In ist, wer drin ist: Das traditionelle Fischessen im Franziskaner am Aschermittwoch ist seit Jahren der exklusive Promi-Hotspot zum Ende der Faschingszeit in München. Welche VIPs heuer dabei waren - und welcher von ihnen dieses Jahr bewusst aufs Fasten verzichtet.

Von wegen, am Aschermittwoch ist alles vorbei! In München wird erst der Geldbeutel im Fischbrunnen gewaschen, danach genießt die alteingesessene High Society im Franziskaner Fischspezialitäten vom Feinsten. In ist, wer drin ist – respektive einen Tisch hat und seine illustren Gäste an selbigen einlädt. Der ist übrigens nur vererbbar, nicht käuflich. Heuer unter den trachtvoll gekleideten Gästen der Wirte- und Festzeltfamilie Eduard "Edi" Reinbold, Ehefrau Petra und den Söhnen Mathias und Ludwig gesichtet:

Franz Georg Strauß: Hier war der Politiker-Sohn früher immer mit seinem berühmten Vater

Franz Georg Strauß mit Ehefrau Birgit. "Ich bin schon seit 30 Jahren dabei, früher war ich mit meinem Vater Franz Josef immer beim politischen Aschermittwoch in Passau", erklärt der Medienunternehmer zur AZ.

Echte Stammgäste beim Aschermittwochs-Fischessen im Franziskaner: Franz Georg Strauß und Frau Birgit (v.l.) und Modehaus-Chef Max Dietl mit Frau Inge und Sohn Max (Mitte). © imago

Auch Thomas Haffa hatte an seinen Tisch geladen. "Der Franziskaner ist typisch münchnerisch! Für mich ist München so liebenswert, es gibt viele schöne Plätze", schwärmte Haffa. Inge Dietl, im megafeschen Dirndl, erklärte: "Bei uns sind heuer 21 Personen am Tisch. Mein Mann war ja von klein auf mit seinen Eltern hier, da ging es los mit dem traditionellen Fischessen am Aschermittwoch". Und Modehaus-Chef Max Dietl fügte an: "Wir haben die Tradition immer weitergeführt, das ist einfach schön. Eine kleine Zwischenhalbzeitwiesn", so der Herr der Luxusmode.

Ex von Christine Neubauer: Lambert Dinzinger kommt mit Freundin

Mit dabei war auch Lambert Dinzinger, Ex-Mann von Schauspielerin Christine Neubauer. Der Sportjournalist und ehemaliger BR-Moderator erschien aber nicht alleine. Seine Partnerin Andrea Busch war ebenfalls zum Fischessen im Franziskaner erschienen. Das Paar, das sich sonst aus der Münchner Society-Welt heraushält, posierte gut gelaunt für die Fotografen.

Lambert Dinzinger mit Freundin Andrea Busch © imago/Lindenthaler

Harold Faltermeyer verrät: Darum fastet der Komponist ("Top Gun") heuer nicht

Bei Waller, Hummer, Seeteufel und Co. feierten mit: Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz, Juwelier Manfred Hilscher, Käfer-Witwe Uschi Ackermann und Komponist und Musikproduzent Harold Faltermeyer ("Top Gun"), unterwegs mit Ehefrau Birgitt Wolff. Er sagte der AZ: "Das ist hier wie ein Familientreffen! Wir sind schon sehr lange mit den Dietls befreundet. Gute Freunde sind wie Sterne, sie sind immer da – aber man sieht sie nicht immer".

Komponist Harold Faltermeyer und Birgitt Wolff. © imago

Normalerweise starte der Komponist und Musikproduzent ja nach diesem Event, "die berühmte Quaresima, also die echte Fastenzeit, 40 Jahre lang hab ich das immer gemacht, aber heuer setze ich mal aus. Zudem mache ich eine schöpferische Pause und will ernten, was ich gesät habe, man kann ja auch einfach mal Ruhe geben."