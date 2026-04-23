Finanzspritze von Robert und Carmen Geiss: Töchter Shania und Davina reden Klartext

Davina und Shania Geiss gehören zu den reichsten Stars, die das deutsche Reality-TV zu bieten hat. In der AZ sprechen die Millionärstöchter der Geissens über ihren Erfolg. Wie reagieren die beiden auf Nepo-Baby-Vorwürfe? Und warum wird Deutschland als Wohnort eine Absage erteilt?

Die Promi-Töchter werden flügge: Shania (21) und Davina Geiss (22) nabeln sich peu à peu von ihren millionenschweren Eltern ab. Den Einstieg in die High Society – und auch ins Reality-TV – hätten sie ohne die Unterstützung von Carmen und Robert Geiss aber wohl nicht so einfach geschafft. Mit der AZ sprechen die beiden nun über den Vorwurf, selbst kaum etwas zu leisten, das Verhältnis zu Mutter und Vater – und über ein Leben abseits des Showbiz.

Shania und Davina Geiss: Millionärstöchter müssen sich im Familienbusiness beweisen

Shania und Davina Geiss standen bereits im Alter von acht und neun Jahren in der Öffentlichkeit. Ihre Eltern öffneten 2011 mit dem TV-Start von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" ihre privaten Gemächer. Inzwischen sind die beiden Töchter selbst erfolgreich. Seit Montag (20. April) läuft die fünfte Staffel von "Davina & Shania – We Love Monaco" im TV. Mit dem Erfolg hatten die berühmten Protagonistinnen selbst nicht gerechnet.

"Es ist schön, dass wir [...] auch unser eigenes Ding machen können und unabhängig von Mama und Papa sind", freut sich Shania Geiss in der AZ. Schwester Davina ergänzt: "Wir müssen uns wirklich beweisen, gerade im Business. Ich glaube, in dieser Staffel tauchen wir mehr ins Familiengeschäft ein als je zuvor." Die beiden organisieren aktuell ein Shooting in Saint-Tropez für die Papas Marke Roberto Geissini. Im Privatjet reisen sie dann noch kreuz und quer durch ganz Deutschland, "um neue Kunden zu begeistern".

Davina und Shania Geiss sind mit ihrer Reality-Sendung bereits in die fünfte Staffel gestartet. © RTLZWEI/Das Kraftbild/Severin Schweiger

Töchter von Carmen und Robert Geiss wehren sich gegen Vorwürfe: "Finanzieren unser eigenes Leben"

Die beiden 21- und 22-Jährigen wurden in das Millionen-Business ihrer Eltern hineingeboren. Böse Zungen bezeichnen sie gar als Nepo-Babys (Kinder von Promis, die selbst im Rampenlicht stehen). Shania Geiss scheint dies aber wenig zu stören: "Das hören wir öfter, aber wir nehmen es nicht persönlich." Davina Geiss betont: "Uns ist schon sehr bewusst, dass wir mehr Möglichkeiten haben als andere und sind sehr dankbar deswegen." Eine Sache will sie aber nicht auf sich sitzen lassen: "Trotzdem sind wir jetzt erwachsen und finanzieren unser eigenes Leben und arbeiten dafür."

Dennoch ist die Kritik an den Geiss-Schwestern sehr laut. Immer wieder werden sie in den sozialen Medien Opfer von Hasskommentaren oder "unpassenden Nachrichten". Bei realen Begegnungen hingegen schaut es meist anders aus, wie sie der AZ berichten: "Im echten Leben sind die Leute eher positiv. Wirklich bedrohlich wurde es zum Glück nie." Ihr Verhalten in der Öffentlichkeit ändern wollen Davina und Shania Geiss deshalb nicht. "Wir sind einfach eine sehr ehrliche und direkte Familie. Aber gerade das mag ich sehr. Bei uns wird nicht hinter dem Rücken geredet oder so, sondern man sagt direkt, wenn etwas einem nicht passt."

Mit ihren prominenten Eltern Carmen und Robert Geiss bereisen Shania und Davina Geiss die ganze Welt. © imago/Nordphoto

Die Geissens: Warum die Millionärstöchter nicht nach Deutschland wollen

Dass die TV-Familie Geiss nicht in Deutschland lebt, macht die Situation etwas leichter. Außerhalb des deutschsprachigen Raums sind Carmen, Robert, Shania und Davina in der Öffentlichkeit eher unbekannt. Obwohl sie oft und gerne in München sind, scheint die bayerische Landeshauptstadt als Wohnsitz nicht infrage zu kommen. "München ist eine schöne Stadt, keine Frage", erklärt Shania Geiss der AZ. "Aber aktuell fühlen wir uns in Monaco einfach zu Hause. Wir werden außerhalb von Deutschland auch einfach weniger erkannt und schätzen die Privatsphäre."

Shania und Davina Geiss werden in Deutschland oft von Fans belagert. © imag/pictureteam

Ziehen die Geissens nach Kitzbühel?

Der Promi-Hotspot Kitzbühel hingegen wäre zumindest für die beiden Millionärstöchter ein besonderer Ort der Ruhe. Immerhin haben sie große Teile ihrer Kindheit dort verbracht. Die österreichische Gemeinde sei "viel ruhiger und etwas bodenständiger" als das internationale Jetset-Parkett. Vielleicht hat sich Davina Geiss deshalb dort auf Wohnungssuche begeben. Fündig geworden ist sie bislang nicht: "Aber wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann noch Glück." Die Wahlheimat Monaco sei im Vergleich "sehr schnelllebig".

Ob dann auch ein Traumprinz miteinziehen würde? Sowohl Shania als auch Davina gehen offiziell als Single durchs Leben. "Wir suchen nicht aktiv", berichten die Schwestern. "Irgendwann kommt es schon von allein." Ihre großen Vorbilder haben sie direkt in der eigenen Familie gefunden: "Unsere Eltern sind seit über 45 Jahren zusammen." Das wünschen sich die Promi-Schwestern auch für ihre Zukunft.