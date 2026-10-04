Florian David Fitz sprach bei "Wer weiß denn sowas XXL" über seinen neuen Kinofilm und sorgte dabei für einen überraschenden Moment. Denn als Kai Pflaume ihn nach seinem musikalischen Talent beim Film fragte, reagierte der Schauspieler irritiert.

Mit einer XXL-Ausgabe startete die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas" am Tag der Deutschen Einheit in die neue Staffel. Am Samstagabend wurden schon fleißig Fragen für den guten Zweck beantwortet. Mit dabei waren die Schauspieler Florian David Fitz (51), Karoline Herfurth (42), Katja Riemann (62) und Barbara Wussow (65) sowie Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick (48) und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (26).

Florian David Fitz sorgt für Überraschung

Als Carlotta und Pepe standen Karoline Herfurth und Florian David Fitz 2019 gemeinsam für den Kinohit "Das perfekte Geheimnis" vor der Kamera. Am 22. Oktober läuft mit "Der perfekte Urlaub" die Fortsetzung in den deutschen Kinos an. Gedreht wurde diesmal auf Mallorca. Im Gespräch mit Florian David Fitz wollte Kai Pflaume dann auf ein ganz bestimmtes Thema hinaus. "Wir wissen seit einiger Zeit, dass du auch ein musikalisches Talent hast", begann er.

Doch der Schauspieler verstand den Wink zunächst offenbar nicht und reagierte irritiert. Pflaume wurde deutlicher: "Hast du nicht vor Kurzem mal in einem Film gesungen?" "Ach so, ja", erinnerte sich Fitz schließlich. Im neuen Film würde er seine musikalische Ader allerdings nicht zeigen. "Nein, das ist nicht die Figur, die so aus sich rausgeht", betonte er. Schauspiel- und Quizkollege Wotan Wilke Möhring ist ebenfalls Teil des Films. Er feixte: "Florian hatte das nicht mit Talent in Verbindung gebracht."

Kai Pflaume verhaspelt sich bei Wotan Wilke Möhring

Doch der Quiz-Kapitän bekam kurz darauf selbst sein Fett weg. Als Bernhard Hoëcker (56) und Karoline Herfurth über die erste Frage rätselten, verhaspelte sich Kai Pflaume beim Namen des Schauspielers: "Ich guck mal rüber zu Woting Wilke Möhring – aber der ist mit anderen Dingen beschäftigt." Die Lacher im Publikum waren ihm sicher – und auch Wilke Möhring nahm den Versprecher mit Humor.

Kai Pflaume will zum Staffelstart von "Wer weiß denn sowas" einen neuen Weltrekord für die längste zurückgelegte Strecke während einer Moderation aufstellen. © Screenshot ARD

Bernhard Hoëcker verteilt Seitenhieb bei "Wer weiß denn sowas"

Als der Schauspieler kurz darauf selbst in eine Diskussion mit Florian David Fitz geriet, machte Kai Pflaume seinem Ärger über das lange Herumrätseln der beiden Luft. "Das sind Momente in der Sendung, die mich verrückt machen. Ihr sitzt da beide nebeneinander und sagt, ihr wisst es", meinte der Moderator. "Wir wollen doch nur ein bisschen Entertainment in der Republik machen", scherzte Fitz. Daraufhin ließ sich Bernhard Hoëcker zu einem kleinen Seitenhieb hinreißen. Trocken entgegnete er: "Dann macht doch Entertainment."

Bernhard Hoëcker stellt sich als Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas" regelmäßig den kniffligen Fragen. © Screenshot ARD

"Wir machen aus Bock jetzt einfach was anderes", beschloss Wilke Möhring gespielt beleidigt und loggte spontan die richtige Antwort auf die Frage ein, was mit einem Stück Trockeneis bei Berührung passiert. Die kuriose Antwort: Metallgegenstände können sich dabei in quietschende Instrumente verwandeln.

Wotan Wilke Möhring stichelt gegen Guido Maria Kretschmer: "Möchte es nicht wissen"

Star-Designer Guido Maria Kretschmer (61) sorgte bei Fitz und Wilke Möhring dann für große Augen. Auf die Frage "Wie verewigte sich Modedesigner Guido Maria Kretschmer hin und wieder bei Kundinnen, die er besonders mochte?" antwortete Wilke Möhring mit "Ich möchte es nicht wissen."

Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring traten auch im XXL-Quiz gegeneinander an. © Screenshot ARD

Während sein Sitznachbar über die drei Antwortmöglichkeiten sinnierte, kommentierte er nur: "Ich finde das alles psycho." Die kuriose Auflösung gab es dann vom Designer per Videobotschaft selbst: Hin und wieder habe er Haare in den Saum eingenäht, um seinen Kundinnen Glück zu bringen. Zum Ende der ersten Runde qualifizierte sich Fitz für das Halbfinale – bevor anschließend Leo Neugebauer und Franziska van Almsick gegeneinander antraten.

Franziska van Almsick macht sich für Schwimmunterricht stark

Während Neugebauer aktuell auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere steht, hat van Almsick ihre aktive Sportkarriere längst beendet. Neugebauer wurde 2025 Weltmeister und 2026 Europameister im Zehnkampf, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewann er Silber. "Das ist ganz weit weg", offenbarte van Almsick mit Blick auf ihre eigene aktive Laufbahn.

Franziska van Almsick setzt sich mit ihrer Stiftung dafür ein, dass Grundschulkinder schwimmen lernen. © Screenshot ARD

"Ich fühle mich schon noch sehr sportlich und interessiere mich auch sehr dafür. Ich bin total begeistert, mitzuverfolgen und persönlich so junge Athleten kennenzulernen", erklärte sie. Umso mehr gehe sie in der Arbeit ihrer Stiftung auf, die sich dafür einsetzt, dass Grundschulkinder schwimmen lernen. "Die Kinder müssen lesen lernen und ich setze mich dafür ein, dass sie auch schwimmen lernen", so Almsick.

Florian David Fitz wird "moralisch auf die Probe gestellt"

Im Quiz mit Wotan Wilke Möhring lief es für die ehemalige Profisportlerin nicht ganz so gut wie für ihren Vorgänger. Nachdem beide Teams ihren Gewinn verspielt hatten, entschied eine Schätzfrage über den verbliebenen Mitleidseuro. Leo Neugebauer konnte sich durchsetzen und sicherte sich seinen Platz im Halbfinale neben Florian David Fitz.

Auf dem "heißen Stuhl" konnte sich Fitz das Vorrecht erspielen, mit welchem Teamkapitän er ins Finale gehen möchte. Für den Schauspieler keine leichte Wahl. "Ich finde es immer so assi, dass man hier moralisch so auf die Probe gestellt wird", betonte er und entschied sich kurzerhand gegen seinen Schauspielkollegen Wotan Wilke Möhring. Der nahm die Wahl relativ gelassen und scherzte: "Ich bin überhaupt nicht sauer, mein Schatz." Die 50.000 Euro für den guten Zweck konnte sich Florian David Fitz schlussendlich mit Bernhard Hoëcker an seiner Seite sichern. Das Geld will der 51-Jährige an den "Bund Naturschutz" spenden.