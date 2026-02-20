AZ-Plus
Fischessen im Franziskaner: Neubauer-Ex Lambert Dinzinger feiert Pärchen-Auftritt mit Freundin

In ist, wer drin ist: Das traditionelle Fischessen im Franziskaner am Aschermittwoch ist seit Jahren der exklusive Promi-Hotspot zum Ende der Faschingszeit in München. Welche VIPs heuer dabei waren - und welcher von ihnen dieses Jahr bewusst aufs Fasten verzichtet.
Daniela Schwan |
Beim traditionelle Fischessen im Franziskaner am Aschermittwoch waren zahlreiche Münchner VIP dabei.
Waller, Seeteufel, Hummer und Co.: Die berühmte Fischplatte von Franziskaner-Chef Edi Reinhold (2. v. l.) und Sohn Mathias sorgt für Begeisterung bei den VIP-Gästen.
Echte Stammgäste beim Aschermittwochs-Fischessen im Franziskaner: Franz Georg Strauß und Frau Birgit (v.l.) und Modehaus-Chef Max Dietl mit Frau Inge und Sohn Max (Mitte).
Komponist Harold Faltermeyer und Birgitt Wolff.
Gastgeberin Petra Reinbold mit Unternehmer Thomas Haffa.
Ebenfalls mit dabei beim Fischessen im Franziskaner: Irene und Erich Lejeune.
Architekt Thomas Mang (Sohn von Promi-Beauty-Doc Werner Mang) mit Stephanie Hasse.
Birgit Muth, Manfred Hilscher und Uschi Ackermann.
Franz Georg Strauß, Sohn von Franz Josef Strauß und OB-Kandidat Clemens Baumgärtner.
Lambert Dinzinger mit Freundin Andrea Busch
Von wegen, am Aschermittwoch ist alles vorbei! In München wird erst der Geldbeutel im Fischbrunnen gewaschen, danach genießt die alteingesessene High Society im Franziskaner Fischspezialitäten vom Feinsten. In ist, wer drin ist – respektive einen Tisch hat und seine illustren Gäste an selbigen einlädt. Der ist übrigens nur vererbbar, nicht käuflich. Heuer unter den trachtvoll gekleideten Gästen der Wirte- und Festzeltfamilie Eduard "Edi" Reinbold, Ehefrau Petra und den Söhnen Mathias und Ludwig gesichtet:

Franz Georg Strauß: Hier war der Politiker-Sohn früher immer mit seinem berühmten Vater

Franz Georg Strauß mit Ehefrau Birgit. "Ich bin schon seit 30 Jahren dabei, früher war ich mit meinem Vater Franz Josef immer beim politischen Aschermittwoch in Passau", erklärt der Medienunternehmer zur AZ.

Echte Stammgäste beim Aschermittwochs-Fischessen im Franziskaner: Franz Georg Strauß und Frau Birgit (v.l.) und Modehaus-Chef Max Dietl mit Frau Inge und Sohn Max (Mitte).
Echte Stammgäste beim Aschermittwochs-Fischessen im Franziskaner: Franz Georg Strauß und Frau Birgit (v.l.) und Modehaus-Chef Max Dietl mit Frau Inge und Sohn Max (Mitte). © imago

Auch Thomas Haffa hatte an seinen Tisch geladen. "Der Franziskaner ist typisch münchnerisch! Für mich ist München so liebenswert, es gibt viele schöne Plätze", schwärmte Haffa. Inge Dietl, im megafeschen Dirndl, erklärte: "Bei uns sind heuer 21 Personen am Tisch. Mein Mann war ja von klein auf mit seinen Eltern hier, da ging es los mit dem traditionellen Fischessen am Aschermittwoch". Und Modehaus-Chef Max Dietl fügte an: "Wir haben die Tradition immer weitergeführt, das ist einfach schön. Eine kleine Zwischenhalbzeitwiesn", so der Herr der Luxusmode.

Ex von Christine Neubauer: Lambert Dinzinger kommt mit Freundin

Mit dabei war auch Lambert Dinzinger, Ex-Mann von Schauspielerin Christine Neubauer. Der Sportjournalist und ehemaliger BR-Moderator erschien aber nicht alleine. Seine Partnerin Andrea Busch war ebenfalls zum Fischessen im Franziskaner erschienen. Das Paar, das sich sonst aus der Münchner Society-Welt heraushält, posierte gut gelaunt für die Fotografen.

Lambert Dinzinger mit Freundin Andrea Busch
Lambert Dinzinger mit Freundin Andrea Busch © imago/Lindenthaler

Harold Faltermeyer verrät: Darum fastet der Komponist ("Top Gun") heuer nicht

Bei Waller, Hummer, Seeteufel und Co. feierten mit: Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz, Juwelier Manfred Hilscher, Käfer-Witwe Uschi Ackermann und Komponist und Musikproduzent Harold Faltermeyer ("Top Gun"), unterwegs mit Ehefrau Birgitt Wolff. Er sagte der AZ: "Das ist hier wie ein Familientreffen! Wir sind schon sehr lange mit den Dietls befreundet. Gute Freunde sind wie Sterne, sie sind immer da – aber man sieht sie nicht immer".

Komponist Harold Faltermeyer und Birgitt Wolff.
Komponist Harold Faltermeyer und Birgitt Wolff. © imago

Normalerweise starte der Komponist und Musikproduzent ja nach diesem Event, "die berühmte Quaresima, also die echte Fastenzeit, 40 Jahre lang hab ich das immer gemacht, aber heuer setze ich mal aus. Zudem mache ich eine schöpferische Pause und will ernten, was ich gesät habe, man kann ja auch einfach mal Ruhe geben."

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Newi83 vor 15 Stunden / Bewertung:

    Da Franz Georg Strauß getarnt als Medienunternehmer.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Monika1313 vor 12 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Er kann sich nicht tarnen. Sieht aus wie der Vater, selbst die Haltung ist gleich.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor 33 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Monika1313

    Der andere Bruder sieht F.J. viel ähnlicher.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
