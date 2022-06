First Lady Jill Biden trifft Königin Letizia

Gemeinsam mit Enkelin Maisy und im Vorfeld von Präsident Joe Biden ist First Lady Jill Biden in Spanien angekommen. Vor dem Treffen mit Königin Letizia kam es noch zu einer Familien-Reunion.

Während US-Präsident Joe Biden (79) gerade beim G7-Gipfel in Bayern weilt, ist seine Ehefrau Jill (71) bereits Sonntagabend in Madrid, Spanien, angekommen. Im Zuge des dortigen Nato-Treffens, zu dem Präsident Biden am Dienstag (28. Juni) anreisen wird, traf die First Lady auf Spaniens Königin Letizia (49).

Gemeinsam besuchten sie die Asociación Española Contra el Cáncer, eine Einrichtung, die sich dem Kampf gegen Krebs verschrieben hat. Biden wählte für den Anlass ein rotes, zweiteiliges Ensemble, bestehend aus Rock und Jacke mit goldenen Knöpfen. Königin Letizia trug ein enganliegendes, schwarzweißes Polkadot-Kleid.

Familiäre Verstärkung

Zwar musste Jill Biden auf die Anwesenheit ihres Mannes verzichten, dafür waren gleich zwei andere Bidens an ihrer Seite. Gemeinsam mit Enkelin Maisy Biden (21) war die First Lady per Flugzeug nach Spanien angereist. Dort befand sich bereits Enkelin Finnegan Biden (22), um die beiden in Empfang zu nehmen.

"Ich habe meine beiden Enkelinnen mitgebracht. Wir blieben auf und haben ein Glas Wein zusammen getrunken", Königin Letizia bei deren Treffen im Palacio de la Zarzuela anvertraut haben. Zu den Veranstaltungen am Montag nahm sie die beiden jedoch nicht mit, sie seien in der US-Botschaft in Madrid geblieben.

Am kommenden Dienstag (28. Juni) werden die beiden Frauen noch ein Flüchtlingsheim für Ukrainerinnen und Ukrainer besuchen. Gemeinsam mit ihren Ehemännern Joe Biden und König Felipe VI. (54) nehmen sie am Abend an einem offiziellen Bankett teil. Der Nato-Gipfel geht bis zum 30. Juni.