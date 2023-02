Flirt mit 19-Jähriger? Leonardo DiCaprio wird von Twitter zerlegt

Leonardo DiCaprio hat seine berüchtigte Altersgrenze deutlich unterschritten. Er soll aktuell ein 19-jähriges Model daten. Bei Twitter machen sich viele User über den Altersunterschied lustig. Andere wollen dem Hollywood-Star hingegen sein "ekelhaftes Datingverhalten" nicht mehr durchgehen lassen.

Leonardo DiCaprio (48) zieht mit seinem jüngsten Flirt den Spott der Twitter-Gemeinde auf sich. Der Schauspieler wurde mit Eden Polani gesichtet. Das israelische Model ist gerade einmal 19 Jahre alt. Fotografiert wurden sie auf einer Party von Sängerin und Model Ebony Riley, die mit ihren 32 Jahren wohl nicht mehr ins Beuteschema des Oscarpreisträgers passt.

DiCaprios Vorliebe für Models unter 25 Jahren, die er nach dem Erreichen der Altersschwelle abserviert, ist nicht nur in den sozialen Medien ein Running Gag. Seine letzte Romanze mit Victoria Lamas (23) scheint schon wieder vorbei zu sein, obwohl sie noch zwei Jahre hätte. Seine kolportierte Affäre mit Gigi Hadid ist nach kurzer Zeit auch schon wieder vorbei. Das Supermodel ist schließlich schon 27.

"Gruseliges Muster": Kritik und Spott auf Twitter

Twitter läuft wegen Leonardo DiCaprios buchstäblich jüngstem Dating-Coup heiß. Die kanadische Komikerin Katherine Ryan (39) bezeichnete DiCaprios Beziehungshistorie und seinen Flirt mit Eden Polani zwar nicht als "Verbrechen" (schließlich sind beide volljährig), aber als

Andere Twitter-User überbieten sich mit Vergleichen, was alles älter ist als DiCaprios Neue. "'Titanic' ist älter als seine neue Freundin", schreibt ein Nutzer mit Blick auf DiCaprios Durchbruchsfilm von 1997. Andere wiesen darauf hin, dass seine "Titanic"-Partnerin Kate Winslet (47) bei den Dreharbeiten drei Jahre älter war als sein jetziger Flirt.

Andere Nutzer kriegen sich nicht ein über den Fakt, dass Eden Polani durch Corona in ihrer High-School-Ausbildung pausieren musste. "Leonardo DiCaprio sorgt sich nur um den Klimawandel, weil er seinen Freundinnen eine bessere Welt hinterlassen will",

"Absurd ekelhaftes Datingverhalten"

Einige Twitterer gingen weniger humorvoll an die Sache heran. Einen "Fucking Predator" bezeichnet eine Userin DiCaprio, ein "verdammtes Raubtier". Eine deutschsprachige Nutzerin vergleicht sein "absurd ekelhaftes Datingverhalten" mit der Altersspanne der Hauptfiguren von "The Last of Us". Pedro Pascal ist 47, seine Kollegin Bella Ramsey 19. Und sie bilden in der Serie kein Liebespaar, sondern eine Art Ersatzvater-Tochter-Verhältnis.

"Ich finde, wir sollten das Meme 'Leonardo DiCaprio datet junge Frauen' etwas ernster nehmen", "Hab das Gefühl das Ganze wird noch sehr verharmlost, maybe weil er so einen guten Ruf hat? Aber es ist fucking gruselig".