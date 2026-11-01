Filmproduzentin Regina Ziegler ist tot: Ein Wunsch erfüllte sich nicht mehr

Die deutsche Filmbranche verliert eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten: Regina Ziegler ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Produzentin hinter Erfolgsformaten wie "Weissensee" arbeitete bis zuletzt an neuen Projekten.

Regina Ziegler ist tot. Wie "Bild" berichtet, starb die renommierte Filmproduzentin in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Krankenhaus. Sie wurde 82 Jahre alt. Ihre Tochter Tanja Ziegler bestätigte den Tod. Regina Ziegler sei im Kreis ihrer Familie verstorben.

Regina Ziegler verlor ihre große Liebe an den Krebs

Über fünf Jahrzehnte prägte sie die deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Ihr Werk umfasst mehr als 500 Produktionen, darunter die erfolgreiche ARD-Serie "Weissensee". 1973 gründete sie als eine der ersten Frauen ihre eigene Produktionsfirma und behauptete sich in einer damals von Männern dominierten Branche. Das Museum of Modern Art in New York widmete ihr eine Retrospektive.

Privat war Regisseur Wolf Gremm die große Liebe ihres Lebens. Die beiden waren 44 Jahre miteinander verheiratet. 2015 starb Gremm an Krebs. Über den Verlust sagte Ziegler später: "Wir waren unzertrennlich, 44 Jahre lang, bis der Krebs uns trennte."

Ein Wunsch erfüllte sich nicht mehr

Ans Aufhören dachte die Produzentin dennoch nicht. Noch 2026 reagierte sie auf die Frage nach der Rente empört: "Was ist denn das für ein Wort?" Ihr großes Ziel formulierte sie mit 82 Jahren so: "Ich werde 100 und bis dahin will ich noch ganz viel produzieren!" Dieser Wunsch wird sich nicht mehr erfüllen.