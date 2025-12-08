Flauschiger Familienzuwachs: Marianne und Michael ganz verliebt

Dank Terrier-Hündin "Cleo": Die Volksmusik-Stars Marianne und Michael Hartl schweben im siebten Himmel. Warum das Paar erst gar keinen Hund wollte und was sie schließlich doch umgestimmt hat

Seit zehn Tagen lebt die kleine "Cleo" schon bei ihnen: Marianne und Michael Hartl sind glücklich über das neue Familienmitglied.

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Marianne und Michael Hartl ihren geliebten Hund "Winnie" verloren haben. Über 17 Jahre lang war der West Highland White Terrier treuer Begleiter des Musikerduos - egal ob auf der Bühne, auf Tournee oder im TV.

Marianne und Michael Hartl haben Familienzuwachs: Cleo stammt aus einer Züchterfamilie bei Crailsheim

Nach dem Verlust des treuen Vierbeiners hatten die Volksmusik-Stars eigentlich beschlossen, keinen Hund mehr in ihr Leben zu lassen. Doch: "Dann waren wir im Golfurlaub in Portugal unterwegs und haben durch Zufall einen Westie gesehen", sagt die 72-Jährige der AZ. Da war es um die leidenschaftlichen Hundenarren geschehen. Marianne Hartl machte sich prompt auf die Suche und stieß auf eine Züchterfamilie bei Crailsheim.

Die kleine Cleo ist der fünfte Hund des Paares

Vier Hunde haben das Paar im Laufe ihres Lebens bereits begleitet - drei davon waren West Highland White Terrier. Die Rasse hat es den Hartls angetan. Kein Wunder also, dass auch das neueste Familienmitglied wieder ein "Westie" ist.

Der kleine Welpe, der das Herz des Volksmusik-Duos im Sturm erobern konnte, heißt "Cleopatra", liebevoll "Cleo" genannt, ist zehn Wochen alt und lebt seit zehn Tagen bei der Familie. "Ich geb’s zu", sagt Marianne Hartl auf den Namen der jungen Hündin angesprochen - und lacht: "Ich hab’ Chat GPT gefragt!"

Enkelkinder sind ganz begeistert vom kleinen Welpen

Doch nicht nur Marianne und Michael Hartl sind begeistert vom Familienzuwachs – auch die Enkelkinder haben schon jetzt einen Narren an der kleinen Hundedame gefressen. "Wir haben das ganze Haus präpariert", sagt die Moderatorin. "Kabel dürfen keine rumliegen und auch Schuhe haben eine ganz große Anziehungskraft." Als Marianne Hartl mit der AZ telefoniert, macht es sich die kleine "Cleo" in einem Turnschuh bequem.

Marianne Hartl: "Stehe dreimal in der Nacht auf"

Aber: Das Leben mit Welpe kann auch anstrengend sein, weiß die gebürtige Münchnerin. "Aktuell stehe ich dreimal in der Nacht auf, weil die Kleine noch nicht stubenrein ist."

Bei der Erziehung, sagt sie, ist das stets gut gelaunte Musiker-Paar durchaus streng: "Wir wollen, dass sie gut erzogen ist, auf die wichtigen Kommandos hört und sich mit anderen Hunden versteht."

Hündin Cleo ist "i-Tüpferl" für die Beziehung

Ein Grund, warum sich das Paar schlussendlich doch wieder für einen Hund entschieden hat: Die Volksmusik-Stars möchten wieder mehr Zeit in der Natur verbringen. Sie selbst sei im Winter noch sehr aktiv, fährt Ski oder geht Langlaufen, sagt Marianne Hartl der AZ. Mann Michael hingegen steht nicht mehr selbst auf den Brettern. Der 76-Jährige hat im März 2022 einen schweren Schlaganfall erlitten, kämpfte sich mühsam zurück.

"Cleo ermuntert uns jetzt, viel rauszugehen", sagt seine Frau. Für die Hartls sei die Hündin und auch eine Bereicherung für die Beziehung: "Das i-Tüpferl quasi", sagt Marianne Hartl. "Wenn man diese Liebe teilen kann, ist das schon etwas Besonderes."