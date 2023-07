Finanzamt weitet Steuerermittlungen gegen Shakira aus

Hat Shakira den spanischen Staat um Millionen betrogen? Derzeit läuft ein Verfahren gegen die Sängerin für angebliche Vergehen aus den Jahren 2012 bis 2014. Jetzt ermittelt das Finanzamt jedoch auch wegen eines möglichen Vergehens aus dem Jahr 2018.

Neuer Verdacht auf Steuerbetrug: Der kolumbianischen Sängerin Shakira (46) steht offenbar noch mehr juristischer Ärger ins Haus. , hat ein Gericht in der Nähe der spanischen Metropole Barcelona am Donnerstag eine neue Untersuchung veranlasst. Der Meldung zufolge wird das zuständige Finanzamt wegen möglichem Steuerbetrug in einem neuen Fall ermitteln.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Ex-Lebensgefährtin des ehemaligen Barca-Stars Gerard Piqué (36) muss sich Ende des Jahres vor Gericht in Spanien wegen Steuerbetrugs verantworten. Die Sängerin soll Steuern in Höhe von rund 14,5 Millionen Euro, die sie in den Jahren 2012, 2013 und 2014 abführen hätte sollen, nicht bezahlt haben. Shakira streitet jegliches Fehlverhalten bislang ab. Neu hinzu kommt nun eine mögliche Steuerhinterziehung aus dem Jahr 2018, auf die Richter und Staatsanwaltschaft im Rahmen des Prozesses gestoßen seien. Das zuständige Finanzamt wurde beauftragt, diese Sache genauer zu beleuchten. Das Gericht habe angegeben, dass es derzeit selbst noch keine Kenntnis habe, um welchen Betrag es sich in diesem neuen Fall handeln könnte.

Darum geht es konkret in den Fällen der angeblichen Steuerhinterziehung

Beide Fälle werden vor Gericht in der Stadt Esplugues de Llobregat, wenige Kilometer nordöstlich vor den Toren Barcelonas, verhandelt. Die Staatsanwaltschaft behauptet in Bezug auf die ersten Fälle aus den Jahren 2012-2014, dass die Grammy-Gewinnerin mehr als die Hälfte dieses Zeitraums in Spanien verbracht hätte, obwohl ihr offizieller Wohnort die Bahamas gewesen seien. Somit wäre sie auch in Spanien verpflichtet gewesen, Steuern zu bezahlen. Shakira ließ über ihre PR-Berater nur schmallippig verkünden, dass sie "immer im Einklang mit Gesetz und auf Anraten ihrer Finanzberater" gehandelt habe. Mittlerweile lebt Shakira in Miami im US-Bundesstaat Florida.

Die Sängerin war insgesamt rund elf Jahre mit dem Fußballprofi Piqué liiert. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und trennten sich erst im Juni 2022. Piqué stand bis wenige Monate vor dem Liebes-Aus beim FC Barcelona unter Vertrag.