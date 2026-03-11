Findet keine Wohnung mit vier Hunden: Gönner soll Münchner TV-Star ein Haus vererben

Nirgends in Deutschland sind die Mieten für Wohnungen oder Häuser so teuer wie in München und im Umland. Diese Not bekommt auch Ingrid Pavic zu spüren. Der Münchner Realitystar hat darüber exklusiv mit der AZ gesprochen – und eine skurrile Idee geäußert.

TV-Star Ingrid Pavic ist in München auf der Suche nach einer Wohnung. Mit vier Hunden ist das allerdings nicht einfach.

Ein Blick in Immobilienportale zeigt: Das Wohnen in München muss man sich leisten können. Die bayerische Landeshauptstadt ist die teuerste Metropole Deutschlands, wenn es um Mietpreise geht. Realitystar Ingrid Pavic (37) erlebt gerade, wie herausfordernd die Suche nach einer geeigneten Immobilie sein kann. Die Münchnerin steht vor einer großen Herausforderung und hat sich dabei einen kreativen Lösungsansatz einfallen lassen: Sie bietet sich nicht als Mieterin, sondern gleich als Erbin an.

Schwindelerregende Mietpreise in München: Ingrid Pavic findet keine Wohnung

Ihre aktuelle Wohnung muss Ingrid Pavic wegen Eigenbedarf räumen. Der Zeitpunkt ist denkbar unpassend. "Timing ist ja bekanntlich alles und in meinem Fall natürlich genau dann, wenn der Wohnungsmarkt ohnehin schon komplett überlastet ist und die Mietpreise inzwischen einfach nur noch schwindelerregend sind", erzählt sie der AZ exklusiv.

Die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig. Bislang bekam das TV-Starlet, das aus Sendungen wie "Big Brother", "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika" und "Kampf der Realitystars" bekannt ist, nach Besichtigungen nur Absagen. Ob positive Referenzen vielleicht hilfreich sein könnten? "Meine Nachbarin meinte neulich ganz süß zu mir: 'Wenn die wüssten, was ihnen [ potenziellen Vermietern, d.R. ] da entgeht – eine nette, höfliche und hilfsbereite Nachbarin.' Sie hat sogar angeboten, mir das schriftlich zu bestätigen."

Mit vier Hunden: Münchner TV-Star braucht neue Bleibe

Ingrid Pavic sucht aber nicht nur für sich alleine eine neue Bleibe. Ihre vier(!) Hunde sollen ebenfalls mit einziehen. Das kann durchaus abschreckend sein, weiß auch sie selbst. "Ich verstehe, dass Vermieter da vorsichtig sind. Leider gibt es Tierhalter und Tierhalterinnen, die nicht besonders vorbildlich agieren, – etwa wenn Hundekot liegen gelassen wird, die Tiere häufig bellen. Am Ende fällt so etwas dann leider auf alle Hundebesitzer zurück." Sie versichert aber: "Meine Hunde sind wirklich ruhig, meistens brav und relativ gut erzogen. Sie gehören einfach zu meiner Familie." Sie abzugeben ist keine Option. "Alle sind gekommen, um zu bleiben. Jeder von Ihnen bringt eine eigene Geschichte mit."

Ingrid Pavic hat ein großes Herz für Tiere – besonders für Hunde. © privat

Mit ihren vier Hunden Teddy (American Bulldog-Mix, ca. 9 Jahre), Lilly (Chihuahua, ca. 12 Jahre), Monchi (Russkiy Toy, ca. 5 Jahre) und Bonnie (Deutscher Schäferhund, 6 Jahre) bringt Ingrid Pavic eine große, tierische Familie mit. Neuen vierbeinigen Zuwachs schließt sie aber aus: "Mehr können es definitiv nicht werden – vier sind wirklich genug!"

Ihre tierischen Begleiter würde das Münchner TV-Starlet nie im Stich lassen. © privat

Erben statt Miete: Unkonventionelle Idee von Ingrid Pavic

Die Wohnungsnot ist für die Münchnerin derart groß, dass sie nun einen skurrilen, aber kreativen Aufruf startet: Ingrid Pavic will Erbin einer Immobilie werden. "Wer hat sich das nicht schon einmal vorgestellt? Einfach so etwas geschenkt zu bekommen. Ist doch schön", sagt sie augenzwinkernd der AZ. Der TV-Star ist sich durchaus bewusst, dass diese Aktion etwas provokant ist und viele Menschen hart für ihre Miete arbeiten. "Aber es ist nun einmal so, dass es auch Menschen gibt, die alleine sind und niemanden haben, dem sie ihr Hab und Gut hinterlassen möchten oder können."

Ingrid Pavic beschreibt sich selbst als zuverlässig, ehrlich und betont, keine falschen Absichten zu hegen. "Wenn mir jemand etwas anvertraut, halte ich mein Wort. Wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der seine Asche nach dem Tod auf einem Berg verstreut haben möchte, – hier wäre ich auch dabei. Ein Versprechen nehme ich ernst und tue alles dafür, es einzuhalten." Ob sie dabei alle Aspekte bedacht hat? Schnell schiebt sie zu dem Beispiel mit der zu verstreuenden Asche lachend nach: "Ach ja, jetzt müssen wir gleich erst mal googeln, ob das legal ist."

Ich hätte natürlich nichts gegen ein schönes großes Haus in Grünwald – aber genauso glücklich wäre ich mit einem netten kleinen Häuschen oder einer gemütlichen Wohnung. - Münchner TV-Star Ingrid Pavic

Ihre Wunschvorstellung wäre auf jeden Fall ein neues Zuhause in München. Ingrid Pavic zur AZ: "Ich hätte natürlich nichts gegen ein schönes großes Haus in Grünwald – aber genauso glücklich wäre ich mit einem netten, kleinen Häuschen oder einer gemütlichen Wohnung, auch sehr gerne mit Garten." Hat Ingrid Pavic dabei auch ein absolutes No-Go? Sie will sich auf keinen Fall "verkaufen" oder auf angebotene Gegenleistungen eingehen, mit denen sie nicht konform ist. "Eine Vereinbarung sollte aus freien Stücken und ohne Bedingungen entstehen. Mir ist es wichtig, mit offenen Karten zu spielen. Es soll nichts Heimliches oder Hinterhältiges sein."

Hat durch TV-Gagen nicht ausgesorgt

Aber kann sich Ingrid Pavic durch ihre TV-Jobs nicht längst selbst ein Heim mieten oder kaufen? In der Öffentlichkeit herrscht noch immer das Narrativ, dass man als Person des öffentlichen Lebens durch horrende Gagen ausgesorgt hätte. "Das kommt ganz darauf an, welchen 'Marktwert' man hat", erklärt sie der AZ. "Mit TV-Auftritten kann man schon Geld verdienen, aber am Ende geht fast die Hälfte der Einnahmen wieder für Steuern drauf. So glamourös wie viele sich das vorstellen, ist es also oft gar nicht." Sie selbst hatte sich auch längere Zeit mal aus dem Business zurückgezogen und ihre Bestimmung abseits der Kameras gesucht. Pavic arbeitete mit demenzkranken Menschen, in der Hundebetreuung und im Gassi-Service.

Ihr großer Traum für die Zukunft: eine eigene Hundepension. "Bisher hat dafür leider immer der passende Ort gefehlt", sagt Ingrid Pavic der AZ. Womöglich wird sich das bald ändern, sollte sich tatsächlich jemand für sie als Erbin entscheiden. "Vielleicht sind wir genau deshalb heute an diesem Punkt. Ich glaube wirklich daran, dass es irgendwo da draußen jemanden gibt, der sagt: 'Warum nicht?' Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf tolle Angebote und Geschenke." Ob ihr unkonventionelles Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt abzuwarten. Interessenten können sich bei Ingrid Pavic via Instagram melden.