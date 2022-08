Florence Pugh und Zach Braff haben sich getrennt

Seit August 2018 waren Florence Pugh und Zach Braff ein Paar. Jetzt hat die Schauspielerin verraten, dass sie und der "Scrubs"-Star sich Anfang des Jahres getrennt haben.

Florence Pugh und Zach Braff waren drei Jahre in einer Beziehung.

Drei Jahre lang waren Zach Braff (47) und Florence Pugh (26) ein Paar. Jetzt gehen der "Scrubs"-Star und die "Little Women"-Schauspielerin getrennte Wege. hat Pugh verraten, dass sich die beiden Anfang 2022 heimlich getrennt haben.

In dem Gespräch geht die 26-Jährige auch auf die Kritik ein, die in den sozialen Medien aufgrund des großen Altersunterschieds zwischen den beiden laut wurde. "Wir haben versucht, diese Trennung zu vollziehen, ohne dass die Welt davon erfährt, weil es eine Beziehung war, zu der jeder eine Meinung hat", so die Schauspielerin.

Florence Pugh wird emotional

Das Thema scheint Pugh nach wie vor emotional mitzunehmen, denn sie bekomme "automatisch einen Kloß im Hals", wenn sie darüber spreche. Weiter verrät sie: "Wir hatten einfach das Gefühl, dass es uns zugutekommen würde, wenn uns nicht Millionen von Menschen sagen, wie glücklich sie sind, dass wir nicht mehr zusammen sind."

Böses Blut scheint es aber nicht zu geben. Vor der Trennung drehten beide noch gemeinsam den Film "A Good Person", der 2023 erscheinen soll. Das Drehbuch stammt aus der Feder des "Scrubs"-Stars. "Der Film, den wir wirklich zusammen gemacht haben, war wahrscheinlich eine meiner liebsten Erfahrungen", schwärmt Pugh.