damals auch ein bisschen zu viel von seiner Rolle angenommen. Also er hat die einfach mit nach Hause genommen. Wenn wir drehfrei hatten, haben wir trotzdem oft schöne Spielabende gehabt und schön gekocht." Gelegentlich seien die privaten Treffen jedoch ausgeartet. "Ja, die Spielabende haben manchmal wirklich in Tränen geendet", meint Florian David Fitz. Offenbar waren die Kollegen auch abseits der Dreharbeiten mit viel Ehrgeiz bei der Sache.

Florian David Fitz und Diana Amft erinnern sich an gemeinsame Spielabende, bei denen auch mal Tränen flossen. © imago/Fotostand

Große Emotionen bei privaten Treffen: "Hat immer jemand geweint"

Wenn am nächsten Tag für "Doctor's Diary" gedreht wurde, sei die Anspannung des Vorabends manchmal zu spüren gewesen. "Der Klassiker war morgens beim Catering: Keiner hat miteinander gesprochen. Und dann haben die anderen gesagt: 'Oh, ihr habt wieder einen Spielabend gehabt'", erzählt Diana Amft belustigt. "Das gab es dann halt auch mal. Die Spielabende waren immer unter dem Motto: Bis einer heult." Während der Treffen sei manchmal auch ein bisserl Alkohol geflossen. Fitz erinnert sich: "Ich weiß gar nicht, es hat immer jemand anderes geweint. [...] Es wurde immer irgendjemand emotional."

Florian David Fitz (li.) und Diana Amft standen für "Doctor's Diary" mehrere Jahre gemeinsam vor der Kamera. © imago/POP-EYE

Die Schauspielkollegen blicken mit einem Lächeln auf die Zeit zurück. Fitz und Amft wissen zu schätzen, dass sie sich auch privat gut verstehen und viele gemeinsame Erinnerungen teilen. Eine kleine Spitze gegen ihren langjährigen Freund lässt sich Diana Amft dennoch nicht nehmen: "Jetzt bist du 15 Jahre älter und kein Stück erwachsener." Fitz kichert amüsiert vor sich hin.