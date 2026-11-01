AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Filmproduzentin Regina Ziegler ist tot: Ein Wunsch erfüllte sich nicht mehr

Filmproduzentin Regina Ziegler ist tot: Ein Wunsch erfüllte sich nicht mehr

Die deutsche Filmbranche verliert eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten: Regina Ziegler ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Produzentin hinter Erfolgsformaten wie "Weissensee" arbeitete bis zuletzt an neuen Projekten.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Regina Ziegler bei einem Prime-Event im September in Berlin
Regina Ziegler bei einem Prime-Event im September in Berlin © BrauerPhotos

Regina Ziegler ist tot. Wie "Bild" berichtet, starb die renommierte Filmproduzentin in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Krankenhaus. Sie wurde 82 Jahre alt. Ihre Tochter Tanja Ziegler bestätigte den Tod. Regina Ziegler sei im Kreis ihrer Familie verstorben.

Regina Ziegler verlor ihre große Liebe an den Krebs

Über fünf Jahrzehnte prägte sie die deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Ihr Werk umfasst mehr als 500 Produktionen, darunter die erfolgreiche ARD-Serie "Weissensee". 1973 gründete sie als eine der ersten Frauen ihre eigene Produktionsfirma und behauptete sich in einer damals von Männern dominierten Branche. Das Museum of Modern Art in New York widmete ihr eine Retrospektive.

Privat war Regisseur Wolf Gremm die große Liebe ihres Lebens. Die beiden waren 44 Jahre miteinander verheiratet. 2015 starb Gremm an Krebs. Über den Verlust sagte Ziegler später: "Wir waren unzertrennlich, 44 Jahre lang, bis der Krebs uns trennte."

Ein Wunsch erfüllte sich nicht mehr

Ans Aufhören dachte die Produzentin dennoch nicht. Noch 2026 reagierte sie auf die Frage nach der Rente empört: "Was ist denn das für ein Wort?" Ihr großes Ziel formulierte sie mit 82 Jahren so: "Ich werde 100 und bis dahin will ich noch ganz viel produzieren!" Dieser Wunsch wird sich nicht mehr erfüllen. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.