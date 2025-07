Finanzen von Patricia Blanco: So viel Geld braucht sie monatlich – Gönner gesucht

Patricia Blanco begeistert in der neuen Promi-Show "Villa der Versuchung". Die 54-Jährige präsentiert sich dabei ziemlich uneitel – und überrascht mit einem Luxus- und Schlüpper-Geständnis. Im Gespräch mit der AZ verrät die Tochter von Roberto Blanco nicht nur, wie hoch ihre monatlichen Ausgaben sind, sondern auch, dass ein spendabler Gönner für die Maybach-Rate willkommen sei.

Was für ein Auftakt! Die neue Reality-Show von Verona Pooth (57) startet mit Promi-Power – und mit Patricia Blanco, die direkt zur heimlichen Königin der Kamera avanciert. 850.000 Zuschauer wollten Montagabend bei Sat.1 sehen, wie sich 14 Promis in einer Villa ohne Luxus durchschlagen. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab's solide 8,6 Prozent Marktanteil – deutlich über Senderschnitt. Guter Einstand für "Villa der Versuchung"!

Promi-Cast der "Villa der Versuchung": Jimi Blue Ochsenknecht und Ronald Schill

Mit dabei: Jimi Blue Ochsenknecht (33), Ronald Schill (66) alias "Richter Gnadenlos" – und eben Patricia Blanco (54), Tochter von Schlager-Ikone Roberto Blanco. Und die liefert ab! Mit viel Charme, Selbstironie und einem Hauch Diva gibt sie der Show das, was sie braucht: Würze, Witz und klare Kante. Blanco weiß, wie man Reality rockt. Zoff mit ihr ist nicht ausgeschlossen!

"Villa der Versuchung": So läuft die Promis-Show ab

Das Konzept der Show: 14 Stars, null Komfort. Statt eiskaltem Schampus gibt's gratis nur stilles Wasser und pürierte Pizza. Alles, was den Aufenthalt versüßt – von Matratze bis Mayonnaise – muss teuer erkauft werden. Und zwar von der möglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro, die alle gemeinsam verspielen – oder eben retten.

Patricia Blanco über ihre Finanzen: Diese Summe gibt sie jeden Monat aus

Patricia Blanco, die nach eigenen Angaben, monatlich 10.000 Euro ausgibt und eine 7.000-Euro-Handtasche zu Hause hat, sagt der AZ: "Auf Luxus zu verzichten, das fällt mir teilweise schon schwer. Ich gebe zu, dass ich ein Luxus-Girl bin. Ich mag alles, das gut schmeckt, schön und schnell ist. Einfach alles, was Spaß macht!"

Patricia Blanco im Reality-TV: Luxus-Girl zeigt Teamgeist und Charme

Doch statt Diva-Allüren zeigt Patricia Blanco Teamgeist: Mehrere Tage verzichtet sie freiwillig auf ihre Koffer, um die Gruppenkasse mit 3.000 Euro zu schonen. Ihr Kommentar? Trocken, direkt und uneitel in der AZ: "Den Schlüpper konnte ich ja selbst waschen." Und bei tropischen Temperaturen trockne der natürlich fix, lacht Blanco.

Maybach-Rate und Luxusprobleme: Patricia Blancos ehrliche Statements

Boulevard-Braut Blanco weiß aber auch, wie das Ernten von großer Aufmerksamkeit geht. Ein Satz irritiert manchen: "Ich suche jemanden, der meine Maybach-Rate in Höhe von 5.000 Euro im Monat übernimmt." Da staunt selbst der Trash-Fan!

Gönner gesucht für Rate des Maybachs

Was meint Patricia Blanco damit? Der Schnitt des Rohmaterials sei "ungeschnickt reingeknallt", sagt sie der AZ. Doch die glamourgewöhnte Tochter von Roberto Blanco, deren letzten Beziehungen mit reichen Männern abrupt endeten, klärt in der AZ auf: "So eine Rate von einem so schönen Auto ist natürlich ganz schön teuer. Es ist aber einfach schön, wenn die Rate als Geschenk oder Unterstützung von jemandem kommt."

Patricia Blanco hat kein Problem damit, wenn ein Mann auch mal Gönner spielt. Die 54-Jährige zeigt sich offen – und ganz pragmatisch: Wer sich in ihrer Welt bewegt, weiß, dass Luxus manchmal auch Teamwork ist. Wie es sich für eine Society-Lady gehört, darf der Luxus gern mit einem Augenzwinkern gesponsert sein.

2023 zerbrach nach vier Jahren die Liebe zwischen Patricia Blanco und Selfmade-Millionär Andreas Ellermann. © BrauerPhotos

Blancos Verlobung mit dem Hamburger Millionär Andreas Ellermann platzte im Mai 2023. Und auch die letzte Beziehung mit Freund Benjamin G. scheiterte wenige Wochen nach einem Heiratsantrag Anfang 2025.

Nach nur vier Monaten Beziehung (und Verlobung) trennten sich Patricia Blanco und Benjamin G. im Februar 2025. © BrauerPhotos

"Wäre schon gut, wenn ich das Geld gewinnen würde"

Patricia Blanco könnte die Siegprämie der Promi-Show über 250.000 Euro gut gebrauchen: "Es wäre schon gut, wenn ich das Geld gewinnen würde, dann könnte ich die Rate von meinem Maybach auch besser bezahlen." Oder aber, ein edler Prinz reitet bald wieder vorbei...